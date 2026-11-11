Los científicos analizan qué ven las personas antes de morir y encuentran cuatro formas que se repiten en sus experiencias cercanas a la muerte

Un grupo de investigadores de la Universidad de Haifa, en Israel, ha encontrado cuatro patrones visuales que aparecen de forma recurrente en los recuerdos de quienes afirman haber atravesado una experiencia cercana a la muerte. El estudio, publicado el 15 de octubre de 2026 en la revista científica Frontiers in Psychology, analizó los dibujos y relatos de 50 participantes para analizar las formas, los espacios y los colores que recordaban. Los resultados apuntan a determinadas similitudes, aunque los investigadores reconocen que todavía no se conocen con certeza los mecanismos que podrían explicarlas.

En lugar de recurrir únicamente a entrevistas, solicitaron a los participantes que representaran sus experiencias mediante dibujos y figuras geométricas. Para ello, utilizaron círculos que indicaban su propia posición, flechas para mostrar desplazamientos y cuadrados para señalar la presencia de otros elementos. El análisis permitió reunir 112 secuencias visuales, de las que 108 pudieron agruparse en cuatro categorías principales: espacios de aspecto cónico, arcos curvados, horizontes prácticamente planos y estructuras elipsoidales que envolvían completamente a la persona.

¿Qué sienten las personas cuando están a punto de morir?

Uno de los resultados más interesantes del estudio fueron cuatro formas geométricas que aparecían repetidamente. La primera categoría correspondía a espacios cónicos, entre ellos los conocidos túneles que se estrechan progresivamente. La segunda agrupaba espacios abiertos con arcos o bóvedas. La tercera incluía horizontes prácticamente planos, mientras que la cuarta albergaba espacios envolventes en los que el observador parecía estar completamente rodeado.

Para representar estas escenas, los participantes utilizaron pictogramas geométricos que podían modificar libremente, junto con símbolos que indicaban dónde se encontraban, cómo se desplazaban y en qué lugares percibían la presencia de otras personas. Lo más sorprendente fue comprobar que, pese a las diferencias entre los testimonios, los recuerdos pudieran clasificarse en cuatro grandes grupos espaciales.

Los túneles aparecían oscuros y los espacios abiertos mostraban colores. Una de las observaciones más llamativas surgió al comparar las formas representadas con los colores que los participantes recordaban. De los 28 espacios cónicos identificados, 22 fueron descritos sin tonalidades definidas. En estas escenas predominaban el negro, el blanco y los distintos tonos de gris. Por el contrario, 27 de los 31 espacios amplios y curvados, cerca del 87%, fueron representados con colores, entre ellos tonalidades rosas y violetas.

Las representaciones de horizontes más planos ofrecieron resultados intermedios, mientras que algunos espacios envolventes aparecían relacionados con una luminosidad blanca o dorada. De este modo, el estudio encontró una posible asociación entre la forma del espacio percibido y sus características cromáticas, un aspecto prácticamente desconocido hasta ahora.

Más allá de analizar imágenes aisladas, los investigadores también pidieron a los participantes que ordenaran cronológicamente sus recuerdos para reconstruir cómo habían vivido cada episodio. El procedimiento diferenciaba tres fases: una posible experiencia extracorporal inicial, durante la cual la persona sentía que estaba separada de su cuerpo; una parte central, en la que aparecían los espacios y las escenas estudiadas, y una etapa final relacionada con la recuperación de la percepción corporal habitual.

Esta clasificación permitió estudiar la posición del observador y sus movimientos dentro de los espacios representados. Sin embargo, los investigadores advierten de que no todas las personas experimentaron necesariamente las tres fases ni existe una secuencia universal que se pueda aplicar a todos los casos.

La ciencia tiene algunas pistas para explicar este fenómeno. Las formas geométricas descritas presentan ciertas similitudes con fenómenos visuales conocidos. La visión en túnel, por ejemplo, puede producirse durante un desmayo o cuando se altera el suministro de oxígeno al sistema visual. Asimismo, la disminución de la sensibilidad a los colores en condiciones de poca iluminación podría ayudar a explicar por qué algunos participantes describieron espacios oscuros.

De cara al futuro, los investigadores están ampliando este método mediante el desarrollo de MIST (Interfaz de Cartografía de Estados Alterados de Conciencia), un entorno interactivo de reconstrucción y representación espacial en tres dimensiones. Esta herramienta permitirá estudiar no sólo las experiencias cercanas a la muerte, sino también otros estados de conciencia, como los inducidos por la meditación o determinadas sustancias.

Modelo NEPTUNE

Otro trabajo, liderado por la neurocientífica Charlotte Martial, de la Universidad de Lieja, planteó una posible explicación neurobiológica para estas experiencias. Su modelo, denominado NEPTUNE, combina investigaciones de neurobiología, psicología y farmacología para explicar qué podría suceder en el cerebro durante estos episodios.

La hipótesis propone que, cuando disminuye el flujo sanguíneo y el cerebro recibe una cantidad insuficiente de oxígeno, podría desencadenarse un breve periodo de actividad cerebral intensa acompañado de una liberación de neurotransmisores.

Esta hipótesis plantea que la combinación de diferentes procesos cerebrales podría explicar algunas de las sensaciones descritas durante las experiencias cercanas a la muerte. Las endorfinas y el GABA podrían intervenir en la disminución del dolor y el miedo, mientras que la dopamina estaría relacionada con la intensidad emocional de estas vivencias. Por su parte, la acetilcolina y la noradrenalina participarían en distintos mecanismos relacionados con la memoria.