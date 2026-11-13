Parece un carrito de almacén, carga 100 kilos y trabaja 18 horas: así es el robot Carter del cofundador de iRobot que se empuja con una sola mano

Robust AI, la empresa de robótica que fundaron en 2019 el exalumno del MIT Anthony Jules y el profesor emérito Rodney Brooks, protagoniza un reportaje de MIT News del 13 de noviembre de 2026. Su robot móvil se llama Carter y parece un carrito de servicio con ruedas. Está pensado para moverse entre personas en almacenes y fábricas.

En su nota del 17 de agosto, la compañía asegura que ya ha desplegado más de 100 unidades de Carter. También dice que duplica sus despliegues cada seis meses. Entre sus clientes cita a DHL Supply Chain, O’Neill Logistics, ShipLab y Saddle Creek.

Un carrito que se empuja

Según MIT News, Carter lleva un manillar sensible a la fuerza y un sistema de visión con inteligencia artificial. Sus ruedas son holonómicas, es decir, le permiten moverse al instante en cualquier dirección sin girar antes.

Por eso una persona puede cortarle el paso o empujarlo con una sola mano. También acepta órdenes con gestos o desde su pantalla táctil. En los almacenes ayuda a quien prepara pedidos o repone estanterías.

La ficha técnica de Robust AI da unas medidas de 0,72 metros de ancho, 1,4 de largo y 1,94 de alto. Carga hasta 100 kilos y funciona durante 18 horas. Sus cámaras cubren un campo de visión de 360 grados.

De iRobot a los almacenes

Brooks fue profesor del MIT entre 1984 y 2010. De 1997 a 2007 dirigió su Laboratorio de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial (CSAIL). En esos años cofundó iRobot, la empresa que inventó el aspirador Roomba.

Más tarde creó Rethink Robotics, que también diseñaba robots colaborativos. Jules lo conoció en los años noventa, cuando era estudiante de posgrado en el CSAIL. Nunca trabajaron juntos, aunque sus laboratorios estaban en la misma planta.

En 2019 coincidieron en un congreso de robótica. Brooks le habló entonces de una empresa de software que comparaba con un motor de videojuegos para entrenar robots, y Robust AI nació ese mismo año.

Con la pandemia de covid-19, los fundadores pasaron a construir robots que desinfectaran superficies. El plan se abandonó al comprobarse que el virus no se contagiaba así. Jules recuerda que propuso a Brooks una idea que iba a gustarle y disgustarle a la vez, «porque tenemos que construir hardware».

El 5 % ya automatizado

Tras años de entrevistas con posibles clientes, eligieron la logística y la fabricación. «Cuando la gente piensa en automatizar fábricas, piensa en fotos del 5 % que está totalmente automatizado con sistemas de 50 a 200 millones de dólares», explica Jules.

Hoy es director de innovación de la compañía. Según él, la mayoría de las fábricas no tiene automatización alguna, ni siquiera una cinta transportadora. Carter se incorpora poco a poco y con varios flujos de trabajo.

El robot puede guiar a un operario hasta un artículo o seguirle hasta los puntos de carga. Su tarea principal, eso sí, es llevar mercancía de un sitio a otro. En esas naves, según la empresa, un trabajador puede caminar de media 30.000 pasos al día.

Brooks, director de tecnología de Robust AI, pone el ejemplo de una estación situada a unos 122 metros. «Ahora la persona solo tiene que decir «hecho» y el robot lo lleva en su lugar», cuenta.

DHL, Las Vegas y 60 %

La empresa ha publicado algunos resultados propios. En un comunicado de abril de 2025 habló de un despliegue en Las Vegas (Nevada). Allí, según Robust AI, Carter elevó más de un 60 % la productividad de la preparación de pedidos de DHL Supply Chain desde el primer día.

En julio de 2026 anunció un acuerdo con O’Neill Logistics para instalar 24 robots Carter. Irán a sus centros de Monroe (Nueva Jersey) y Savannah (Georgia) en el cuarto trimestre de 2026. En agosto anunció que Marin Tchakarov sería su nuevo consejero delegado y que Jules pasaría a director de innovación.

El mismo sector ya conoce otras máquinas. La automatización de almacenes incluye el robot Stretch de Boston Dynamics, que descarga camiones. Otras empresas mueven la mercancía entre naves con camiones eléctricos sin conductor.

Robots apagados contra la pared

Leila Takayama es vicepresidenta de interacción entre humanos y robots de Robust AI. Hace poco encontró un estudio revisado por pares sobre robots de hospital que recogían platos, movían sábanas y transportaban equipos.

En muchos centros, buena parte de esos robots estaba apagada y arrimada a la pared. Las enfermeras decían que se habían averiado. Brooks da otra explicación: ellas iban con prisa con un paciente en camilla, el robot se paraba en seco en el pasillo y no podían esquivarlo.

«Los robots se interponían en las tareas principales de las enfermeras», resume. De ahí sale el método de Robust AI, que estudia a fondo la tarea principal de cada trabajador. Después diseña funciones que la aceleren, la haga una persona o un robot.

Otros fabricantes comparten esa preocupación, como muestra el robot humanoide Digit 5, que puede sentarse si se le acerca una persona. «Dejamos que los humanos hagan lo que hacen bien en el mundo físico, para lo que hemos tenido millones de años de evolución», explica Brooks.

Presentación del robot colaborativo Carter. Vídeo: Robust AI

Cifras que da solo la empresa

Casi todos los datos de rendimiento proceden de la propia Robust AI. La mejora de más del 60 % en DHL figura en un comunicado de la compañía. No se acompaña de una medición independiente ni explica cómo se calculó.

Del estudio de hospitales, MIT News no da el título, los autores ni la revista. Y el despliegue de O’Neill Logistics aún no ha arrancado, así que sus resultados tardarán en conocerse.

El reportaje, de actualidad esta semana, se publicó en MIT News, la oficina de noticias del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el 13 de noviembre de 2026.

Crédito de la imagen: cortesía de Robust AI (MIT News).