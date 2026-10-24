Cómo crear imágenes de Halloween con IA que parezcan sacadas de una película de terror

Un prompt de una sola línea da una imagen correcta y olvidable, la calabaza genérica que ya llena las redes. El salto a algo que parezca un cartel de cine de terror depende de controlar la luz, el plano y las correcciones, no de acumular adjetivos. Gemini y ChatGPT han incorporado en 2026 herramientas pensadas para eso, como la edición de un elemento sin tocar el resto, las referencias con varias fotos y las series de imágenes coherentes. Estas son las técnicas que más cambian el resultado, ordenadas como conviene trabajar.

Un prompt por capas para el efecto película

La documentación para desarrolladores de Google insiste en que cuanto más específico es el prompt, más control hay sobre el resultado. Su plantilla de partida empieza por el tipo de plano, el sujeto, el escenario y la descripción de la luz. Conviene seguirla y añadir paleta y textura.

Un ejemplo sería “fotografía realista en plano medio de una mujer vestida de bruja en el umbral de una casa de madera, de noche, con la luz cálida de una sola vela desde abajo, niebla baja al fondo, una paleta de naranjas apagados y verdes oscuros y telas gastadas con textura visible”. Una sola luz y un solo plano dan coherencia a la escena. Pedir varias fuentes de luz y varios encuadres a la vez diluye el efecto.

Referencias en lugar de adjetivos

Subir fotos propias consigue lo que ningún adjetivo logra. En Gemini se pueden mezclar elementos de distintas fotos y, según Google, Nano Banana 2 mantiene el parecido de hasta cinco personajes y la fidelidad de hasta diez objetos en un mismo flujo de trabajo.

Para el disfraz, sube una foto tuya y otra de las prendas que tienes en casa o que encuentras en la red. Después escribe “usa la primera foto como base y respeta mi cara, mi pelo y mi postura, vistiendo a la persona con la capa y el sombrero de la segunda foto, en un cementerio con niebla al amanecer”. El resultado parte de tu ropa real y no de un disfraz inventado.

Con una foto del portal o del salón se puede pedir “convierte esta foto en una casa encantada de noche, mantén la estructura, las ventanas y la puerta, y añade telarañas, calabazas talladas y luz verdosa por las ventanas”. Google limita la edición de fotos en Gemini a mayores de 18 años. Además, es mejor no subas fotos de terceros sin su permiso.

Corregir como un prop

El error más común es repetir el prompt entero hasta que sale algo aceptable. Gemini recuerda las imágenes anteriores de la conversación, así que se puede corregir de una en una cada elemento sin tocar el resto. Google lo ilustra con un cambio mínimo, como pedir que la boca de un perro esté cerrada, y el equivalente en Halloween sería “apaga la vela de la izquierda y deja todo lo demás igual”.

En la app móvil de ChatGPT, al abrir una imagen creada con ChatGPT Imágenes aparece la herramienta Seleccionar, que permite marcar la zona exacta que se quiere cambiar. Conviene limitar a una o dos las correcciones sucesivas sobre la misma imagen y, si el resultado empeora, volver a pedirla con el cambio ya incorporado al prompt.

El orden de trabajo que evitará empezar de cero

Reunido todo lo anterior, el proceso queda así.

Fija en una frase el estilo, la luz y la paleta de todo el proyecto. Sube las referencias, como fotos del disfraz, de las prendas y de la casa. Genera la imagen base con el prompt por capas. Corrige de una en una, indicando siempre qué debe quedarse igual. Crea el resto de piezas con el mismo personaje y revisa el texto letra a letra.

Qué se puede hacer sin pagar

En Gemini, Nano Banana 2 es gratuito, aunque Google advierte de que se aplican límites. Los planes de Google AI añaden Nano Banana 2.1, que la compañía describe como su modelo más avanzado, y permiten regenerar una imagen con Nano Banana Pro desde el menú de tres puntos con la opción Rehacer con Pro.

ChatGPT Imágenes está disponible en todos los planes, pero la creación de imágenes tiene un límite propio, separado del chat de texto. El modo Thinking, el que permite series coherentes, queda reservado a los planes de pago.