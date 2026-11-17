La Policía Nacional ha detenido a otros cinco varones, de edades comprendidas entre los 20 y los 55 años y todos de nacionalidad española, por su presunta implicación en los graves disturbios de la huelga general del pasado día 11 en la localidad de Castellón. El balance de esos disturbios fue de cuatro policías heridos en el transcurso de los incidentes que se produjeron en el transcurso de la manifestación de la capital de la Plana.

En el vídeo que ilustra esta información se puede ver cómo la Policía Nacional escolta esposados a los detenidos por los graves disturbios de la manifestación de Castellón el pasado 11 de noviembre.

Con estas detenciones se eleva a 15 las practicadas por la Policía Nacional por los sucesos que rodearon aquella jornada de paro en la Comunidad Valenciana. También se eleva hasta siete el número de agentes policiales heridos en los disturbios. De estos últimos, tres en Valencia y otros cuatro, en Castellón.

Las últimas cinco detenciones han sido posibles tras lograr la Brigada Provincial de Información de la Comisaría Provincial de Castellón la identificación de los sopechosos.

Los hechos que han desencadenado estas últimas detenciones se remontan a la tarde del pasado 11 de noviembre, durante la manifestación de la huelga general que en torno a las 19:30 horas de aquel día recorría el centro de la ciudad de Castellón.

Según el relato policial, un numeroso grupo de personas se detuvo y rodeó a los agentes, a los que comenzó a proferir insultos y amenazas, llegando a agredir a los policías con patadas y puñetazos, a la vez que lanzaban objetos contundentes contra ellos, incluso empleando palos y listones.

Como consecuencia de esas agresiones, un policía requirió ocho puntos de sutura en un labio. Otro tuvo que recibir nueve puntos, en su caso en un oído. Un tercero sufrió policontusiones con traumatismo craneal. Y un cuarto sufrió una perforación de tímpano. Los cuatro policías heridos se encuentran en proceso de recuperación.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación en torno a estos disturbios y no está descartado que se produzcan en las próximas horas o días nuevas detenciones. Además, los investigadores han intervenido a los detenidos diversos elementos que pueden ayudar al esclarecimiento de los hechos ahora investigados.