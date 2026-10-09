Programa completo de las Fiestas del Pilar 2026 en Zaragoza: conciertos, toros, actividades y todos los actos

El 12 de octubre es el Día de la Fiesta Nacional y este año, de alguna manera, es un festivo muy esperado ya que al caer en lunes nos sirve para tener puente de tres días. Sin embargo, en Zaragoza la jornada es muy especial ya que se celebra el Día del Pilar así que la capital aragonesa llevará ya un par de días con las Fiestas de Pilar 2026 de las que os ofrecemos ahora el programa, con conciertos, actividades, toros y muchos.

La programación oficial comenzará mañana sábado 10 de octubre, aunque desde hoy viernes 9 ya vamos a ver como se celebran conciertos, espectáculos y actividades para todos los públicos. Pero además, las Fiestas del Pilar 2026 se van a extender a lo largo de nueve días, hasta llegar al millar de actos, entre los que no puede faltar tampoco las tradicionales celebraciones religiosas como la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar. Y en cuanto a conciertos, se han confirmado los de artistas como La Oreja de Van Gogh, Antonio Orozco, Dani Fernández, Malú o Myke Towers. El programa se prolongará hasta el domingo 18 de octubre, cuando los fuegos artificiales y la traca final pondrán fin a las fiestas.

Fechas y actos principales de las Fiestas del Pilar 2026

Las fiestas se celebrarán oficialmente del sábado 10 al domingo 18 de octubre, aunque las primeras actividades comenzaron ayer jueves 8. El pregón tendrá lugar mañana sábado a las 21:00 horas en la Plaza del Pilar y correrá a cargo de los Bomberos de Zaragoza. Antes, a las 18:30 horas, se celebrará el tradicional pasacalles con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos.

Estos son los principales actos del programa:

Viernes 9 de octubre: apertura del recinto ferial de Valdespartera a las 17:00 horas y primeros grandes conciertos.

Sábado 10 de octubre: pasacalles a las 18:30 horas y pregón oficial a las 21:00 horas en la Plaza del Pilar, seguido de fuegos artificiales.

Domingo 11 de octubre: colocación de la Virgen en la estructura de la Ofrenda de Flores, a las 12:00 horas, y apertura de espacios infantiles como Río y Juego.

Lunes 12 de octubre: Ofrenda de Flores desde las 6:30 horas, misa pontifical a las 12:00 horas y procesión.

Martes 13 de octubre: Ofrenda de Frutos a las 10:30 horas y Rosario de Cristal a las 19:00 horas.

Domingo 18 de octubre: cierre de las fiestas con fuegos artificiales y traca final a las 22:30 horas, en el entorno del parque Macanaz y el río Ebro.

La Ofrenda de Flores del 12 de octubre podría ser una de las más multitudinarias de su historia si tenemos en cuenta que se ha previsto que participen 994 grupos, con hasta 100.000 oferentes organizados, a los que se sumarán los participantes individuales. Venezuela será el país invitado de esta edición.

Conciertos de las Fiestas del Pilar 2026: fechas, horarios y artistas

La Plaza del Pilar, Espacio Zity, el Pabellón Príncipe Felipe y el Jardín de Invierno serán los lugares en los que se concentre gran parte de los conciertos de estas Fiestas del Pilar 2026 destacando estos que ahora te enumeramos:

Viernes 9 de octubre: La Oreja de Van Gogh, a las 21:00 horas en el Pabellón Príncipe Felipe; Myke Towers, a las 21:00 horas en Espacio Zity.

a las 21:00 horas en el Pabellón Príncipe Felipe; Myke Towers, a las 21:00 horas en Espacio Zity. Sábado 10 de octubre: La Oreja de Van Gogh, a las 21:00 horas en el Príncipe Felipe; Viva Suecia y Malmö 040, a las 21:00 horas en Espacio Zity; Antonio Orozco, a las 21:30 horas en la Plaza del Pilar.

a las 21:00 horas en el Príncipe Felipe; Viva Suecia y Malmö 040, a las 21:00 horas en Espacio Zity; Antonio Orozco, a las 21:30 horas en la Plaza del Pilar. Domingo 11 de octubre: Sergio Dalma, a las 21:00 horas en el Príncipe Felipe; Dani Fernández, a las 21:30 horas en la Plaza del Pilar.

a las 21:00 horas en el Príncipe Felipe; Dani Fernández, a las 21:30 horas en la Plaza del Pilar. Lunes 12 de octubre: Camela, a las 21:00 horas en el Príncipe Felipe; Ana Mena y Marina Reche, a las 21:00 horas en Espacio Zity.

a las 21:00 horas en el Príncipe Felipe; Ana Mena y Marina Reche, a las 21:00 horas en Espacio Zity. Martes 13 de octubre: Taburete, Álvaro de Luna y Hey Kid , a las 20:00 horas.

