La investigación española celebra un logro esperanzador: estudiantes valencianos cultivan alimentos en el mar utilizando solo agua salada y Sol

Casi tres cuartas partes del agua que se extrae en el planeta se destina a la agricultura, una cifra que llevó al emprendedor valenciano Mario Ribelles a preguntarse si el mar podía ser parte de la solución frente a la escasez hídrica.

De ahí nació Eden Blue, un proyecto de biotecnología marina de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) que cultiva alimentos usando solo agua salada y energía solar. La iniciativa fue designada Proyecto Innovador Ciudad de Gandía 2026.

Una biorrefinería flotante que no necesita electricidad ni fertilizantes

El corazón del proyecto es lo que su equipo denomina una biorrefinería solar marina: un sistema modular y de residuo cero, montado sobre una plataforma flotante y autónoma. A diferencia de las plantas desalinizadoras convencionales, no depende de la red eléctrica ni requiere fertilizantes para producir alimentos, y tampoco genera vertidos al mar.

Ribelles resume así el punto de partida: «Si a ese 70% se suma el resto de usos, no queda casi agua dulce para el uso humano». De ahí su propuesta: «Planteamos desalinizar el agua del mar para que se pudiera invertir en agricultura».

Las primeras pruebas se realizan con lechugas, cultivadas en condiciones de suelo y clima simuladas, aunque el equipo asegura que la tecnología es adaptable a otros cultivos, sin alterar el sabor de los alimentos ni la salud de quienes los consumen.

Del prototipo de laboratorio a las plataformas en alta mar

El desarrollo se encuentra en una fase temprana, TRL 3-4, es decir, de diseño y validación del prototipo. El equipo prevé tenerlo listo antes de fin de año, momento en que empezará a bombear agua para trasladar después la tecnología a plataformas capaces de operar de forma autónoma en el mar.

Ribelles insiste en que la meta no pasa por abaratar el agua, sino por hacerla más accesible en territorios donde el cambio climático empieza a limitar la producción agrícola. Con esa misma lógica, el proyecto plantea aplicar su tecnología también en embalses, donde buena parte del recurso se pierde cada año por evaporación.

Además de agua y alimentos, la biorrefinería está pensada para generar bioproductos de alto valor aprovechables en industrias como la farmacéutica, sumando otra vía al modelo con el que el equipo busca reducir al máximo los residuos del proceso.

Un equipo nacido en Valencia que representa a Gandía

El proyecto echó a andar en octubre de 2025 con el respaldo de ARIHUB, el hub de startups de la Safor, y hoy suma unas veinte personas entre investigadores, docentes universitarios y profesionales de la innovación valenciana, a las que se sumará pronto una decena más. Ribelles nació en Valencia, aunque buena parte de su equipo procede del campus de la UPV en Gandía.

El alcalde José Manuel Prieto recibió al equipo en el ayuntamiento, acompañado de responsables municipales y universitarios, y valoró que el proyecto ofrezca «alternativas para optimizar un recurso tan valioso como el agua» de cara a los retos que deberán afrontar las ciudades.

Ribelles agradeció la oportunidad de representar a Gandíaa en una cita de alcance nacional: «Este proyecto demuestra otra faceta de Gandia, una ciudad que apuesta por la innovación, por un futuro más sostenible y por el talento de los jóvenes emprendedores».