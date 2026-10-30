Un investigador descubre por casualidad algo insólito en unas hormigas de cabeza gigante: «Fue pura casualidad, estábamos sentados frente al microscopio»

A nivel global, se calcula que hay unos 1.400 millones de insectos por cada persona y que su peso conjunto multiplica por 70 el de toda la población humana. En este contexto, un estudio del Centro de Ecología e Hidrología del Reino Unido y la Sociedad Zoológica de Londres señala que, de aproximadamente un millón de especies identificadas, sólo 12.100 han sido evaluadas en la Lista Roja de la UICN y, de éstas, el 20 % está amenazado. La falta de datos en África, Asia y Sudamérica dificulta conocer la verdadera magnitud del problema.

Generalmente, cuanto más grande es el cuerpo de los insectos, más grandes suelen ser también sus partes. Sin embargo la hormiga soldado, con su cabeza de gran tamaño y mandíbulas fuertes, puede tener antenas más pequeñas que las de una obrera. Ahora, investigadores de la Universidad de Ottawa han descubierto que este patrón tan peculiar está muy extendido entre las hormigas Pheidole. Aunque las antenas aumentan de tamaño a medida que crece el cuerpo dentro de cada casta, las de las hormigas soldado y las obreras pueden tener un tamaño similar, a pesar de que sus cuerpos sean muy diferentes.

Un hallazgo sorprendente entre las hormigas

El estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), analiza cómo algunas hormigas alteran la relación habitual entre el tamaño de sus antenas, la cabeza y el cuerpo durante el desarrollo de sus distintas castas. El hallazgo es especialmente relevante en el género Pheidole, que incluye numerosas especies cuyas colonias están formadas por obreras y soldados.

Aunque las antenas crecen en proporción al cuerpo dentro de cada casta, al comparar obreras y soldados aparece una diferencia sorprendente: sus antenas pueden tener tamaños similares, a pesar de que los soldados tienen la cabeza y el cuerpo mucho más grandes. Esto demuestra que las distintas partes del cuerpo no crecen siguiendo una misma proporción en todas las hormigas. Por eso, una obrera grande puede tener antenas más largas que las de un soldado pequeño, aunque éste último sea mucho más grande en conjunto.

La primera pista apareció al comparar varios ejemplares bajo el microscopio. Erica Vong, investigadora graduada y autora principal del estudio, mostró al investigador Rajendhran Rajakumar dos hormigas cuyas dimensiones parecían contradecir lo esperado: la más pequeña era un soldado, mientras que la de mayor tamaño pertenecía a la casta obrera.

«Fue pura casualidad. Estábamos sentados frente al microscopio y Erica Vong me mostró las antenas de dos individuos. Una era claramente más pequeña, ¡pero resultó ser del soldado!», comenta Rajendhran Rajakumar, profesor asociado de biología en la Universidad de Ottawa. Las antenas más pequeñas pertenecían a un soldado, mientras que las más grandes provenían de una obrera.

A través de experimentos de laboratorio, datos de campo y muestras de museos, los investigadores analizaron 565 especies de Pheidole y encontraron el mismo patrón en todas ellas. Las comparaciones indican que esta característica podría haber surgido cerca del ancestro común que comparten con las hormigas tortuga del género Cephalotes.

«Los biólogos han asumido durante mucho tiempo que rasgos como las antenas generalmente se relacionan de forma predecible con el tamaño corporal», afirma el profesor Rajakumar. «Nuestros hallazgos demuestran que la evolución puede desvincular un rasgo del tamaño corporal en un contexto, mientras que conserva esa relación en otro».

Las antenas permiten a las hormigas detectar señales químicas, orientarse en su entorno y comunicarse. Su tamaño y forma también influyen en cómo se distribuyen sus estructuras sensoriales. Los experimentos con Pheidole dentata demostraron que las señales sociales, la hormona juvenil y un órgano que ayuda a regular las proporciones del cuerpo influyen en esta capacidad de adaptación.

Al modificar estos factores, especialmente la feromona que inhibe el desarrollo de los soldados, los investigadores consiguieron producir «nanoobreras» y «nanosoldados» poco habituales. Estos últimos tenían un cuerpo del tamaño de una obrera, pero conservaban la cabeza grande característica de los soldados.

«La antena no se hace más grande simplemente porque la hormiga sea más grande. En estas colonias, el desarrollo conserva una gama flexible de formas de antenas que pueden ayudar a los individuos a responder de forma compatible y conjunta a las cambiantes demandas del entorno. Las señales sociales y las hormonas no solo determinan si una hormiga se convierte en obrera o en soldado. También pueden modificar cómo se desarrollan y se relacionan (o se desacoplan) diferentes rasgos, dentro de las castas, entre castas y, de forma más general, entre especies», afirma.

Las comparaciones con otros grupos de hormigas también indican que este fenómeno podría haberse originado cerca del antepasado común de Pheidole y las hormigas tortuga del género Cephalotes. Esto apunta a que la característica tiene un origen evolutivo muy antiguo, aunque para conocer cómo surgió y cómo ha cambiado con el tiempo es necesario diferenciar los datos observados de las hipótesis basadas en las relaciones entre especies.