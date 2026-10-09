Explota otra guerra entre vecinos y restaurantes de La Lonja de Palma: ahora por abuso de cargas y descargas

La Asociación de Vecinos de La Lonja de Palma, en pleno centro histórico y turístico de la capital balear, vuelve a la carga contra su objetivo de siempre: los restaurantes. Este colectivo vecinal difunde en sus redes sociales una serie de imágenes recopiladas en los últimos días para mostrar la ocupación que hacen los camiones de abastecimiento a los restaurantes cuando realizan las entregas del género.

La relación entre los vecinos y el sector de la restauración ubicado en La Lonja de Palma siempre ha sido muy complicada. Las primeras diferencias estallaron hace más de 30 años por los horarios de apertura y cierre de los restaurantes en una zona que en aquellos tiempos compartían turistas y residentes y que ahora está dirigida en su gran mayoría al sector turístico.

La Asociación de Vecinos de La Lonja-Born difunde en sus redes un mensaje y unas imágenes con las que pretenden trasladar el malestar vecinal por la gran cantidad de cargas y descargas que realizan los camiones de abastecimiento de bebidas y otro tipo de género a los restaurantes de la zona.

El colectivo denuncia que «la Lonja se ha convertido en un polígono de carga y descarga. Otro abuso sistemático de la apisonadora del gremio de restauración denunciado repetidamente ante el Ayuntamiento». Piden al Consistorio «que regule y controle de una vez los abusos de carga y descarga en el barrio, tanto en horarios como en ubicación».

Precisamente, los horarios fueron el origen de las primeras denuncias vecinales que acabaron además en los juzgados. El Ayuntamiento de Palma se vio obligado hace 30 años a poner orden en las horas de apertura y cierre de los restaurantes de La Lonja. Ahora el problema es con los camiones de carga y descarga.

Con esta acción, la organización vecinal suma un conflicto más a añadir a su guerra contra los eventos ruidosos en el Parc de la Mar, la colocación de carteles contra el ruido en sus fachadas, que ha acabado sancionada por el Ayuntamiento, o la proliferación de músicos callejeros con altavoces en las plazas y calles de esta conocida zona del centro histórico de Palma.