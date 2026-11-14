Un joven de 28 años sufre un extraño trastorno visual tras una operación cerebral y ve a su gato en los rostros humanos

Un grupo de investigadores del Dartmouth College relataron en la revista Cortex el caso inédito de Karl, un joven estadounidense de 28 años. Dos años después de una operación en la que le extirparon parcialmente su lóbulo temporal, veía los rasgos de su gato en personas con las que se cruzaba durante el resto del día.

Estos efectos visuales siguen siendo poco comprendidos y a menudo se confunden con trastornos psiquiátricos, debido a que son casos muy aislados. Estas distorsiones faciales que sufría Karl son un caso de palinopsia, en el que una imagen vista previamente influye en la percepción de la posterior.

La visión de los ojos de su gato en extraños

El primer rostro que veía el joven por las mañanas era el de su gata Luna. En ocasiones, un simple cruce de mirada entre ellos era suficiente para desencadenar el resto de acontecimientos. Durante el resto del día, visualizaba las cuencas de los ojos, las pupilas y las rayas de su gata en personas. Esto le ocurría tanto con personas que veía en la vida real como con las que veía a través de una pantalla.

El fenómeno también se producía a la inversa. Cuando lo primero que veía al despertarse era un rostro humano, las pupilas y la forma de los ojos de esa persona las veía en otros rostros, incluso en el de su gata Luna. El reconocimiento facial, normalmente fluido y automático, comenzaba así a confundir sus modelos.

Una distorsión a raíz de una cirugía

El problema comenzó después de una cirugía para extirpar una malformación arteriovenosa, un conjunto de vasos que conectaban directamente arterias y venas y que amenazaban con provocarle una hemorragia en el cerebro. Los cirujanos extirparon parte del lóbulo temporal, pero las deformaciones no aparecieron hasta dos años después.

En la palinopsia que sufre Karl, el cerebro se centra en la imagen que ha registrado inicialmente y la recupera en el momento equivocado. De este modo, el joven estadounidense confunde el rostro inicial con el siguiente que ve. Según Brad Duchaine, el líder del estudio, este caso demuestra que algunas personas pueden recuperar rasgos aislados de la memoria e interferir en la percepción real.