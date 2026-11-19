Málaga contará a partir del próximo 14 de diciembre con el ordenador cuántico más potente de Europa, un equipo de 431 cúbits que se instalará en la Universidad de Málaga (UMA) gracias al acuerdo con la empresa Quantum Labs. Así lo anunció este miércoles Javier Romero, presidente de la compañía, durante su intervención junto a Javier López, vicerrector de Innovación Tecnológica y Proyectos Estratégicos de la UMA.

La instalación de este equipo permitirá a Málaga situarse por delante de otros centros españoles que ya trabajan con esta tecnología. El dispositivo contará con 431 cúbits, frente a los 150 del País Vasco, los 35 de Barcelona y los 32 de Galicia. López destacó las posibilidades que abrirá esta infraestructura para la universidad malagueña: «A la UMA nos coloca en un lugar primordial para desarrollar la investigación cuántica».

El presidente de Quantum Labs explicó que este jueves su equipo viajará a China para recibir formación de cara a la instalación del ordenador. La previsión es regresar a Málaga en un par de semanas y recibir la computadora unos días después. El dispositivo se ubicará en unas instalaciones de la UMA que actualmente se están acondicionando para cumplir las condiciones técnicas que necesita esta tecnología.

Romero y López participaron este miércoles en la mesa redonda Quantum Málaga: de la investigación a la industria, celebrada durante el foro tecnológico Sun&Tech Málaga, organizado por Diario SUR y moderado por Nuria Triguero, adjunta a la Dirección del periódico. Durante el encuentro, ambos abordaron las aplicaciones de esta tecnología, las oportunidades empresariales y los planes para desarrollar una industria cuántica en la ciudad.

López explicó las posibilidades que ofrece la computación cuántica para resolver problemas complejos que los sistemas convencionales no pueden abordar. Entre sus aplicaciones figuran el diseño de medicamentos, la logística del transporte y las finanzas. «Son problemas que ni siquiera los supercomputadores actuales pueden abordar, pero que el cuántico sí podrá por la manera de trabajar que tiene», afirmó el vicerrector. Sobre su funcionamiento, añadió: «El ordenador cuántico lo que hace es explorar en paralelo todas las soluciones posibles y va cogiendo aquellas que van a dar un resultado y descartando las otras».

Tres vías para aprovechar el ordenador cuántico

Romero detalló que Quantum Labs contempla tres líneas principales de utilización del equipo. La primera estará destinada a proyectos propios de la compañía; la segunda permitirá ofrecer horas de computación gratuitas a investigadores de la Universidad de Málaga, mientras que la tercera abrirá la puerta a la colaboración con empresas cuánticas europeas. «El ordenador cuántico de Málaga va a tener tres usos principales: nuestros propios proyectos internos; además, por nuestra alianza con la UMA, les vamos a dar horas de computación cuántica gratis a los investigadores de la UMA para que desarrollen sus ideas; y vamos a invitar a empresas cuánticas de toda Europa para que nos presenten sus ideas», explicó el presidente de Quantum Labs.

El acceso a esta capacidad de procesamiento supone un coste elevado. Según Romero, cada hora de computación ronda los 5.000 o 5.500 euros y probar un modelo puede requerir unas cien horas. Para facilitar el acceso a las empresas emergentes que no pueden asumir ese gasto, la compañía contará con un comité científico encargado de evaluar los proyectos y seleccionar aquellos que tengan potencial. A cambio de ofrecerles el uso del ordenador, Quantum Labs recibirá una participación en su capital. «Nosotros vamos a ser capaces de invertir en startups cuánticas por toda Europa», aseguró Romero.

La iniciativa también contempla el desarrollo de una industria propia vinculada a la computación cuántica en Málaga. Entre los objetivos planteados figura avanzar hacia la fabricación de ordenadores cuánticos en la ciudad, desde los chips hasta los materiales, los sistemas de control y la criogenia. Romero explicó que el equipo actual, formado por unas quince personas, podría alcanzar el centenar de trabajadores a finales de 2027.

La Universidad de Málaga también pretende aprovechar esta infraestructura para impulsar la formación y la investigación en diferentes especialidades. Entre los ámbitos que podrán beneficiarse de esta tecnología figuran la inteligencia artificial, la fotónica, la ciberseguridad, la arquitectura de computadores y la química computacional. López recordó la existencia de un curso de especialización universitario en computación cuántica, el único de estas características en Andalucía, y dejó abierta la posibilidad de que evolucione en el futuro: «No tiene todavía la dimensión de un máster, pero quizás con el tiempo la adquiera».

La seguridad de los datos, otro de los retos de la computación cuántica

Durante el encuentro también se abordaron los desafíos de seguridad que plantea el avance de esta tecnología. La capacidad de los futuros ordenadores cuánticos para descifrar determinados sistemas de protección preocupa a los gobiernos europeos, que buscan preservar la seguridad de sus comunicaciones y datos. Romero advirtió de que algunos actores ya están almacenando información cifrada con la intención de acceder a ella cuando la tecnología permita descifrarla. «Lo que están haciendo ahora los malos es robar los datos que en la actualidad no se pueden desencriptar», explicó.

El presidente de Quantum Labs señaló que esa información podría adquirir un gran valor en los próximos años, al contener datos relacionados con ámbitos estratégicos. «Los que se desencripten en cinco o diez años tendrán un valor brutal, porque pueden versar desde sobre el diseño de misiles hasta las finanzas», afirmó.

López coincidió en la necesidad de anticiparse a estos riesgos y explicó que los gobiernos ya están impulsando medidas para proteger la información. «Ahora muchas empresas y muchos gobiernos están guardando datos cifrados que dentro de diez años van a poder descifrar. Ese es el miedo de los gobiernos», señaló. El vicerrector añadió que las instituciones deben actuar desde ahora para evitar que esos datos queden expuestos: «Están animando a las empresas y a las diferentes instituciones públicas a ir desde ya protegiendo esos datos con medidas robustas para que, incluso cuando los ordenadores cuánticos sean una realidad más patente, sigan protegidos».