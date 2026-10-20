Feijóo iniciará el viernes en Valencia su camino hacia la Moncloa con un acto en el Palau de Les Arts

El líder del PP y candidato de esa misma formación a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, abrirá este viernes en el Palau de Les Arts Reina Sofía de Valencia la precampaña electoral. Feijóo ya participó el pasado domingo en un importante acto en Cataluña, pero la dimensión especial que adquiere el de Valencia es que se celebra en una comunidad, la valenciana, donde el PP tiene opciones reales de incrementar su ventaja sobre el PSOE y sumar los escaños que necesita, a la vez que los resta al socialista Pedro Sánchez.

Valencia es la tercera ciudad de España y la capital de la Comunidad Valenciana. El PP gobierna la Generalitat, los cuatro grandes ayuntamientos (Alicante, Castellón, Elche y Valencia), en los tres últimos con Vox, y las tres diputaciones.

El PP ya ha celebrado dos actos de precampaña en la Comunidad Valenciana. El primero de los mismos se celebró el pasado viernes, en Castellón. Y estuvo relacionado con la protección del litoral y la ley de costas.

Y el segundo, tuvo lugar la mañana del sábado pasado, en Valencia, con un cartel que incluía a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y la vicepresidenta primera del Consell y consellera de Vivienda, Susana Camarero. En ambos, participó Esteban González Pons, quien en las pasadas elecciones generales encabezó la lista al Congreso por la provincia de Valencia, si bien en la actualidad es eurodiputado y cuenta con serias opciones de convertirse en comisario europeo.

En Valencia, María José Catalá puso el énfasis en la vivienda. Un tema que preocupa seriamente a los ciudadanos y en el que el PP valenciano tiene su punto fuerte, porque, desde que gobierna la Generalitat, ha puesto en marcha 6.800 viviendas frente a 0 en la etapa de gobierno autonómico compartido por PSOE, Compromís y Podemos. Además, los anuncios en esta materia del Gobierno han fracasado estrepitosamente en Valencia. El último, el de la ciudad de la industrialización de la construcción, presentado por Sánchez en la primavera de 2025, pero que está paralizado.

Los populares querían lanzar su campaña este pasado martes en la provincia de Alicante. Y, para ello, contaban con Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso en la legislatura recién concluida. Pero la DANA que durante ese mismo día asoló el litoral sur de Valencia y el norte de Alicante obligó a aplazar los actos previstos por la formación en Elche y Crevillente.

Hasta el momento, el PP cuenta con el ex presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, quien previsiblemente ocupará el primer puesto en la lista de la provincia de Castellón. En la provincia de Valencia, todo apunta a que será la actual vicepresidenta primera del Gobierno valenciano, Susana Camarero, quien lidere la lista. Y, en Alicante, Génova y todo el partido en la provincia, quieren que Macarena Montesinos vuelva a encabezar la lista, con el ex presidente de la Diputación y ex alcalde de Calpe, César Sánchez, como el otro gran referente. Y con el ex conseller Gerardo Camps al frente de la lista del Senado.