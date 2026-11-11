378 días sin ventanas y hasta 22 minutos de retraso en cada mensaje: así acaba el encierro de cuatro voluntarios en el hábitat de Marte de la NASA

Cuatro voluntarios de la NASA salieron el 31 de octubre de 2026 del hábitat de Marte que la agencia tiene en Houston. Llevaban 378 días sin ventanas, sin los sonidos del exterior y sin llamadas en tiempo real con sus familias.

Ross Elder, Ellen Ellis, James Spicer y Matthew Montgomery entraron el 19 de octubre de 2025 en Mars Dune Alpha. Esta instalación del Centro Espacial Johnson, impresa en 3D, mide unos 158 metros cuadrados. Así termina la segunda misión CHAPEA, un simulacro de salud y rendimiento de tripulaciones, según el balance publicado por la NASA.

«Su trabajo significa más que completar una misión», afirmó Vanessa Wyche, directora del centro Johnson. Lo vinculó a la preparación de futuros viajes a la Luna y, algún día, a Marte.

Ceremonia de salida de la tripulación de la segunda misión CHAPEA. Vídeo: NASA Johnson

Una casa impresa sin ventanas

La ficha de la agencia describe habitaciones individuales para los cuatro tripulantes, cocina y dos baños. También hay zonas separadas para medicina, ocio, ejercicio, trabajo técnico y cultivo.

Allí mismo se hizo la primera misión, del 25 de junio de 2023 al 6 de julio de 2024. Tuvo otra tripulación y también duró 378 días.

Las salidas del segundo grupo tampoco fueron al aire libre. Con trajes espaciales, los voluntarios pisaban un decorado de arena roja sin abandonar el edificio.

Ellis, oficial de la Fuerza Espacial de Estados Unidos, ejerció de responsable médica. Atribuye a sus tres compañeros buena parte de su ánimo durante aquellos meses. «Sería difícil convencer a alguien que nunca ha vivido aislado de que la mayoría de los días no me siento aislada», explicó.

Veintidós minutos por cada trayecto

Los mensajes con el exterior tardaban hasta 22 minutos en llegar, y la respuesta podía tardar otros tantos. Con sus familias, indica la NASA, solo hablaron por correo electrónico y con ese desfase marciano.

Según la agencia, estos datos podrían ayudar a crear sistemas de apoyo a la decisión. En una misión real, las demoras podrían alcanzar los 45 minutos por trayecto. Hacia el planeta rojo viajan ya las sondas gemelas ESCAPADE, también de la NASA.

Hortalizas, drones y paseos marcianos

Elder, comandante del grupo y piloto de pruebas de la Fuerza Aérea, vio mucho parecido con su oficio. Las caminatas simuladas y la exploración robótica le recordaban al trabajo de una tripulación de vuelo.

Desde dentro del hábitat, los cuatro manejaron a distancia un dron y un vehículo explorador. Con ellos reconocían el terreno y recogían muestras de roca.

Según la crónica de la agencia, preparar los trajes y pasar por la esclusa exigía tiempo. Las largas caminatas pedían además resistencia física, y Elder insiste en la nutrición, el ejercicio y el descanso.

A Montgomery, oficial científico, le tocó ayudar a identificar las rocas y poner en marcha la impresión 3D del hábitat. También trabajó con semillas en suelo marciano simulado, con un grupo de control para comparar. Las hortalizas de la tripulación salían de un sistema hidropónico.

Jabón y filtros bajo control

Para Spicer, ingeniero de vuelo con experiencia en satélites, aquel año se pareció a vivir en un submarino. El espacio y las provisiones condicionaban cada decisión diaria.

La tripulación llevaba la cuenta de todo, desde el jabón para los platos hasta los filtros de los respiradores. La comida y el agua también se administraban con cuidado.

Aunque tenían acceso a recursos con noticias, a Spicer le sorprendió lo poco que echó de menos las redes sociales. A sus compañeros les dijo que habían convertido aquel año en «no una tarea, sino una alegría».

Artemis II rodeaba la Luna

El astronauta Jack Hathaway aportó la comparación más gráfica sobre esos 378 días. Mientras ellos seguían dentro, él completó 237 días en la Estación Espacial Internacional y volvió a la Tierra. En ese mismo periodo, los astronautas de Artemis II rodearon la Luna y batieron el récord de distancia humana respecto a nuestro planeta.

«Lo que habéis hecho aquí exigió una inmensa fortaleza fisiológica y psicológica, trabajo en equipo y coraje humano», les dijo Hathaway.

Sara Whiting, científica del proyecto, relaciona los datos con la Base Lunar que la agencia planea cerca del polo sur. La NASA ya ha estudiado construir en la Luna con impresoras 3D. «Este es realmente el momento para este tipo de datos», afirmó Whiting.

Dos semanas de evaluaciones pendientes

En sus notas sobre la salida, la NASA no ofrece todavía resultados médicos ni psicológicos. Su calendario prevé dos semanas de pruebas y entrevistas con los científicos tras el reencuentro con las familias.

La convocatoria oficial a la prensa solo apunta para qué pueden servir esos datos. Cita el diseño del sistema de comida, el uso del tiempo de la tripulación y el ancho de banda de la red de espacio profundo.

Hablamos, además, de un simulacro en Houston con cuatro personas, bajo la gravedad terrestre y sin la radiación de un viaje interplanetario. La agencia ya busca voluntarios para otro año de encierro en hábitats que imitan la Luna y Marte.

La crónica se ha publicado en la web de la NASA, en noviembre de 2026.

Crédito de la imagen: NASA/James Blair.