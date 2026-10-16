La juez cita como investigado al alcalde de Algeciras por un presunto delito sexual y como testigo al candidato a sustituirlo

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, deberá declarar como investigado por un presunto delito contra la libertad sexual. La juez de Violencia sobre la Mujer ha admitido a trámite la denuncia presentada esta semana por una mujer contra el regidor, según han confirmado fuentes judiciales.

La investigación judicial se suma a la crisis de su gobierno municipal. Doce concejales del PP han abandonado sus responsabilidades y han presentado junto a Vox una moción de censura para sustituirlo, mientras Landaluce mantiene el cargo con los otros tres ediles que han decidido seguir a su lado.

La declaración del alcalde está fijada para el 23 de octubre, según ha adelantado Europa Sur. El día anterior comparecerán como testigos Jacinto Muñoz, primer teniente de alcalde cuando supuestamente ocurrieron los hechos, y una de las concejales que permanece en el equipo de gobierno.

Las citaciones afectan así a dos ediles situados ahora en posiciones opuestas: Muñoz es el candidato a la Alcaldía en la moción de censura, mientras que la otra testigo es una de las tres concejales a las que el PP ha abierto expediente por continuar junto al regidor.

La denuncia que desencadenó la ruptura municipal

La denunciante, militante del PP, relató los hechos al presidente provincial del partido, Bruno García, durante una reunión. La presentación de esta denuncia se conoció el lunes, después de que hubiera salido a la luz otra interpuesta en septiembre.

Tras ese encuentro, García reunió a los integrantes del gobierno municipal y les instó a pedir la dimisión de Landaluce. Si el alcalde se negaba a renunciar, debían abandonar sus responsabilidades. Doce de los quince concejales firmaron la petición de dimisión, frente a los tres que se opusieron.

Landaluce insistió en continuar en la Alcaldía y los doce ediles dejaron el ejecutivo y promovieron su relevo junto a Vox. Los tres que permanecen con él han sido nombrados tenientes de alcalde de un equipo de gobierno reducido a cuatro miembros.