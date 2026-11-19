Precio de la gasolina hoy 19 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Dónde están las gasolineras más baratas para repostar hoy jueves en Andalucía
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Mañana arranca el Festival Internacional de Cine de Granada (Premios Lorca), que se prolonga hasta el 28 de noviembre, y con él una de las citas otoñales que atraen a visitantes a la ciudad y a su provincia. Quien tenga pensado desplazarse puede aprovechar hoy jueves para repostar con calma, antes de que las gasolineras se llenen el viernes o el sábado, y lo primero es saber cuál es el precio de la gasolina hoy 19 de noviembre, pero no sólo para esta ciudad sino para el resto de Andalucía. Y como de costumbre, los datos salen del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, al que las gasolineras reportan sus precios de forma actualizada.
Precio de la gasolina hoy 19 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Granada
Dado el festival, comenzamos hoy por Granada, y estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy jueves:
Gasolina 95
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.369 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.369 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.369 €/l.
- Petrol & Go. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.369 €/l.
- Plenergy. Armilla. Avenida Cristóbal Colón, 0. Precio: 1.369 €/l.
- Ballenoil. Armilla. Camino Viejo de Armilla, esquina con avenida de San Rafael, s/n. Precio: 1.369 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.369 €/l.
- Plenergy. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.369 €/l.
- Petroprix. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: 1.369 €/l.
- Plenergy. Atarfe. Carretera de Pinos Puente, N-432, km 427. Precio: 1.369 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.569 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.589 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Galp. Pulianas. Carretera Vílchez-Almería, km 0,100. Precio: 1.614 €/l.
- San Lázaro Güevéjar. Güevéjar. Carretera NE-55, Güevéjar-Cogollos Vega, km 16. Precio: 1.623 €/l.
- Shell. Churriana de la Vega. Carretera Nueva de Las Gabias, km 2,9. Precio: 1.649 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: 1.659 €/l.
- E.S. Mirador de Poqueira. Pampaneira. Carretera GR-421, km 54,074. Precio: 1.675 €/l.
- San Lázaro. Granada. Carretera de la Sierra, km 313. Precio: 1.677 €/l.
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.679 €/l.
Diésel
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.569 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.569 €/l.
- Petrol & Go. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.569 €/l.
- Plenergy. Armilla. Avenida Cristóbal Colón, 0. Precio: 1.569 €/l.
- Ballenoil. Armilla. Camino Viejo de Armilla, esquina con avenida de San Rafael, s/n. Precio: 1.569 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.569 €/l.
- Plenergy. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.569 €/l.
- Petroprix. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: 1.569 €/l.
- Plenergy. Atarfe. Carretera de Pinos Puente, N-432, km 427. Precio: 1.569 €/l.
- Plenergy. La Zubia. Calle Adolfo Pérez Esquivel, Polígono Industrial El Laurel, 2. Precio: 1.569 €/l.
Precio de la gasolina hoy 19 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy jueves:
Gasolina 95
- Ballenoil. Espartinas. Carretera A-8076, km 7. Precio: 1.319 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.329 €/l.
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.329 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.329 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Travesía Su Eminencia, 2. Precio: 1.329 €/l.
- Ronda Norte. Sevilla. Autovía SE-30, nudo Calonge, s/n. Precio: 1.339 €/l.
- Petroprix. Sevilla. Calle Parsi 7, 7. Precio: 1.339 €/l.
- Ballenoil. Sevilla. Avenida de San Jerónimo, s/n. Precio: 1.339 €/l.
- Ballenoil. Sevilla. Calle Granito, 1. Precio: 1.339 €/l.
- Petroprix. Sevilla. Avenida de Montesierra, 7. Precio: 1.339 €/l.
Gasolina 98
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.514 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.539 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.539 €/l.
- Family Energy. Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.599 €/l.
- Shell. Dos Hermanas. Carretera E-05/N-IV, km 554,50. Precio: 1.619 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, Centro Comercial Eroski, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.709 €/l.
- Shell. Alcalá de Guadaíra. Calle Mar Cantábrico, 13. Precio: 1.739 €/l.
- Shell. Gelves. Autovía Sevilla-Coria, km 6. Precio: 1.739 €/l.
- Shell. Osuna. Autovía A-92, km 89. Precio: 1.749 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Dos Hermanas. Carretera N-IV, km 552,4, número 2. Precio: 1.609 €/l.
- Ballenoil. Dos Hermanas. Autovía A-4, km 552,4. Precio: 1.609 €/l.
- Petroprix. Dos Hermanas. Avenida de la Libertad, 7. Precio: 1.609 €/l.
- Petroprix. Dos Hermanas. Avenida de Andalucía, 183. Precio: 1.609 €/l.
- Petroprix. Dos Hermanas. Avenida 4 de Diciembre, 554. Precio: 1.609 €/l.
- Plenergy. Dos Hermanas. Avenida 4 de Diciembre, 553. Precio: 1.609 €/l.
- Ballenoil. Estepa. Avenida Badía Polesine, 5. Precio: 1.609 €/l.
- Ballenoil. Dos Hermanas. Carretera E-05/N-IV, km 553,800. Precio: 1.609 €/l.
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.615 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.615 €/l.
Precio de la gasolina hoy 19 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy jueves:
Gasolina 95
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Carretera A-382, km 26,8. Precio: 1.279 €/l.
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Calle Cruz de las Carreras, parcelas 9, 10 y 11, número 9. Precio: 1.279 €/l.
- Urban Oil. Arcos de la Frontera. Calle Soleá, 14. Precio: 1.279 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.409 €/l.
