Las activistas que destrozaron cinco inmobiliarias en Santa Maria cargan contra la Guardia Civil para no reconocer su vandalismo

Las dos jóvenes turismofóbicas acusadas de los delitos de daños y contra el patrimonio histórico por vandalizar cinco inmobiliarias del municipio mallorquín de Santa Maria siguen atacando a la Guardia Civil con tal de no reconocer los hechos ocurridos en la noche del pasado 31 de mayo.

Las dos activistas de la plataforma Menys Turisme Mes Vida han afirmado en los juzgados de Palma que recibieron presiones de los agentes de la Benemérita en el momento del arresto para admitir que, con el rostro totalmente tapado, rompieron los cristales, pintaron fachadas y destrozaron las cámaras de seguridad de los cinco edificios, uno de ellos catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC).

Ha sido en su declaración ante el Tribunal de Instancia, sección de Instrucción, plaza 12 de Palma, donde han comparecido a petición propia y asistidas por el letrado Josep de Luis, ya que tras su arresto el 15 de julio se acogieron a su derecho a no declarar tanto en dependencias de la Guardia Civil como en el juzgado, tras lo cual quedaron en libertad.

Según el abogado de las investigadas, existen elementos que podrían anular la actuación policial y archivar el procedimiento al considerarse que podrían suponer una vulneración de derechos. El letrado ha indicado que, tras ser arrestadas, las chicas no hablaron directamente con ningún abogado, sino que lo hicieron en presencia de agentes y por medio de un teléfono en manos libres.

Además, siempre según su versión, los agentes les instaron a entregar diversas prendas de ropa para probar su participación en los hechos bajo amenaza de realizar registros en sus domicilios o prolongar durante más tiempo la detención.

Respecto a las grabaciones de las cámaras de seguridad, también podrían impugnarse, ya que no se dirigen únicamente a la fachada, sino que captan gran parte de la calle.

Cabe recordar que, tras los registros practicados en las viviendas de las arrestadas, se incautaron varios de los objetos utilizados para la comisión de los delitos, además de varios equipos informáticos.