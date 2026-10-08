La izquierda que clama por Maricarmen dejó sin ‘bono alquiler’ a 16.000 jóvenes valencianos que cumplian los requisitos

PSOE, Compromís y Podemos, la izquierda que en las últimas horas es un mar de lágrimas por Maricarmen, dejó a 16.000 valencianos sin el bono alquiler joven tras la convocatoria del periodo 2022-2023, la última con el socialista Ximo Puig como presidente de la Generalitat y ya con Pedro Sánchez en Moncloa. Y ello, a pesar de que los solicitantes que quedaron fuera cumplían los requisitos. Pero, como en el caso de las 29.000 familias valencianas publicado este miércoles por OKDIARIO, que también se quedaron sin las ayudas al alquiler por falta de crédito del gobierno autonómico de la izquierda, el ejecutivo que entonces presidía el socialista Ximo Puig había agotado financiación presupuestaria con que estaba dotada esa línea dentro de las cuentas de la Generalitat Valenciana y no pudo afrontar los pagos. Estas ayudas dependían entonces de la Consellería de Vivienda, que dirigía Héctor Illueca.

La resolución de las ayudas del bono alquiler joven fue publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el 19 de abril de 2023. Es decir, menos de 50 días antes de las elecciones autonómicas de ese año. El escándalo fue tal que Ximo Puig realizó un postrero intento de inyectar 30 millones para ampliar la financiación del bono en vísperas de los comicios. Pero tarde.

En julio de 2025, Carlos Mazón reveló que las ayudas de 2023-2024 se resolvieron «en tiempo récord». Y que su Ejecutivo tuvo que asumir a su llegada seis millones de euros del bono alquiler joven que habían quedado pendientes de abonar desde tiempos de Ximo Puig, como entonces publicó OKDIARIO.

El nuevo gobierno del Partido Popular aumentó el presupuesto para el Bono Joven de Alquiler valenciano, aportando de fondos propios de la Generalitat Valenciana un total de 29,8 millones de euros, con los que logró cubrir el 100% de la convocatoria, a diferencia del Ejecutivo de Ximo Puig, que había dejado al 78% de los solicitantes sin esas ayudas.

Para alcanzar ese presupuesto de 29,8 millones de euros, el nuevo Consell, entonces presidido por Carlos Mazón, aprobó una ampliación de crédito de siete millones de euros como refuerzo económico a la convocatoria del bono alquiler joven. Con ese refuerzo del Gobierno valenciano de Carlos Mazón, logró que accedieran al alquiler de una vivienda otros 1.200 jóvenes valencianos más en este 2025. Con todo ello, los beneficiarios del Bono Alquiler Joven en 2025 se incrementan un 27% en tres años. En concreto, desde 2022.

Y ello, a pesar de que los impagos del Gobierno de Pedro Sánchez paralizaron en 2024 el pago del bono alquiler joven, porque si bien el Gobierno valenciano de Mazón sí tenía consignados los 9,1 millones que le correspondían, la iniciativa podía ponerse en marcha hasta que el Gobierno de España no transfiriera su parte o al menos remitiese el aval que garantizara esa transferencia. Los técnicos así lo exigían.

De hecho, el 4 de octubre de 2024, en el encuentro que Pedro Sánchez y Carlos Mazón mantuvieron en Moncloa, el entonces presidente valenciano demandó, precisamente, las cantidades que se adeudan para poder convocar las ayudas al bono alquiler joven en la Comunidad Valenciana.