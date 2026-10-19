Landaluce dimitirá como alcalde de Algeciras el 25 de octubre para evitar la moción de censura de PP y Vox

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha anunciado este lunes que presentará su dimisión el próximo domingo 25 de octubre, tres días antes de que se celebre el pleno en el que está prevista la moción de censura registrada por el Partido Popular y Vox para apartarlo de la alcaldía. El regidor pone así fecha a su salida del Ayuntamiento después de más de 15 años al frente del Consistorio, en medio de una grave crisis política desencadenada por las denuncias de dos militantes del PP por agresiones sexuales.

Landaluce ha comunicado su decisión a través de un vídeo difundido en sus redes sociales, en el que ha lamentado que la situación política le haya llevado a abandonar el cargo. El alcalde sostiene que las acusaciones que se le atribuyen son falsas y asegura que defenderá su inocencia ante los tribunales. «Frente a un gran montaje con injustos ataques, yo me defenderé ante la justicia, lucharé por mostrar mi inocencia y espero que puedan tener sus responsabilidades los que han hecho todo este montaje», ha afirmado.

La renuncia se producirá tres días antes del pleno extraordinario previsto para el miércoles 28 de octubre, en el que los concejales firmantes de la moción pretendían relevarlo. Con este anuncio, el alcalde evita que su continuidad al frente del Ayuntamiento tenga que someterse a esa votación, después de que la mayoría de sus antiguos compañeros de Gobierno hayan retirado su apoyo.

La moción de censura del PP con Vox

La salida de Landaluce llega después de varios días de tensión interna en el Partido Popular. La dirección provincial de la formación en Cádiz le exigió que abandonara inmediatamente la alcaldía tras conocer los testimonios de las dos denunciantes. Ante su negativa inicial, doce de los quince concejales del equipo de Gobierno renunciaron a sus responsabilidades municipales y abrieron la puerta a una moción de censura para sustituirlo.

El PP terminó registrando la iniciativa junto a Vox, cuyos cuatro concejales han comprometido sus votos para facilitar el relevo sin incorporarse al Gobierno municipal. La propuesta contempla como candidato a la alcaldía al popular Jacinto Muñoz, hasta entonces primer teniente de alcalde.

La maniobra ha dejado a Landaluce en una situación de aislamiento dentro de su propio ayuntamiento. De los quince concejales populares que formaban parte del equipo de Gobierno, únicamente tres han mantenido su respaldo al alcalde, mientras que los otros doce han optado por romper con él y respaldar su relevo.

Dos denuncias por agresión sexual

El origen de la crisis se encuentra en las denuncias presentadas por dos mujeres vinculadas al Partido Popular, que atribuyen al alcalde episodios de agresión sexual. Los hechos denunciados han provocado una fractura política en Algeciras y han llevado a la dirección provincial del PP a exigir la salida de Landaluce.

Una de las mujeres ha denunciado episodios ocurridos en 2020 y 2021, tanto en un centro médico como en dependencias municipales. La denuncia fue presentada ante el Tribunal Supremo cuando Landaluce todavía era senador y se encuentra pendiente de los trámites judiciales correspondientes.

La segunda denunciante, vinculada al Ayuntamiento como personal de confianza, atribuye al alcalde unos presuntos tocamientos ocurridos en su despacho en julio de este año. Por estos hechos, Landaluce ha sido citado a declarar como investigado el próximo 23 de octubre ante el juzgado competente de Algeciras.