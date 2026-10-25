Usa el oxígeno del aire para volar más lejos que un Stinger: así es el interceptor de drones con estatorreactor por el que L3Harris recibe hasta 60 millones

L3Harris Technologies desarrollará para el Ejército de Estados Unidos un interceptor de drones de largo alcance y gran maniobrabilidad. El contrato asciende a hasta 60 millones de dólares, repartidos en tres años. La compañía lo anunció el 23 de octubre de 2026 desde Melbourne (Florida).

Su diseño ya está en la segunda fase del programa, la de pruebas de vuelo con un interceptor completo. El encargo llega del Centro de Aviación y Misiles (AvMC) del Ejército, dentro del programa XRC. XRC son las siglas en inglés de misil antidrones de alcance ampliado.

Para mover el interceptor, L3Harris ha elegido un estatorreactor, el motor que en inglés se llama ramjet.

Segunda fase, ya en vuelo

Según la nota de L3Harris, el arma está pensada para derribar drones pequeños y medianos. También sirve contra las amenazas tradicionales de la defensa aérea de corto alcance. La empresa asegura que ofrece más alcance, velocidad y flexibilidad operativa que los sistemas actuales, aunque no da cifras.

Scott Alexander, presidente de Sistemas de Propulsión en la división Missile Solutions de L3Harris, explicó el diseño en el comunicado. Según él, «combina una propulsión innovadora con tecnologías avanzadas de buscador». El buscador es el sensor de la punta del misil que localiza y sigue el blanco.

El resultado, en palabras de Alexander, es «una solución muy capaz, modular y rentable». Puede dispararse desde lanzadores que el Ejército ya tiene en servicio.

El contrato se suma a otros encargos antidrones recientes, como los diez vehículos antidrones Tempest de los Marines.

Estatorreactor sin piezas giratorias

Un estatorreactor es un motor sin piezas giratorias que aprovecha la propia velocidad del misil para comprimir el aire. Ese aire entra por una toma delantera, se mezcla con combustible y se quema. Como solo funciona cuando el misil ya vuela deprisa, suele necesitar un empuje inicial que lo acelere.

Northrop Grumman, que trabaja en el mismo programa, explica la ventaja en su nota. Un motor cohete sólido lleva dentro combustible y oxidante químico. El estatorreactor, en cambio, toma el oxígeno de la atmósfera durante el vuelo.

El hueco que deja libre el oxidante se llena con más combustible, según la empresa. Eso da más alcance y más energía para atrapar blancos que maniobran mucho. L3Harris habla en términos parecidos de un enfoque nuevo de estos motores, que gasta menos combustible y alcanza el blanco desde más lejos.

Alcance superior al Stinger

El propio Ejército describió el XRC en una solicitud de información publicada en SAM.gov en 2024. Allí el AvMC buscaba empresas capaces de desarrollar un misil compatible con el Stinger Vehicle Universal Launcher. Ese lanzador lleva misiles Stinger montados sobre vehículos.

El nuevo misil debía tener más alcance que el Stinger actual para la misión antidrones. El documento ponía el foco en los drones de los grupos 2 y 3. Son categorías intermedias de la clasificación militar estadounidense que vuelan más alto y desde más lejos.

Para las tropas en maniobra, pedía un interceptor «de respuesta rápida, alta velocidad y largo alcance». Debía seguir siendo eficaz contra los objetivos clásicos de la defensa aérea de corto alcance.

Según aquel calendario, el Ejército quería llegar a la demostración de un prototipo completo antes del año fiscal 2030. El misil iría conectado al FAAD C2, su sistema de mando y control de defensa aérea de corto alcance.

Northrop Grumman, con 18,8 millones

El 29 de septiembre de 2026, Northrop Grumman anunció un contrato de 18,8 millones de dólares con el mismo centro del Ejército. El dinero es para desarrollar y producir estatorreactores de combustible sólido para los prototipos de misil del XRC. El trabajo se hace en su Allegany Ballistics Laboratory, en Virginia Occidental.

«La rápida evolución de las amenazas aéreas no tripuladas exige soluciones innovadoras», dijo Erik Buice, vicepresidente de productos de misiles de Northrop Grumman. La empresa vincula el programa a la mejora del M-SHORAD. Ese sistema de defensa aérea de corto alcance protege a las unidades en movimiento frente a amenazas que vuelan bajo.

Ninguna de las dos compañías aclara si sus trabajos compiten entre sí o se complementan dentro del mismo programa.

La experiencia de Aerojet Rocketdyne

Buena parte de la experiencia en propulsión que menciona Alexander viene de Aerojet Rocketdyne, hoy integrada en L3Harris. La historia de la compañía destaca sus inversiones en estatorreactores. De ellas salió el primer motor de misil del mundo de cohete con conducto de flujo variable y combustible sólido.

Además, su estatorreactor para blancos supersónicos voló por primera vez en agosto de 2010, en la variante Coyote High Diver.

Ni alcance ni velocidad publicados

L3Harris precisa que el contrato llega «hasta» los 60 millones de dólares. En su apartado legal, la nota advierte de que el valor final depende de la financiación. Esta tendría que continuar hasta completar el importe.

La empresa tampoco ha publicado el alcance, la velocidad, el peso ni el precio por unidad del interceptor. Tampoco dice cuántos vuelos de prueba lleva. La imagen del anuncio es una recreación artística, sin fotos ni vídeos de los ensayos.

El coste por disparo cuenta, porque el Ejército ya ha encargado opciones más baratas por tiro. Una de ellas es el arma láser contra drones de 464,8 millones de dólares. Otros interceptores, como el PAC-3 Edge de Lockheed Martin, siguen en desarrollo.

El anuncio se ha publicado en la nota de prensa de L3Harris del 23 de octubre de 2026.

Crédito de la imagen: L3Harris.