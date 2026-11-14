Mientras España se queda atrás en el transporte, China construye su primer avión eléctrico con una velocidad de 402 km/h y alcance de 500 km

La compañía estatal china Comac se encuentra en la fase final de desarrollo de un prototipo a tamaño real del CE-25A, un avión eléctrico con un envergadura de 13,5 metros y 8,4 metros de largo, y un peso máximo de despegue de 1.260 kilos. Alimentado por una batería de litio con una capacidad total de 70 kWh, cuenta con un sistema de propulsión eléctrica que puede alcanzar una potencia máxima de 140 kW.

El proyecto se presentó en noviembre de 2023 durante la Exposición Internacional de Importaciones de China, como una solución para cubrir trayectos regionales de corta y media distancia, así como para ofrecer servicios de aviación ejecutiva. El 28 de octubre de 2026 aparecieron en la red social Weibo varias fotografías de la aeronave sobre una pista en China, aunque la empresa todavía no ha confirmado oficialmente que sean del prototipo del CE-25A. Las imágenes permiten apreciar un diseño con cola en forma de T y diez motores eléctricos distribuidos sobre las alas, cinco en cada una.

Así es el primer avión eléctrico desarrollado por China

En 2023, COMAC anunció una colaboración con el fabricante de baterías CATL y la Universidad Jiao Tong de Shanghái la investigación de nuevas tecnologías y conceptos de aeronaves impulsadas por baterías. Esta alianza busca aprovechar los conocimientos y la capacidad industrial de China en el desarrollo de sistemas de almacenamiento energético aplicados al sector aeronáutico.

La sólida posición del país asiático en la fabricación de baterías representa una ventaja para impulsar la aviación eléctrica. Sin embargo, trasladar al sector aéreo tecnologías diseñadas inicialmente para coches eléctricos no es una tarea sencilla. Las baterías destinadas a los aviones deben cumplir requisitos mucho más exigentes en términos de peso, densidad energética, seguridad y rendimiento.

Cabe señalar que el CE-25A se ha dado a conocer como un proyecto de aviación civil y, hasta la fecha, no hay información que indique que COMAC pretenda desarrollar esta aeronave para fines militares. Sin embargo, algunas de las tecnologías que incorpora podrían tener aplicaciones en futuros diseños de aviación militar, especialmente en el ámbito de la propulsión eléctrica y los sistemas de vuelo más eficientes.

Características

Una de las pocas imágenes que se han publicado del avión permite observar una estructura con cola en forma de T, un elemento de diseño que, según los analistas del sector, podría estar relacionado con la incorporación de un sistema de propulsión eléctrica distribuida. En lo que respecta a sus características técnicas, el CE-25A está diseñado inicialmente para transportar hasta 19 pasajeros, con una autonomía prevista de 500 kilómetros y una velocidad máxima estimada de 402 km/h.

Las aeronaves eléctricas están especialmente pensadas para cubrir trayectos cortos, pero sus aplicaciones van mucho más allá del transporte regional de pasajeros. Entre sus posibles usos destacan la formación de pilotos, los vuelos turísticos, las operaciones agrícolas y científicas e incluso los desplazamientos de emergencia.

En este contexto, la compañía Volar Air Mobility podría comercializarlo inicialmente en 15 países, prestando especial atención a los mercados del sudeste asiático, África y Oriente Medio. Desde su sede en Hong Kong, la empresa defiende que ésta nueva forma de transporte permitirá realizar desplazamientos más seguros, económicos y flexibles, además de eliminar las emisiones de carbono durante el vuelo.

Otro de los aspectos que más llama la atención son los bajos niveles de ruido; esta característica podría suponer una ventaja importante en las grandes ciudades, donde el ruido generado por la aviación convencional constituye una fuente de contaminación acústica.

La compañía espera comenzar a distribuir sus primeros modelos en los próximos años. Además, ha anunciado que trabaja en nuevas versiones capaces de operar en condiciones más exigentes, incluidos entornos acuáticos y zonas con climas extremos. Al mismo tiempo, continúa investigando cómo mejorar la capacidad de las baterías para aumentar la autonomía del avión eléctrico sin añadir un peso excesivo a la aeronave.

Europa y Estados Unidos

En Europa, el proyecto de investigación UNIFIER-19 ha estudiado diferentes diseños de aeronaves regionales «0 emisiones» con capacidad para 19 pasajeros y sistemas de propulsión alternativos. Entre las tecnologías analizadas se encuentran los ventiladores eléctricos entubados distribuidos y distintas configuraciones basadas en pilas de combustible de hidrógeno, en lugar de depender únicamente de baterías. Sin embargo, a diferencia del CE-25A de COMAC, UNIFIER-19 es una iniciativa de investigación y no el desarrollo de un avión destinado a su fabricación comercial.

Al otro lado del Atlántico, la NASA también trabaja en este campo con el avión experimental X-57 Maxwell, un proyecto centrado en investigar las posibilidades de la propulsión eléctrica distribuida. Su diseño contemplaba 14 motores eléctricos y hélices integradas en un ala especialmente modificada. Se trata de una aeronave considerablemente más pequeña que el CE-25A y, en lugar de ventiladores entubados, utiliza hélices abiertas. Uno de los principales objetivos es comprobar las ventajas de esta tecnología en términos de aerodinámica y eficiencia energética, aunque el programa no llegó a completar la configuración de vuelo tripulado que se había previsto.