, a las 20:00 horas. Miércoles 14 de octubre: Love of Lesbian, Dorian y León Benavente, a las 20:00 horas.

a las 20:00 horas. Jueves 15 de octubre: Saiko, La Pantera y Chimeno, a las 21:00 horas en Espacio Zity.

a las 21:00 horas en Espacio Zity. Viernes 16 de octubre: Juan Magán y otros DJ en la fiesta Electrolatino, a las 21:00 horas en Espacio Zity.

y otros DJ en la fiesta Electrolatino, a las 21:00 horas en Espacio Zity. Sábado 17 de octubre: Malú , a las 21:00 horas en la Plaza del Pilar; Omar Courtz, a las 22:00 horas en Espacio Zity.

, a las 21:00 horas en la Plaza del Pilar; Omar Courtz, a las 22:00 horas en Espacio Zity. Domingo 18 de octubre: espectáculo Somos de Labordeta, con Ara Malikian, a las 21:00 horas en la Plaza del Pilar.

Las dos actuaciones de La Oreja de Van Gogh tienen las entradas agotadas. pero habrá más conciertos gratuitos en la Estación del Norte, el Jardín de Invierno y el festival de food trucks del parque de San Pablo, entre otros espacios.

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Programa de toros de las Fiestas del Pilar 2026

La plaza de toros de La Misericordia volverá a acoger los principales festejos taurinos, con corridas, novilladas, vaquillas y concursos populares. La feria empieza mañana sábado 10 de octubre y contará con algunos de los nombres destacados del escalafón.

Entre los festejos anunciados se encuentran:

Sábado 10 de octubre, 17:30 horas : novillada con picadores de Mario Vilau, Jesús Yglesias y David Sejas, con reses de Los Maños.

: novillada con picadores de con reses de Los Maños. Domingo 11 de octubre, 17:30 horas : corrida de José María Manzanares, Alejandro Talavante y Cristiano Torres, con toros de Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto.

: corrida de con toros de Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto. Lunes 12 de octubre, 17:30 horas : corrida de Miguel Ángel Perera, Daniel Luque y David de Miranda , con toros de Juan Pedro Domecq.

: corrida de , con toros de Juan Pedro Domecq. Domingo 11 de octubre, 23:00 horas : Campeonato de España de Roscaderos.

: Campeonato de España de Roscaderos. Viernes 16 de octubre, 23:00 horas : concurso de emboladores.

: concurso de emboladores. Sábado 17 de octubre, 23:00 horas: concurso de recortes con toros de fuego.

Y luego van a estar presentes también las tradicionales mañanas de vaquillas también estarán presentes durante buena parte de las fiestas, generalmente desde las 8:00 horas.

Actividades infantiles, ferias y espectáculos en Zaragoza

En cuanto a las actividades para las familias, o para todas las edades, muchas de ellas se celebran en el recinto ferial de Valdespartera a partir del viernes 9 de octubre y contará con atracciones y espectáculos de luz y sonido. También se celebrarán el Festival Internacional de Circo y la experiencia Planeta Jurásico. Además, tenemos estas otras actividades que ahora enumeramos:

Río y Juego: desde el domingo 11 de octubre en el Frente Fluvial de la Expo, con actividades y talleres para niños.

desde el domingo 11 de octubre en el Frente Fluvial de la Expo, con actividades y talleres para niños. Parque de las Marionetas: desde el domingo 11 en el parque José Antonio Labordeta, con compañías de teatro de títeres.

desde el domingo 11 en el parque José Antonio Labordeta, con compañías de teatro de títeres. Tragachicos y León Garganchón: actividades tradicionales que recorrerán diferentes barrios y plazas de Zaragoza.

actividades tradicionales que recorrerán diferentes barrios y plazas de Zaragoza. Gigantes y Cabezudos: pasacalles y recorridos por distintos puntos de la ciudad.

pasacalles y recorridos por distintos puntos de la ciudad. La Barraca de los Títeres : representaciones en la calle Moret, junto a la plaza de Los Sitios.

: representaciones en la calle Moret, junto a la plaza de Los Sitios. Festival Internacional de Circo : espectáculos en la gran carpa de Valdespartera.

: espectáculos en la gran carpa de Valdespartera. Planeta Jurásico: pases en la carpa blanca de Valdespartera.

La programación cultural también incluirá Houdini, en el Teatro Principal, y El fantasma de la ópera, en el Palacio de Congresos, además de propuestas de humor, magia, danza y teatro en distintos centros cívicos. Y el mismo lunes 12 de octubre, los museos municipales de Zaragoza ofrecerán entrada gratuita de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas, hasta completar aforo.

Fuegos artificiales y cierre de las Fiestas del Pilar 2026

Acabamos con los espectáculos pirotécnicos que van a volver a tener presencia durante las fiestas, con sesiones en distintos puntos de la ciudad. El sábado 10 habrá fuegos artificiales después del pregón oficial, mientras que el viernes 16 están previstos espectáculos en el parque Pignatelli, a las 21:00 horas, y en Valdespartera, a las 22:15 horas. El sábado 17 será el turno de la plaza de San Francisco, con una sesión anunciada para las 21:00 horas. Finalmente, el domingo 18 de octubre, a las 22:30 horas, los fuegos artificiales y la traca final desde el entorno del parque Macanaz y el río Ebro despedirán las Fiestas del Pilar 2026.