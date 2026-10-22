3.816 denuncias por el móvil al volante en solo siete días: la DGT publica su balance y los auriculares adelantan a abrocharse el cinturón en marcha

La Guardia Civil formuló 3.816 denuncias por usar el móvil al volante entre el 5 y el 11 de octubre, el 42,3 % de las 9.245 que puso por distracciones en una campaña especial de siete días, según el balance que la Dirección General de Tráfico (DGT) publicó el 19 de octubre. Los agentes de la Agrupación de Tráfico hicieron 8.584 controles y revisaron 422.927 vehículos en las carreteras españolas.

Usar el teléfono en la mano es una infracción grave que cuesta 6 puntos del permiso de conducir y, según la DGT, «sigue siendo la infracción más frecuente» entre las conductas que provocan distracciones al volante.

Cuatro de cada diez denuncias, por el móvil

De media, la Guardia Civil puso unas 545 denuncias diarias por el teléfono, una por cada 111 vehículos controlados. La nota distingue además entre las 9.245 denuncias y los 9.126 vehículos denunciados por alguna infracción relacionada con distracciones.

La sanción tiene base legal en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Su artículo 76 califica como grave utilizar dispositivos de telefonía móvil mientras se conduce, sujetándolos con la mano o ajustados entre el casco y la cabeza. El artículo 80 fija para las infracciones graves una multa de 200 euros, y el anexo II recoge la retirada de 6 puntos.

Auriculares, cinturón y lectura al volante

Detrás del móvil, la conducta más denunciada fue conducir con cascos o auriculares conectados a reproductores de sonido, con 441 denuncias, algo que la ley prohíbe expresamente. La tercera fue abrocharse el cinturón de seguridad con el coche ya en marcha, con 421. En el balance del año pasado, la DGT explicó que esta infracción se comete «generalmente cuando han sido vistos por los agentes».

Hubo además 257 denuncias por leer al volante, 136 por buscar objetos con el vehículo en marcha, 112 por distraerse con los ocupantes, 83 por conducir comiendo y 29 por fumar. Se suman 70 por usar otros sistemas de comunicación y 49 por manejar de forma indebida el navegador, una distracción que también se discute en el diseño de las pantallas táctiles de los coches nuevos. Otras 1.839 denuncias se debieron a distracciones que la nota no detalla.

Los controles destaparon además otros problemas. Según la DGT, 1.061 conductores fueron denunciados por superar la tasa de alcohol permitida, además de incurrir en alguna distracción, y 931 dieron positivo en drogas.

Más controles y más denuncias que en 2025

La campaña de este año se puede comparar con la del 6 al 12 de octubre de 2025. Según el balance que la DGT publicó entonces, la Guardia Civil hizo 7.663 controles, revisó 404.258 vehículos y formuló 8.088 denuncias, de las que 3.283 fueron por el móvil en la mano (un 40,6 %).

Con esos datos, las denuncias totales han subido un 14,3 % y las del móvil, un 16,2 %, con 533 más que hace un año. El número de vehículos controlados creció bastante menos, un 4,6 %, y el de controles, un 12 %.

También hay cambios en el orden. En 2025, abrocharse el cinturón en marcha fue la segunda infracción, con 427 conductores denunciados, por delante de los auriculares, con 351. Este año los auriculares han subido a 441 y han adelantado al cinturón, que se queda en 421.

Por qué la DGT vigila las distracciones

Según la nota con la que la DGT presentó la campaña el 5 de octubre, en 2025 las distracciones fueron el factor concurrente más habitual en los siniestros viales, con 15.707 casos (el 21 % del total), y estuvieron presentes en 444 siniestros mortales, el 32 %. Ese año fallecieron 1.775 personas en las carreteras y calles españolas, según el balance de seguridad vial de 2025.

La DGT recuerda que los conductores distraídos «suelen desviarse más», tienen tiempos de reacción más largos y pasan por alto con más frecuencia información del entorno. También cita datos de 22 países europeos sobre el uso declarado del móvil al conducir: un 51 % reconoce usar el manos libres, un 22 % hablar con el teléfono en la mano y un 23 % leer mensajes o revisar redes sociales.

Anuncio de la DGT con Tricicle (2017) que pide dejar el móvil fuera de la vista al conducir. Vídeo: DGTes

La nota cita además una revisión reciente según la cual los mayores beneficios de seguridad de los sistemas avanzados de ayuda a la conducción (ADAS) corresponden a la alerta de colisión frontal, el frenado automático de emergencia y la monitorización del conductor, aunque su efecto depende de cómo las usan los conductores. El Reglamento General de Seguridad de la UE, añade la DGT, hace obligatorio un sistema avanzado de advertencia de distracción para todos los vehículos nuevos.

A la vigilancia a pie de carretera se sumaban las cámaras de la DGT, con las que se puede comprobar si el conductor usa el móvil, algo que ya se hizo en campañas de distracciones anteriores. La campaña forma parte de la operación europea Focus on the Road de la red policial RoadPol, y la DGT anunció que en 17 provincias los agentes irían acompañados por voluntarios de la Federación Nacional de Lesionados Medulares y Otras Discapacidades Físicas (ASPAYM) para mostrar las secuelas de los siniestros.

Lo que el balance no cuenta

El balance recoge solo las denuncias de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. La DGT invitó a sumarse a las policías autonómicas y locales y anunció el uso de sus cámaras, pero la nota del 19 de octubre no da cifras de esos cuerpos ni de las detecciones automáticas.

Una denuncia tampoco es una multa firme, y la nota no dice cuántas acabarán en sanción ni en cuántos casos se retirarán los puntos. Tampoco aclara qué incluyen las 1.839 denuncias por otros tipos de distracciones.

La subida respecto a 2025 no demuestra por sí sola que haya más conductores con el móvil en la mano, porque también aumentaron los controles. Y una semana de vigilancia intensiva no permite medir el efecto de la campaña sobre los siniestros. Los resultados se han publicado en la nota de prensa de la DGT del 19 de octubre de 2026.

Crédito de la imagen: DGT.