2.000 plazas de aparcamientos y 3.500 viviendas públicas, las dos mayores prioridades para Ibiza del alcalde Rafael Triguero a corto y medio plazo en una legislatura que encara ya su recta final. Un primer mandato donde el gobierno municipal del PP ha puesto fin a la dejadez y parsimonia en materia de gestión del ex primer edil socialista Rafa Ruiz que concluyó además su mandato en mayo de 2023 imputado por un presunto caso de corrupción.

En el debate sobre el Estado del Municipio Triguero dejaba clara su ruta de acción para los próximos meses y con la vista puesta en una reelección para el cuatrienio 2027-2031 tras las municipales de mayo. Uno de los anuncios realizados fue la construcción de un aparcamiento en altura en el solar situado junto al skatepark de Cas Dominguets, en la carretera de Sant Antoni.

El proyecto contempla un edificio de tres plantas con capacidad aproximada para 500 vehículos, destinado a facilitar el estacionamiento en uno de los principales accesos a la ciudad desde la carretera de Sant Antoni y la circunvalación. Se vendrán a sumar a las intervenciones proyectadas en los aparcamientos disuasorios, con intervenciones en diez espacios de diferentes barrios y hasta 1.600 plazas previstas.

El alcalde ha relacionado esta iniciativa con la planificación de una movilidad urbana que permita reducir la entrada de vehículos al centro y favorecer los desplazamientos a pie y en transporte público.

La avenida de Pedro Matutes Noguera se transformará en un nuevo paseo urbano donde el Ayuntamiento contempla la reorganización del espacio para ampliar las zonas destinadas a los peatones, incrementar la presencia de arbolado y mejorar las condiciones de accesibilidad y estancia en la vía pública.

El proyecto se plantea como una actuación de mejora del entorno urbano, la movilidad peatonal y la calidad ambiental de esta zona de Ibiza.El entorno del Mercat Nou contará con viviendas, un equipamiento cultural y una gran zona verde.

Otro de los proyectos presentados ha sido la transformación integral del entorno del Mercat Nou.

La propuesta contempla la construcción de un nuevo mercado municipal, dotado de instalaciones comerciales, logísticas y sanitarias adaptadas a las necesidades actuales, junto con un aparcamiento de aproximadamente 300 plazas.

En el ámbito de la antigua Sa Bodega se prevé la construcción de 108 viviendas a precio limitado y la habilitación, en la planta baja del edificio, de una nueva Casa de la Cultura.

Este equipamiento dispondrá de espacios destinados a entidades culturales, asociaciones y colectivos relacionados con la lengua y las tradiciones de Eivissa, entre ellos el Instituto de Estudios Ibicencos.

Además, el solar que actualmente ocupa el Mercat Nou se destinará a una zona verde que permitirá ampliar el parque de la Pau, incorporando nuevos espacios ajardinados y áreas de estancia para los vecinos.

El futuro del Estadio de Can Misses

En materia deportiva, el alcalde prevé la próxima presentación de proyectos destinados a ampliar y remodelar el Estadio Municipal de Can Misses, mejorar la pista municipal de atletismo y ampliar y modernizar los dos polideportivos de la ciudad. También existe la previsión de construir un nuevo espacio deportivo cubierto.

En el ámbito vecinal, continuará trabajando para dotar de nuevos espacios sociales a diferentes barrios, con actuaciones en Cas Serres, Ses Figueretes y Sant Pau y nuevos centros previstos para las asociaciones vecinales de Es Clot y Can Misses con programación de ocio infantil y juvenil en Sa Peixateria, concebida como un espacio de encuentro para los jóvenes y las familias del municipio.