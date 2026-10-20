Una tractorada carga contra el gobierno socialista de Lopera (Jaén) por las licencias a las megaplantas solares en suelo de olivar

Una tractorada recorrerá este martes 20 de octubre las calles de Lopera (Jaén) para protestar contra la concesión de licencias a proyectos fotovoltaicos en terrenos de olivar y exigir explicaciones al equipo de gobierno municipal, encabezado por el PSOE. La movilización, convocada por la Plataforma Campiña Norte contra las Megaplantas Solares, denuncia la falta de transparencia del Ayuntamiento y cuestiona la legalidad de unas autorizaciones que afectan al futuro agrícola del municipio y su entorno.

La protesta comenzará a las 12:00 horas en la calle Sevilla, en el polígono industrial Santa Quiteria, y avanzará hasta la plaza de la Constitución, donde los participantes celebrarán una concentración. El colectivo reclama la paralización de las licencias de obras para estas instalaciones en suelo de olivar productivo, al considerar que existen dudas jurídicas que deberían aclararse antes de permitir el avance de los proyectos.

Uno de los principales motivos de indignación de la plataforma es que el Consistorio no haya facilitado el informe jurídico elaborado por la Diputación de Jaén sobre la legalidad de conceder estas licencias. También denuncia que no ha podido acceder a los expedientes municipales pese a haberse personado legalmente, a través de su equipo jurídico, y haberlos solicitado formalmente hasta en tres ocasiones. Según el colectivo, tampoco se ha dado acceso a esa documentación a los grupos de la oposición, lo que impide conocer los argumentos jurídicos que sustentan las decisiones municipales.

La plataforma acusa al equipo de gobierno socialista de mantener un «secretismo evidente y continuado» en la tramitación de los proyectos. También cuestiona la comunicación de la aprobación inicial del plan especial destinado a regular estas instalaciones. Según explica, la aprobación se produjo el 9 de octubre, pero los afectados no recibieron información hasta el día 16, mediante una carta de la alcaldesa. El colectivo sostiene que había preguntado por este procedimiento en el pleno municipal del día 8.

Indicios de fraude de ley

La movilización también se apoya en las actuaciones judiciales relacionadas con las plantas solares proyectadas en la zona. La plataforma cita un auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Andújar, fechado el 26 de enero de 2026, en las Diligencias Previas 103/2025, que habría detectado indicios de fraude de ley por la fragmentación artificiosa de proyectos fotovoltaicos en los municipios de Marmolejo, Arjona y Lopera.

Según el colectivo, la resolución también apunta a deficiencias en la documentación ambiental presentada por las promotoras, entre ellas la omisión de la presencia del alzacola rojizo, una especie catalogada como vulnerable. Asimismo, hace referencia al perjuicio sufrido por agricultores cuyas parcelas fueron expropiadas.

Los denunciantes recurrieron el sobreseimiento de la vía penal al considerar que existen indicios objetivos que justifican seguir investigando posibles responsabilidades en la actuación de funcionarios y en la tramitación de las autorizaciones.