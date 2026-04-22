Tradición que se convierte en lujo: ¿Cuánto pagan las celebrities por sus trajes de flamenca?

La Feria de Abril es uno de los eventos sociales más conocidos de nuestro país. Anualmente, atrae a una larga lista de rostros conocidos femeninos que convierten El Real en una pasarela no oficial. De hecho, cada temporada, nombres que pertenecen a la jet set, como el de Eugenia Martínez de Irujo o Victoria Federica, entre otros muchos, marcan tendencia sin necesidad de campañas a través de sus outfits elegidos para la tradicional noche del Pescaíto o de sus trajes de flamencas. En los últimos años, las influencers se han unido a este grupo selecto que, en un principio, podía disfrutar de la fiesta andaluza, llegando a transformar estos vestidos castizos en un fenómeno que ha pasado de ser patrimonio local a un objeto de deseo aspiracional.

Los internautas esperan con ansia conocer el traje que lucen sus creadoras de contenido favoritas, y es ahí de donde surge ese anhelo de, algún día, poder vestir uno de ellos. Pero, ¿cuánto les cuestan a las celebrities sus trajes de flamenca? ¿Están realmente al alcance de cualquier bolsillo?

Haciendo un pequeño rastreo de los vestidos que han lucido algunas de ellas durante la primera jornada de feria, sin duda se posiciona entre los protagonistas el de Elena Gortari. La joven ha sido de las más aplaudidas —estéticamente hablando— gracias a la firma Lina Sevilla, la cual es una de las más prestigiosas del ámbito. Tal y como se puede leer en su propia página web, sus diseños tienen la intención de combinar la tradición y creatividad con «siluetas reinventadas, volantes únicos y bordados inspirados en el arte». Los precios de su catálogo oscilan entre los 1.500€ (el más barato) hasta los 1.700€, algo que puede aumentar si se pide un diseño propio y exclusivo hecho a medida, como es el caso de Gortari, quien ha asegurado que, en esta ocasión, ha querido homenajear a su abuela.

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Por otro lado, Pilar Vera ha sido otra de las diseñadoras preferidas de las famosas en este 2026. Jessica Bueno, Eva González o María José Suárez han escogido algunos de sus diseños para pasear por El Real, cuyo valor, según varios medios, oscila entre los 800€ y los 1.500€ por sus tejidos exclusivos y bordados especiales.

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Miabril es otra de las marcas por excelencia de la Feria de Sevilla. Fue fundada por Lourdes Montes y Rocío Terry en 2017 y, desde entonces, han conseguido conquistar a muchas celebrities con sus diferentes productos, los cuales tienen unos precios entre 600€ y 1.000€, según señalan revistas como Glamour.

Además de las mencionadas, también hay otras firmas que tampoco pasan desapercibidas en estos días de feria, como Rocío Peralta (750€), Aurora Gaviño (entre 950€ y 2.000€ según Vozpópuli) o Sibilina flamenca. Tal vez esta última sea una de las asequibles, ya que sus precios comienzan desde los 200€ en adelante.