Los investigadores del CSIC no dan crédito: descubren una propiedad del ajo que podría retrasar el envejecimiento en ratones

El ajo ocupa un lugar habitual en la cocina mediterránea, donde aporta aroma y sabor a guisos, verduras, salsas y otros platos. Sin embargo, sus posibilidades podrían ir más allá de la gastronomía. Una investigación española liderada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha observado que determinados compuestos azufrados presentes en esta hortaliza prolongaron la vida y mejoraron distintos indicadores de salud en ratones. El hallazgo despierta interés porque apunta a mecanismos biológicos relacionados con el envejecimiento, aunque todavía no permite afirmar que comer ajo haga vivir más a las personas en muchas recetas tradicionales de cada día.

El trabajo, publicado en la revista Cell Metabolism y dirigido desde el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (CABIMER), estudió los efectos de los llamados dialil sulfurados. Estas moléculas también aparecen, en menor medida, en vegetales de la familia Allium, como la cebolla y el puerro. En los ratones macho que participaron en el experimento, tanto jóvenes como de edad avanzada, su incorporación a la dieta se relacionó con una mayor esperanza de vida y con mejoras en procesos metabólicos y celulares. Los investigadores también detectaron efectos favorables sobre alteraciones asociadas a enfermedades neurodegenerativas, musculoesqueléticas y metabólicas.

Son resultados prometedores, pero deben interpretarse con prudencia: los propios autores subrayan que hacen falta nuevas investigaciones en animales y personas antes de plantear recomendaciones. La diferencia entre observación experimental y recomendación práctica resulta fundamental para valorar el alcance de la noticia y evitar expectativas que la evidencia aún no respalda.

¿Qué compuestos del ajo podría retrasar el envejecimiento?

Los protagonistas de la investigación son los dialil sulfurados, compuestos orgánicos que contienen azufre y se encuentran de forma natural en el ajo. También están presentes en la cebolla y el puerro, aunque en menor cantidad.

«Además de contribuir al olor y al sabor característicos de estos alimentos, trabajan en procesos que pueden influir en el funcionamiento del organismo», mencionan los especialistas.

Según explica la Delegación Institucional del CSIC en Andalucía, cuando el ajo se corta o se mastica libera estas moléculas. Entre sus acciones descritas, está la actividad antioxidante, que ayuda a proteger las células frente al daño provocado por los radicales libres.

El estudio también observó que inducen la producción de sulfuro de hidrógeno, una molécula que actúa como transmisor y puede activar rutas biológicas vinculadas al envejecimiento.

¿Cómo influye la longevidad al comer ajo?

El equipo del estudio comprobó que la presencia de dialil sulfurados en la alimentación retrasaba varios efectos negativos asociados al paso del tiempo. Además de prolongar la vida de los animales, los compuestos mejoraron el funcionamiento de la insulina, hormona esencial para regular el metabolismo. También modificaron mecanismos de señalización celular que intervienen en la progresión del envejecimiento.

María Ángeles Cáliz Molina, primera autora del trabajo e investigadora del CSIC en el CABIMER, explicó que estas moléculas provocan cambios en distintas rutas biológicas relacionadas con ese proceso.

Alejandro Martín-Montalvo, autor sénior de la investigación, destacó que el experimento permite estudiar cómo potenciar mecanismos asociados a una vida más larga y con mejor calidad.

No obstante, ambos mensajes deben entenderse dentro de los límites del modelo animal: los resultados obtenidos en ratones no demuestran por sí solos que el efecto vaya a repetirse en seres humanos.

Inflamación, metabolismo y salud muscular

Entre los cambios observados, los investigadores señalaron mejoras en algunas alteraciones relacionadas con el Alzheimer, la sarcopenia —la pérdida de masa y fuerza muscular— y la diabetes tipo 2.

También prestaron especial atención a la meta inflamación, una inflamación crónica de baja intensidad vinculada a problemas metabólicos como la obesidad y la hiperglucemia.

El interés de esta vía reside en que el envejecimiento suele acompañarse de un mayor riesgo de enfermedades crónicas. Por eso, comprender cómo actúan estos compuestos podría ayudar a identificar futuras estrategias para conservar la autonomía y el bienestar durante más años.

¿Qué se sabe sobre los efectos del ajo en las personas?

La investigación incluyó además un estudio observacional en humanos, realizado junto con el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. En él, las personas con mayor fuerza muscular, un perfil de triglicéridos más favorable y menor propensión a determinadas alteraciones neurocognitivas presentaban también una mayor actividad de algunos mecanismos sobre los que actúan los compuestos del ajo. Esta asociación aporta una pista, pero no demuestra que consumir ajo sea la causa directa de esas características.

La revisión recogida por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) también describe el interés científico por el ajo y sus componentes. Resume estudios de laboratorio, investigaciones en animales y ensayos clínicos sobre estrés oxidativo, inflamación y distintas enfermedades.

Entre los 83 ensayos clínicos en humanos considerados, se observaron cambios en varios biomarcadores. La revisión, sin embargo, señala limitaciones como el rápido metabolismo y la baja biodisponibilidad de algunos compuestos, factores que dificultan su aprovechamiento terapéutico.