Después de hundir una fragata, el destructor ‘USS Paul Ignatios’ vuelve a la Base de Rota: «Demostró potencial destructivo»

El destructor de Estados Unidos USS Paul Ignatius (DDG 117) retornó esta semana a la base naval de Rota después de varios meses de patrulla y ejercicios, en los que hubo maniobras reales con misiles antibuque en el Atlántico Norte para eliminar una fragata. El buque volvió al muelle donde comparte ubicación con otros cinco destructores norteamericanos.

La misión del Paul Ignatius finalizó en Polonia tras llevar a cabo operaciones militares en conjunto con las armadas de Finlandia y Suecia en el mar Báltico y el golfo de Botnia, «lo que subraya el compromiso de la Marina de los Estados Unidos con la defensa colectiva y la estabilidad regional», apuntó la US Navy.

Un ejercicio ejecutado con misiles antibuque

Entre las distintas actividades de este operativo, la US Navy subrayó que el destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke intervino en la ubicación citada en el ejercicio Atlantic Thunder 2026, una actuación integral de hundimiento, conocida como Sinkex, llevada a cabo entre Estados Unidos y Reino Unido, que favoreció «perfeccionar la capacidad conjunta en tácticas, selección de objetivos y fuego real contra un blanco de superficie en el mar», y mostraron, a través de un vídeo, que «durante el ejercicio, demostró con éxito la capacidad de alcance y el potencial destructivo de una variante antibuque del misil Standard Missile 6».

Según esclarecieron, con la ayuda de la Marina Real británica (Royal Navy) y la Fuerza Aérea de los EEUU, hundieron la fragata apartada del servicio por Estados Unidos en 2013, la USS Klakring: «El destructor de misiles guiados USS Paul Ignatius (DDG 117) demostró con éxito la capacidad de alcance y el potencial de daño máximo de una variante antibuque del misil Standard Missile 6 (SM-6), mientras que el submarino USS Massachusetts (SSN 798) atacó el objetivo con un torpedo Mk 48 Advanced Capability, logrando el impacto definitivo que provocó el hundimiento del ex-USS Klakring. Por su parte, la Marina Real británica puso a prueba sus misiles antibuque más recientes: el Naval Strike Missile (NSM) y el Sea Venom».

Una operación para reforzar la relación con los países bálticos

La Armada de Estados Unidos insistió en que la presencia en el mar Báltico evidencia el continuo compromiso de la Marina de los Estados Unidos con la seguridad y libertad de navegación en rutas marítimas cruciales, además de fortalecer los lazos estrechos entre Estados Unidos y los países norteuropeos.

El comandante William Burke, en la visita que realizó a Gdynia, en Polonia, declaró que «el tiempo que pasamos operando junto a las armadas sueca y finlandesa demostró lo que los aliados pueden lograr cuando trabajan unidos en el mar Báltico; visitas como esta fomentan la confianza que hace posible dicha colaboración».

Las características del USS Paul Ignatius

El buque, que se utilizó por primera vez en una operación el 27 de julio de 2019, debe su nombre al exsecretario de la Marina Paul Ignatius. Forma parte de las Fuerzas Navales Desplegadas en Europa de la 6.ª Flota de los Estados Unidos y tiene su base en Rota. Su finalidad reside en reforzar la eficacia operativa y la preparación de las Fuerzas Navales estadounidenses en Europa y África, así como defender los intereses del país y sus socios.