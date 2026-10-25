Cuatro vehículos autónomos de DARPA buscan objetivos solos en Fort Knox y un cohete simulado acierta a 275 metros: el disparo lo aprueba un humano

Cuatro vehículos terrestres sin conductor del programa RACER de DARPA buscaron objetivos en equipo el 15 de octubre en Fort Knox (Kentucky). Tres de ellos llevaban un dron a bordo. La prueba terminó con un cohete simulado que alcanzó un blanco a unos 275 metros.

El Ejército de Estados Unidos lo contó el 22 de octubre en un artículo de Eric Pilgrim en Army.mil. Unas dos docenas de visitantes militares y del Gobierno siguieron la demostración en el campo de tiro St. Vith.

Según el Ejército, fue la primera prueba completa del sistema, desde una imagen de satélite hasta el terreno. Un operador humano tuvo que aprobar el disparo antes de que se produjera.

Cada caja escondía un dron

Todo empezó con un aviso simulado de amenaza sacado de imágenes de satélite. Con ese dato, el operador asignó la misión al equipo de robots, que se movió sin conductor.

El vehículo de cabeza llevaba una caja cerrada y avanzó por un camino buscando objetivos. Los otros tres esperaban atrás. A media subida de una colina detectó un posible blanco y se detuvo a esperar órdenes.

Dentro de la caja iba un dron. Según el Ejército, podía acercarse a observar o cargar munición para atacar desde el aire. Los pies de foto precisan que eran plataformas de ataque de un solo uso de Anduril, montadas en vehículos de Overland AI.

Cohete simulado a 275 metros

Mientras el primer vehículo esperaba, otros dos avanzaron por el camino para darle cobertura. Entonces un cohete simulado alcanzó un objetivo a unas 300 yardas, en una colina cercana.

El último vehículo se adelantó cuando el de cabeza coronaba la colina. Una de las fotos del Ejército muestra un vehículo enemigo simulado, dañado durante la demostración.

Disparo solo con permiso humano

Jason Gregory, asesor técnico de DARPA, explicó que los vehículos buscan y detectan objetivos solos. El ataque, en cambio, no lo deciden ellos. Cada detección llega a una persona como una imagen recortada de lo que ha visto el robot.

«El operador tiene el control total sobre qué quiere hacer con lo que ven los robots», dijo Gregory. Lo describió como un enfrentamiento controlado, con el movimiento, las detecciones y el seguimiento en modo autónomo.

«Pero no aprietan el gatillo hasta que un humano dice que lo aprieten», añadió el asesor de DARPA.

Los operadores vigilaron desde una sala los movimientos y las comunicaciones de los cuatro vehículos. Para fijar la ruta basta con marcar una cuadrícula sobre un corredor transitable. Después, los vehículos leen el terreno con sus propios sensores.

Kentucky como banco de pruebas europeo

Hasta ahora, el equipo había probado piezas e integraciones en las instalaciones de las empresas. «Por primera vez estamos pasando de las imágenes de satélite al terreno táctico», dijo Gregory.

La petición llegó del Mando Europeo de Estados Unidos (EUCOM). Quería desplegar robots más allá de la primera línea de tropas propias, y las partes implicadas propusieron Fort Knox como sustituto del escenario europeo.

Gregory también elogió al personal de la base por su ayuda con la logística. Según contó, se sumaron a la prueba en cuanto conocieron el concepto de operaciones.

Software para circular campo a través

RACER son las siglas en inglés de Autonomía Robótica en Entornos Complejos con Resiliencia. Según la página oficial del programa, su meta mínima es circular campo a través a la velocidad de un conductor humano.

DARPA centra el programa en los algoritmos de conducción, al margen del hardware. Gregory contó que el desarrollo del software ha durado unos cinco años. Ahora basta con cargarlo en un vehículo con sensores y control electrónico para que un soldado le encargue tareas.

En otra prueba, el Ejército combinó RACER con una carga lineal de desminado M58 para abrir pasos en campos de minas. Lo muestra un vídeo de DARPA, que gestiona 238 programas científicos y de ingeniería.

El Ejército de EE. UU. combina un vehículo RACER con una carga lineal de desminado M58 para abrir paso en un campo de minas. Vídeo: DARPAtv

Un técnico presente en Fort Knox describió los vehículos como plataformas muy modulares. Pueden llevar drones, cohetes o ametralladoras, y hasta servir para evacuar heridos. El Ejército menciona también misiones de logística, como mover comida, munición y suministros.

Empresas y precisión sin detallar

El Ejército habla de tres empresas detrás del programa, pero el texto principal no las nombra. Anduril y Overland AI solo aparecen en los pies de foto. Tampoco hay datos publicados de aciertos, fallos ni tiempos de respuesta.

Se desconoce, además, cuándo podrían llegar a una unidad real. Otros sistemas militares ya han dado pasos en esa dirección, como el láser contra drones del Ejército en la frontera con México o las 12 mulas robot eléctricas de los Marines. La Armada, por su parte, prueba un centinela submarino que detecta drones por sí solo.

DARPA prepara otra prueba en diciembre para recoger la opinión de los soldados. «Los soldados son los mejores evaluadores porque te dan una opinión sincera», dijo Gregory.

La demostración se ha publicado en Army.mil el 22 de octubre de 2026.

Crédito de la imagen: Eric Pilgrim / Ejército de EE. UU.