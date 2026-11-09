El momento en que Almeida ejerce de ‘pirotècnic’ en las fiestas de Benidorm: «Es la primera vez»

En febrero de 2024, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, organizaron la primera mascletá de Fallas de Valencia que se lanzó en la capital de España. Nada menos que 300 kilos de pólvora. A aquel evento no asistió Almeida en señal de duelo por la muerte de dos ancianas en el incendio de una residencia en Aravaca. Este lunes, Almeida sí ha ejercido de pirotècnic (piotécnico) en otra traca. En este caso, en Benidorm y en la Plaza de Sus Majestades los Reyes de España, situada ante el Ayuntamiento y con el líder del PP valenciano y presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; el presidente del PP en la provincia de Alicante y alcalde de Benidorm, Toni Pérez; y el senador benidormense, Agustín Almodóvar, como testigos. El momento en que el alcalde de Madrid ha prendido la mecha y la ha entregado al experto, que es quien la ha prendido, es el que se puede ver en el vídeo que ilustra esta información.

El ambiente festero que se vive en Benidorm no ha quitado que el momento fuera de auténtico aprieto para Martínez Almeida, como él mismo ha deslizado más tarde: «Es la primera vez que he disparado una traca de estas características. Alguna vez, algún petardo. Pero un compromiso de esta responsabilidad no lo había asumido, yo creo, que desde mi investidura como alcalde de Madrid». Como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información, Almeida ha recibido el aplauso tras su aventura pirotécnica improvisada.

También en Benidorm, el alcalde de Madrid se ha referido, ya en comparecencia ante los medios, a las próximas elecciones generales: «El día 29 tenemos una estupenda forma de enviar un mensaje a Sánchez: es que queremos una España que convive y funciona frente a una España que señala», ha manifestado a ese respecto.

También en ese ambiente festivo, Juanfran Pérez Llorca ha destacado que «frente al modelo de confrontación de Pedro Sánchez, nosotros (en referencia al PP) ponemos en valor las cosas que nos unen». En este sentido, Pérez Llorca ha destacado el ambiente de las fiestas patronales de Benidorm, en honor a la Virgen del Sufragio, «donde hay alegría y donde mostramos el carácter hospitalario de los valencianos».

Así, ha destacado que «nosotros creemos en el diálogo, en defender el valor de las instituciones y en ponerlas al servicio de los ciudadanos, no en utilizarlas para ponerlas a nuestro servicio». Y ha subrayado que los ciudadanos quieren «recuperar el país que somos y cómo nos sentimos los españoles; gente de bien, que queremos prosperidad, unión y no queremos tanta polarización».

Además, ha valorado positivamente la propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de establecer un mando único estatal para coordinar la respuesta ante las grandes catástrofes y emergencias: «Es una gran noticia, especialmente para nuestra tierra. Cuando hay catástrofes y problemas graves, lo que piden los ciudadanos es que estemos todos coordinados y atendamos sus necesidades sin entrar en crispación».

Toni Pérez, por su parte, ha agradecido la respuesta de ambos dirigentes y ha destacado el valor de compartir las fiestas con los vecinos, escucharles y disfrutar de una celebración que refleja la hospitalidad y el dinamismo de Benidorm.