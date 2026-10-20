La Reina Letizia lanza un contundente aviso a los jóvenes contra las drogas y las adicciones digitales: «Prevenir es vivir»

La Reina Letizia ha sorprendido con un mensaje en vídeo con motivo del 40º aniversario de Fad Juventud, la entidad anteriormente conocida como Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, en el que ha recuperado uno de los lemas más contundentes de sus campañas: «No a las drogas». La mujer de Felipe VI ha querido sumarse a esta celebración para reivindicar la importancia de la prevención, la educación y el cuidado de la salud mental entre los jóvenes, en una sociedad en la que los riesgos han evolucionado y no siempre resultan fáciles de identificar. Con un discurso directo, doña Letizia también ha puesto el foco en el acoso, la violencia de género, la ciberviolencia y las adicciones digitales, problemas que requieren una respuesta colectiva y una mayor implicación de las familias y del conjunto de la sociedad.

«No al consumo de sustancias que afectan a nuestro cerebro, a nuestras relaciones sociales, a nuestra familia, a nuestro futuro», ha afirmado la Reina al comienzo de su intervención. Con estas palabras, ha recordado las consecuencias que el consumo de drogas puede tener más allá de la salud individual y ha defendido la necesidad de ofrecer a los adolescentes herramientas para tomar decisiones responsables. Frente a estas conductas de riesgo, la esposa de Felipe VI ha lanzado una reivindicación clara: «Sí a cuidar la salud mental», una de las cuestiones que ha adquirido un protagonismo creciente en su agenda institucional. «No al acoso, a la violencia de género, a la ciberviolencia, a las adicciones digitales», ha añadido, ampliando su mensaje a otras amenazas que afectan a los jóvenes y que, en muchos casos, encuentran en las nuevas tecnologías un escenario en el que desarrollarse.

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La intervención de doña Letizia también ha servido para recordar la trayectoria de una organización que lleva cuatro décadas trabajando en la prevención de las drogodependencias y la promoción de hábitos saludables. «Fad Juventud lleva 40 años enganchando a la vida y lo ha hecho de forma directa y explícita, con mensajes a veces agresivos», ha explicado la Reina, en referencia a las campañas de gran impacto visual con las que la entidad ha buscado concienciar a la población sobre los peligros del consumo de sustancias tóxicas. Entre las más recordadas figura una en la que se mostraba a un joven consumiendo cocaína mientras un gusano entraba por su nariz para dirigirse hacia su cerebro, una imagen diseñada para provocar rechazo y trasladar de forma gráfica las consecuencias de las drogas. Este tipo de iniciativas tuvo una gran repercusión durante la década de los noventa y contribuyó a convertir las campañas de la fundación en algunas de las más reconocibles de su ámbito.

Sin embargo, los riesgos a los que se enfrenta la juventud han cambiado durante estos 40 años, obligando a adaptar los mensajes y las herramientas de prevención. Las drogodependencias continúan siendo una preocupación, pero ya no constituyen el único frente de actuación de Fad Juventud, que también trabaja para abordar problemas como el acoso, la violencia, la manipulación digital y las adicciones relacionadas con las pantallas. La Reina ha reflexionado sobre esta transformación y ha destacado que la organización ha pasado de centrarse en la prohibición a dar más importancia a la concienciación y a las emociones de los adolescentes. «Fad Juventud se ha tenido que ir adaptando a una sociedad distinta, con riesgos menos visibles y quizá por ello más difíciles de detectar como el acoso, la violencia, la manipulación digital, y ha pasado de prohibir a concienciar, a darles a los jóvenes el volante, a poner en el centro sus emociones», ha señalado.

En este sentido, doña Letizia ha defendido la información, el diálogo y la educación como herramientas fundamentales para prevenir las conductas de riesgo y ayudar a los jóvenes a tomar decisiones responsables. «Con la información, el diálogo y la educación como herramientas fundamentales para tomar decisiones responsables, para tener claro que prevenir es vivir», ha afirmado. La Reina también ha advertido de las oportunidades que pueden perderse como consecuencia del consumo de sustancias tóxicas y ha insistido en la importancia de construir entornos seguros en los que los adolescentes encuentren apoyo. «Para ser conscientes del tiempo perdido, de las oportunidades perdidas por el consumo de sustancias tóxicas, de lo importante que es construir y garantizar entornos seguros para los jóvenes, entornos en los que los padres cuenten», ha añadido, apelando así al papel de las familias en la prevención y detección de posibles problemas.

La participación de la Reina en este aniversario está vinculada a una relación institucional que se remonta a hace más de una década. Letizia es presidenta de honor de Fad Juventud desde septiembre de 2015, una responsabilidad que heredó de la Reina Sofía, que estuvo vinculada a esta labor durante casi tres décadas. La organización nació en 1986 con el objetivo de prevenir las drogodependencias y contribuir a mejorar el bienestar, la calidad de vida y las oportunidades de los jóvenes. Desde entonces, ha ampliado su ámbito de actuación para responder a los nuevos desafíos sociales y prestar atención a otras formas de violencia y dependencia que pueden afectar al desarrollo de los adolescentes. Con este vídeo, la esposa de Felipe VI vuelve a implicarse en una causa que forma parte de sus compromisos institucionales más consolidados y en la que la educación y el bienestar emocional ocupan un lugar central.

Para terminar su intervención, la Reina Letizia ha agradecido a Fad Juventud sus 40 años de trabajo y ha reconocido la colaboración desinteresada de todas las personas que han participado en sus campañas de sensibilización. «Gracias a Fad Juventud por estos 40 años, a todos los que durante este tiempo habéis colaborado de forma desinteresada en todas sus campañas», ha expresado antes de felicitar a la entidad por su contribución a una sociedad más saludable. «Felicidades por trabajar para construir una sociedad sana y saludable en todos los sentidos. Conseguirlo es responsabilidad de todos», ha concluido. Un mensaje con el que doña Letizia ha recuperado la contundencia de las campañas contra las drogas y ha puesto de manifiesto que la prevención, la lucha contra la violencia y el cuidado de la salud mental de los jóvenes son una responsabilidad compartida.