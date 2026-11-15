22,5 horas después de despegar: SpaceX atrapa por primera vez la nave Starship con los brazos de su torre de Texas

SpaceX atrapó el sábado 14 de noviembre de 2026 la nave Starship con los brazos de su torre de Starbase, en Texas. Es la primera vez que lo consigue. La nave volvía del espacio unas 22,5 horas después de despegar del mismo sitio, según la página oficial del vuelo 15.

El despegue había sido el viernes 13 de noviembre, y en su resumen SpaceX escribe que el sábado la nave regresó a Starbase «y lo cambió todo». Hasta ahora la torre solo había atrapado el propulsor Super Heavy, la primera etapa del cohete.

Tres motores y una torre

La maniobra final ocurrió sobre la costa este de Texas. Según la empresa, la Starship hizo un último giro sobre el golfo y se acercó a la plataforma que había dejado casi un día antes. Al salir de las nubes encendió tres motores Raptor para voltearse y bajar despacio.

SpaceX cuenta que bajó hacia los brazos de Mechzilla, como llama a la torre, «que se cerraron para atrapar a la Starship por primera vez». Son los grandes brazos metálicos de la torre. En vuelos anteriores ya habían sujetado en el aire al propulsor.

En la cronología de la página, con tiempos aproximados, el encendido de aterrizaje empieza a las 22 horas, 32 minutos y 16 segundos de misión. Dos segundos después llega el volteo.

La nave pasa luego de tres motores a dos y de dos a uno. El apagado y la captura llegan a las 22 horas, 32 minutos y 34 segundos.

Veintiséis Starlink V3 en órbita

Durante el viaje de ida, la Starship también llevaba carga. La nave se separó del propulsor en caliente, es decir, con sus seis motores ya encendidos. Completó el ascenso y volvió a encender un solo Raptor para entrar en órbita.

Allí soltó 26 satélites Starlink V3, la nueva generación de la red de internet de la compañía. SpaceX asegura que contactó enseguida con todos ellos. Ya han empezado a subir su órbita para unirse a la constelación.

Tras soltar los satélites llegó la parte más larga del viaje. La nave pasó más de 20 horas alrededor de la Tierra mientras el equipo de control vigilaba sus sistemas. Luego encendió un Raptor de los que funcionan a nivel del mar para frenar y salir de órbita.

Según la cronología, ese frenado duró unos 10 segundos. La entrada en la atmósfera empezó unos 35 minutos después. La nave bajó de la velocidad del sonido unos dos minutos antes de aterrizar.

Un propulsor desviado al golfo

La otra mitad del cohete, el propulsor, tuvo un final distinto. El Super Heavy despegó del Pad 2 de Starbase con sus 33 motores Raptor. Tras la separación, se dio la vuelta para volver hacia la costa.

Para ese regreso encendió 32 de los 33 motores previstos. El encendido terminó antes de tiempo por falta de combustible, explica SpaceX. La empresa todavía investiga la causa de fondo.

El guiado del propulsor canceló entonces el regreso de forma automática. Lo desvió a un punto de aterrizaje en el mar, donde apagó los motores suspendido sobre el golfo. Después se activó su sistema de terminación de vuelo, que destruye el vehículo de forma controlada.

Dos años desde el primer agarre

La torre atrapó su primer propulsor en el quinto vuelo, el 13 de octubre de 2024. La página de aquella misión dice que lo logró «al primer intento». Antes había que cumplir miles de criterios del vehículo y de la plataforma.

Este año el programa cambió de versión. El vuelo 12, el 22 de mayo de 2026, estrenó la Starship y el Super Heavy V3, con motores Raptor 3. Fue también el primero desde el Pad 2, según la ficha oficial de ese vuelo.

El 28 de septiembre llegó el vuelo 14, el primero que alcanzó la órbita. Aquella nave también soltó 26 Starlink V3. Por un fallo de motor en el ascenso, el equipo acortó su estancia y la hizo amerizar en el norte del Pacífico, según el resumen de SpaceX.

SpaceX describe ya desde 2024 su diseño como «totalmente y rápidamente reutilizable», y esta captura de la nave es un paso más en esa línea. El ritmo depende también de los permisos que fijan cuántas veces puede despegar Starship al año. En paralelo, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, ha hablado de la competencia con China.

El escudo térmico, sin parte

La página del vuelo 15 no dice en qué estado quedó la Starship tras la captura. Tampoco explica cómo resistió su escudo térmico la entrada en la atmósfera.

SpaceX no aclara si esa misma nave volverá a volar ni cuándo será el próximo lanzamiento. Del propulsor solo adelanta que sigue investigando por qué le faltó combustible.

Sobre los Starlink V3 no hay más datos que el contacto con todos ellos, y la empresa tampoco ha dicho cuántos de esos satélites quedarán en servicio.

Los datos de la misión se han publicado en la página oficial del vuelo 15 de SpaceX, actualizada el 14 de noviembre de 2026.

Crédito de la imagen: SpaceX.