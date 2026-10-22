¿Más cerca de ‘Terminator’? Así es H2-X, el nuevo robot guardaespaldas chino que sabe artes marciales y levanta coches

Nadie imaginaba el día que salió la película de Terminator que, casi en 2029, el año en el que está ambientada la película, tendríamos algo parecido. Contra todo pronóstico, estamos más cerca que nunca de hacer realidad obras como esta o como Yo, robot, en las que las inteligencias artificiales que hoy en día tenemos tan normalizadas se rebelan contra la humanidad para intentar tomar el control.

Unitree Robotics ha hecho esto realidad tras lanzar un nuevo modelo de robot humanoide llamado H2-X Kung Fu Legend, preparado para actuar de guardaespaldas y con capacidad de reducir atacantes y levantar automóviles. La empresa china ha publicado un video en sus redes sociales en el que aparece enfrentando situaciones de peligro y emergencia. A modo de presentación, muestran las habilidades del autómata, capaz de ejecutar patadas, saltos acrobáticos y maniobras de rescate. También cuenta con un funcionamiento autónomo de 8 horas en reposo.

Este modelo ha sido desarrollado a partir del modelo H2, propiedad también de Unitree. Otro robot humanoide de tamaño real, que mide 180 centímetros de altura, pesa aproximadamente 70 kg y tiene 31 grados de libertad. Esta máquina tiene un enfoque diferente, ágil y con movimientos de baile.

Lo que todo el mundo se pregunta es: ¿cuándo saldrá a la venta? Por el momento, la empresa china no ha confirmado un precio ni una fecha de lanzamiento; de hecho, se desconoce si el robot se comercializará, ya que tampoco han confirmado que vayan a ofrecerlo como guardaespaldas personal para el público general.

Al final del vídeo, Unitree advierte sobre los riesgos de realizar modificaciones peligrosas al robot o utilizar el equipo de forma ilegal, y aconseja a los clientes usar el robot de manera segura y amistosa.

Quizá por eso la advertencia con la que Unitree cierra su vídeo sea lo más revelador de todo. Lejos de la rebelión de Skynet o de VIKI, el interrogante que plantea el H2-X no es si una máquina decidirá por sí sola volverse contra nosotros, sino qué harán las personas con un robot capaz de reducir a un atacante o levantar un coche. Mientras la compañía no aclare si saldrá a la venta, el 2029 de Terminator sigue siendo, por ahora, ciencia ficción.