- Hemegas. Villamartín. Avenida de Arcos, 55. Precio: 1.429 €/l.
- Plenergy. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1.429 €/l.
- Gacosur Villamartín. Villamartín. Carretera A-373, km 0,500. Precio: 1.449 €/l.
- E.S. Nuestra Señora del Rosario. Bornos. Polígono Industrial Cantarranas, 1. Precio: 1.449 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.469 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida de Sanlúcar. Precio: 1.469 €/l.
Gasolina 98
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.575 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.589 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: 1.599 €/l.
- Galp. Chiclana de la Frontera. Calle Cruz de la Calzada Pelaga, s/n. Precio: 1.669 €/l.
- Galp. Jerez de la Frontera. Antigua carretera N-IV, km 639,5. Precio: 1.679 €/l.
- Carrefour. La Línea de la Concepción. Avenida de la Colonia, 9. Precio: 1.699 €/l.
- Carrefour. El Puerto de Santa María. Carretera Madrid-Cádiz, km 653. Precio: 1.699 €/l.
- Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota, A-491, km 0,5. Precio: 1.700 €/l.
- Easyfuel. Chiclana de la Frontera. Urbanización parcela 2 del SUNC-TU 24, Camino del Lobo 1, número 1. Precio: 1.709 €/l.
- Repsol. El Puerto de Santa María. Carretera P-603, km 1. Precio: 1.715 €/l.
Diésel
- Urban Oil. Arcos de la Frontera. Calle Soleá, 14. Precio: 1.589 €/l.
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Carretera A-382, km 26,8. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Calle Cruz de las Carreras, parcelas 9, 10 y 11, número 9. Precio: 1.599 €/l.
- Hemegas. Villamartín. Avenida de Arcos, 55. Precio: 1.639 €/l.
- Plenergy. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1.639 €/l.
- Gacosur Villamartín. Villamartín. Carretera A-373, km 0,500. Precio: 1.659 €/l.
- E.S. Nuestra Señora del Rosario. Bornos. Polígono Industrial Cantarranas, 1. Precio: 1.659 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.669 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida de Sanlúcar. Precio: 1.669 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: 1.669 €/l.
Precio de la gasolina hoy 19 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy jueves:
Gasolina 95
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.399 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.419 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.419 €/l.
- Trops. Trapiche. Polígono Industrial El Trapiche, s/n. Precio: 1.434 €/l.
- Easygas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.445 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.445 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.459 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.465 €/l.
- Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino del Higueral, 28. Precio: 1.465 €/l.
- Petroprix. Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1.465 €/l.
Gasolina 98
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida de las Américas, s/n. Precio: 1.559 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.649 €/l.
- Shell. Benalmádena. Carretera N-340, km 2. Precio: 1.689 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.699 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.699 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.699 €/l.
- Agla. Cerralba. Carretera de Cerralba, número 1, km 1. Precio: 1.705 €/l.
- Galp. Benalmádena. Avenida de Arroyo Hondo, s/n. Precio: 1.709 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.709 €/l.
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.739 €/l.
Diésel
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.609 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.629 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.629 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.669 €/l.
- Easygas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.675 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.675 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.680 €/l.
- S.C.A.A. Nuestra Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.683 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.695 €/l.
- Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino del Higueral, 28. Precio: 1.695 €/l.
Precio de la gasolina hoy 19 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy jueves:
Gasolina 95
- Ballenoil. Montoro. Autovía E-5/A-4, km 357,8. Precio: 1.279 €/l.
- Ballenoil. La Rambla. Carretera de La Rambla a Montilla, km 33, s/n. Precio: 1.279 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.279 €/l.
- GEDS. La Rambla. Polígono Industrial, esquina de la calle El Horno con la calle El Porrón, 1. Precio: 1.359 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.399 €/l.
- Shell. La Rambla. Ronda de La Rambla, s/n. Precio: 1.419 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.420 €/l.
- El Polígono. Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: 1.428 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.436 €/l.
- Estación de Servicio Aranda. Montoro. Calle Carpio, 23. Precio: 1.450 €/l.
Gasolina 98
- Shell. La Rambla. Ronda de La Rambla, s/n. Precio: 1.559 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.689 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda de San Francisco, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.699 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, Centro Comercial Eroski, 140. Precio: 1.699 €/l.
- Carrefour. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1.709 €/l.
- Shell. Espejo. Calle Regiones Devastadas, 37. Precio: 1.719 €/l.
- Shell. Baena. Avenida San Carlos de Chile, 55. Precio: 1.719 €/l.
- E.S. El Granadal. Córdoba. Avenida Azabache, s/n. Precio: 1.725 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.728 €/l.
Diésel
- Ballenoil. La Rambla. Carretera de La Rambla a Montilla, km 33, s/n. Precio: 1.589 €/l.
- Ballenoil. Montoro. Autovía E-5/A-4, km 357,8. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.599 €/l.
- GEDS. La Rambla. Polígono Industrial, esquina de la calle El Horno con la calle El Porrón, 1. Precio: 1.629 €/l.
- El Polígono. Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: 1.666 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.669 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.669 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.669 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.677 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.687 €/l.
Con estos listados ya podemos hacernos una idea de dónde repostar pero sabemos que los precios pueden variar a lo largo del día, o tal vez quieres hacer consulta en otro momento, de modo que tienes la opción de entrar en el Geoportal y ver los resultados no solo en forma de lista sino también de mapa, como este que te mostramos de Málaga ahora a modo de ejemplo: