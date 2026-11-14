He probado este lavavajillas Hotpoint de 15 cubiertos que se maneja desde el móvil

Vivo solo, pero mis hijas comen en casa varios días a la semana y a mí me gusta cocinar, así que sé bien lo que es una pila de platos y ollas al final del día. Con ese ojo he mirado el Hotpoint HDF LYM C5. Me importaba cuántos cubiertos admite, cuánto tarda en cada programa y qué hay que tocar para que haga lo que uno quiere. Esa última parte es la que mejor se soluciona, porque se configura con facilidad según lo que haya que lavar y se maneja desde una app que permite casi cualquier ajuste.

Así es el Hotpoint HDF LYM C5

El Hotpoint HDF LYM C5 que he probado es un lavavajillas de libre instalación, de color blanco y tamaño estándar, con 60 centímetros de ancho. Admite 15 cubiertos, reparte la carga en tres niveles con una tercera bandeja superior para los cubiertos y se conecta por Wi-Fi a la plataforma HomeWhiz de la marca. La gama incluye una variante, el HDF LYM C5 X, con acabado inox antihuellas.

Características del lavavajillas Hotpoint HDF LYM C5 Modelo HDF LYM C5 (referencia 859993357740) Tipo de instalación Libre instalación Color Blanco Capacidad nominal 15 cubiertos Dimensiones (alto × ancho × fondo) 85 × 59,8 × 60 cm Clase de eficiencia energética C (escala de la A a la G) Índice de eficiencia energética (EEI) 43,9 Consumo de energía, programa Eco 0,758 kWh por ciclo (76 kWh por cada 100 ciclos) Consumo de agua, programa Eco 8,9 litros por ciclo Duración del programa Eco 4 h 12 min Índice de rendimiento de limpieza 1,130 Índice de rendimiento de secado 1,070 (eficacia de secado A) Emisión de ruido acústico aéreo 42 dB(A) re 1 pW Clase de emisión de ruido B Programas 11 Conectividad Wi-Fi, HomeWhiz Tercera bandeja Sí Segundo cesto regulable en altura Sí Arranque diferido Hasta 24 horas Protección antifugas AquaStop Indicadores luminosos Sal y abrillantador Consumo en modo apagado 0,50 W Consumo en modo espera 1,00 W Consumo con arranque retardado 4,00 W Consumo en espera en red 2,00 W Garantía mínima ofrecida por el proveedor 24 meses

Formato estándar y 15 cubiertos repartidos en tres niveles

Lo primero que aprecié fue lo compacto que se nota, aunque sus medidas son las de cualquier lavavajillas de libre instalación de 60 centímetros, con 85 de alto, 59,8 de ancho y 60 de fondo. Lo que resulta contenido es el espacio que ocupa en relación con lo que admite. La tercera bandeja, pensada para los cubiertos, deja libres los dos cestos para platos y vasos, y eso permite meter 15 cubiertos en un hueco de medidas habituales.

Como cocino con frecuencia, el segundo cesto regulable era lo que más me interesaba. Se puede subir o bajar para hacer sitio a piezas altas o voluminosas. Me gusta que las asas y los puntos de ajuste de los cestos estén marcados en naranja, porque se ve de un vistazo qué se puede mover. Los indicadores luminosos de sal y de abrillantador avisan cuando toca reponerlos, y los dos depósitos de la puerta comparten módulo, con los símbolos marcados en las tapas.

Programas y opciones que puedes elegir en el panel y en la app

El panel frontal es sencillo. Tiene el botón de encendido, un acceso directo al programa Eco 50 °C, otro a un programa a 60 °C, un selector que recorre el resto de programas, un botón con icono de móvil para el control remoto y otro de inicio y pausa. Me parece un acierto que para cancelar un programa haya que mantener pulsado este último durante tres segundos, porque evita cancelaciones por un toque accidental. Con el control remoto activado, la app lo refleja con el aviso Mando a distancia en verde.

El HDF LYM C5 tiene 11 programas. En la app aparecen, entre otros, Eco 50 °C, Rápido 49, Auto-Adapt y AquaFlex. Sobre ellos se pueden activar tres opciones, Deep Wash, SteamShine y Media carga. La última está pensada para cargas pequeñas, algo que en una casa como la mía tiene sentido entre semana.

La app HomeWhiz completa el círculo

Aquí es donde el HDF LYM C5 se aleja de un lavavajillas básico. Desde la app se elige programa, se activan las opciones, se consulta la duración y se decide cuándo termina el lavado antes de pulsar Iniciar programa.

Un botón con forma de reloj permite retrasar el inicio hasta 24 horas. Es una función útil si se quiere aprovechar las horas más baratas de una tarifa con discriminación horaria, aunque eso depende del contrato de cada hogar. Con el programa en marcha, la pantalla muestra la hora de inicio, la de finalización, el tiempo restante y el paso en el que va, en mi caso el secado, además de una barra de progreso y un botón de pausa. Poder ver desde el sofá cuánto falta es una comodidad pequeña, pero la usas más de lo que esperas.

Abrí también el Asistente. Se activa con la opción Toca & Habla, permite escribir si se prefiere y avisa de entrada de que es una IA y que, obviamente, puede cometer errores. Se trata de una advertencia razonable, y mi consejo es comprobar en la pantalla de programas lo que el asistente haya entendido antes de iniciar el lavado. Es un extra que no está mal, pero a la que no le he dado mucho uso.

Consumo, ruido y duración

En el apartado energético, el HDF LYM C5 tiene clase C en la escala de la A a la G. Esa clase se calcula con el programa Eco, que según Hotpoint consume 0,758 kWh y 8,9 litros de agua por ciclo, unos 76 kWh y 890 litros cada 100 ciclos.

El programa Eco dura 4 horas y 29 minutos para el Eco 50 °C. Lo relevante es que hablamos de un programa de más de cuatro horas, la contrapartida habitual de mantener bajo el consumo. Quien necesite la vajilla limpia en una hora tendrá que recurrir al Rápido 49, que ha dado perfectamente la talla en todos mis lavados.

En ruido, Hotpoint declara 42 dB(A) y clase B, y asegura que su tecnología garantiza un extra silencio. A decir verdad, es un dispositivo bastante silencioso. Con la conexión de red activa, en espera en red, el aparato consume 2 W. Si permaneciera todo el año en ese modo, serían unos 17,5 kWh, una cifra pequeña frente a lo que gasta lavando.

Disponibilidad y precio

El HDF LYM C5 se vende en color blanco y existe también el HDF LYM C5 X con acabado inox antihuellas. El precio del modelo blanco ronda los 459 euros. Además ofrece 10 años de servicio con recambios gratuitos si se registra el producto. La garantía mínima es de 24 meses.

Mi valoración del Hotpoint HDF LYM C5

Si tuviera que quedarme con tres cosas, serían estas. Es fácil de configurar según lo que haya que lavar, la app cubre el control remoto y el seguimiento del programa con bastante detalle, y los 15 cubiertos caben en un formato estándar que no exige ceder más espacio en la cocina.

En el otro lado, la clase C no está entre las más altas de la escala y el programa Eco es para no tener prisa. Para una casa como la mía, con poca gente entre semana y la mesa llena algunos días, me parece una opción que encaja al dedillo. Quien ponga la eficiencia energética por delante de todo lo demás tendrá motivos para mirar otras clases.