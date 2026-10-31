Qué supermercados abren en Andalucía el festivo 1 de noviembre, Día de Todos los Santos: horario de Mercadona, Lidl, Carrefour…

Hacer la compra este fin de semana puede resultar algo más complicado de lo habitual. Mañana es 1 de noviembre por lo que se celebra el Día de Todos los Santos y además coincide que es domingo, por lo que Andalucía ha decidido trasladar oficialmente el descanso correspondiente a esta festividad al lunes 2 de noviembre. Esto significa que seguramente los consumidores se van a encontrar con cambios en los horarios de sus supermercados habituales durante dos días consecutivos.

Hay, además, hay que señalar una diferencia importante, ya que el domingo 1 de noviembre no figura entre las jornadas de apertura comercial general autorizadas por la Junta de Andalucía para 2026. Sí aparece, en cambio, el lunes 2. Por este motivo, la mayoría de las grandes cadenas cerrarán sus establecimientos este domingo, aunque existen excepciones en supermercados pequeños, tiendas de conveniencia y establecimientos situados en zonas con libertad horaria de modo que será buen repasar por establecimento y de este modo asegurarnos bien de qué horario tendrán los supermercados de Andalucía el 1 de noviembre.

Mercadona

Mercadona es una de las cadenas que mantendrá cerrados sus supermercados andaluces el domingo 1 de noviembre. La empresa suele cerrar sus establecimientos los domingos y festivos salvo excepciones muy concretas relacionadas principalmente con determinadas zonas turísticas, pero en el caso de Andalucía no será así y además tampoco abrirán el lunes 2 de noviembre, de modo que si has de ir a este supermercado a hacer la compra mejor hacerlo hoy o tendrás que esperar al martes 3 de noviembre.

Lidl

Lidl tampoco abrirá con carácter general sus supermercados andaluces el domingo. La propia cadena muestra ya el horario específico para el 1 de noviembre en varias de sus tiendas. En establecimientos de Sevilla como los situados en la carretera de Carmona o en la calle Luna, Lidl señala expresamente el domingo 1 como «cerrado», coincidiendo con el festivo. El lunes en cambio se vivirá otra situación. Por ejemplo, el Lidl de Sanlúcar la Mayor anuncia apertura el 2 de noviembre de 9:00 a 21:30 horas a pesar de tratarse de un día festivo. De este modo, te aconsejamos que antes de salir de casa busques en la web de Lidl y ubiques la tienda que te interesa para de este modo asegurarte e su horario.

Carrefour

Carrefour tiene una situación algo más complicada porque opera con distintos formatos: hipermercados, Carrefour Market y Carrefour Express, entre otros. De este modo, la propia compañía advierte de que sólo algunos establecimientos abren domingos y festivos y recomienda consultar cada tienda individualmente.

Los grandes hipermercados andaluces están sujetos al calendario autonómico y, puesto que el domingo 1 no es jornada general de apertura, la norma será encontrarlos cerrados. Sin embargo, algunos Carrefour Express y tiendas de menor superficie pueden disponer de mayor libertad horaria, por lo que sí puede haber establecimientos abiertos. Por otro lado, el lunes 2 sí está autorizado para la apertura comercial en Andalucía, de modo que algunos hipermercados podrán abrir aunque sea festivo.

Alcampo

Una situación similar se produce con Alcampo. Los hipermercados de la cadena están afectados por el calendario comercial andaluz, que no contempla el domingo 1 de noviembre entre las 16 jornadas autorizadas de apertura de 2026. Por tanto, los grandes establecimientos permanecerán, con carácter general, cerrados este domingo. El lunes 2 en cambio, sí podrán abrir al tratarse de una de las fechas expresamente autorizadas por la Junta. Alcampo recuerda además en sus condiciones de compra que los servicios de recogida y entrega en domingos y festivos dependen de que la tienda correspondiente tenga permitida legalmente la apertura ese día.

Aldi

Aldi ya ha publicado horarios específicos que permiten despejar prácticamente todas las dudas. Sus supermercados de Sevilla situados en la avenida de Miraflores, avenida de Jerez, avenida de Coria o calle Virgen de Setefilla aparecen como cerrados el domingo 1. Sin embargo, todos ellos anuncian apertura el lunes 2 de noviembre de 9:00 a 21:30 horas.

La situación se repite en otras provincias. El Aldi de la avenida de Molière de Málaga cierra el domingo y abre el lunes de 9:00 a 22:00 horas, mientras que establecimientos de Cádiz también anuncian cierre el 1 y apertura el 2 de 9:00 a 21:30 horas. Podemos pensar entonces que el resto de supermercados de esta cadena cerrarán mañana y abrirán el lunes, aunque para estar seguros al 100%, será mejor hacer una rápida consulta en su web.

Supermercados DIA

Dia es probablemente la cadena en la que más importante resulta comprobar el establecimiento concreto. La compañía explica que la mayoría de sus supermercados funcionan de lunes a sábado aproximadamente de 9:00 a 21:30 horas, pero reconoce que algunos también abren los domingos. Esto se debe en parte al tipo de establecimiento y a que muchas tiendas funcionan con formatos de menor tamaño

. La normativa andaluza concede libertad horaria a determinados comercios de menos de 300 metros cuadrados, además de existir excepciones relacionadas con zonas turísticas. Por tanto, mientras Mercadona, Lidl o Aldi presentan una situación bastante homogénea este domingo, en Dia puede haber tiendas abiertas dependiendo de la localidad y del establecimiento, de modo que de nuevo se aconseja mirar en su web.

La clave para este puente entonces va a estar precisamente en no confundir ambos días: el domingo 1 de noviembre no es una jornada general de apertura comercial en Andalucía, mientras que el lunes 2 sí lo es, a pesar de que sea festivo laboral por el traslado de Todos los Santos. Por eso, quien necesite hacer una compra de última hora el domingo deberá buscar especialmente supermercados pequeños o tiendas con libertad horaria y comprobar siempre el horario concreto antes de desplazarse.