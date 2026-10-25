Reino Unido vuelve a fabricar sus propios cañones: la fábrica de cañones de Rheinmetall en Telford hará hasta 245 tubos de 120 y 155 mm al año

Rheinmetall abrió el 22 de octubre de 2026 en Telford (Inglaterra) una fábrica de cañones de 120 y 155 milímetros. La planta se llama UK Gun Hall y está en el condado de Shropshire. En su pico de producción podrá sacar hasta 245 tubos al año y más de 50 recámaras.

Según la nota de prensa de Rheinmetall, la planta devuelve al país la fabricación propia de armas de gran calibre. La empresa tardó ocho meses en pasar de una nave vacía a una cadena en marcha.

La abrieron el ministro de Defensa británico, Wes Streeting, y el consejero delegado de Rheinmetall AG, Armin Papperger. También participó en la apertura el general Sir Roly Walker, jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra. El comunicado del Ministerio de Defensa sitúa la llegada de la empresa a estas instalaciones en el otoño de 2025.

«Gran Bretaña vuelve al negocio de fabricar las armas que nuestras Fuerzas Armadas necesitan para defender la nación frente a nuestros adversarios», dijo Streeting durante la inauguración, según el comunicado del ministerio.

Nave de 11.500 metros cuadrados

La fábrica ocupa 11.500 metros cuadrados y hace tubos para los dos calibres, además de recámaras. La recámara es la pieza que cierra el cañón por detrás y aloja el proyectil en el momento del disparo.

Rheinmetall precisa que los 245 tubos anuales corresponden a la capacidad máxima. La planta se diseñó para crecer con la demanda del Reino Unido, de la OTAN y de otros clientes.

En cuanto a los calibres, el de 120 milímetros es el de los cañones de carro de combate. El de 155 milímetros es el más habitual en la artillería de campaña de los países de la OTAN.

Recámaras desde mayo, tubos desde junio

La producción empezó antes de la ceremonia, según Rheinmetall. En mayo de 2026 salieron de Telford las primeras recámaras y los primeros bloques de cierre. El bloque de cierre es el mecanismo que sella la recámara.

En junio llegaron los primeros tubos, en línea con los hitos que marcaba el programa. Ese calendario adelanta el que la propia empresa anunció en mayo de 2025, cuando eligió Telford.

Entonces situó el arranque de la producción «para 2027», según la nota de aquel mes. La compañía calculaba también que inyectaría más de 400 millones de libras en la economía británica durante la década siguiente. Preveía, además, más de 400 empleos directos e indirectos.

El Gun Hall entra en los más de 200 millones de libras que Rheinmetall ha invertido en sus centros británicos. Esa inversión abarca los últimos cinco años.

De Unterlüß a Shropshire

Los operarios británicos se formaron en la fábrica de Rheinmetall en Unterlüß (Alemania) antes de volver a Telford. Allí aprendieron mecanizado de precisión, control de calidad y producción de armas especializadas, explica la compañía. Rheinmetall también ha contratado perfiles técnicos en la propia comarca.

Hoy trabajan 35 personas en el Gun Hall, dentro de una plantilla de unas 685 en Telford. Rheinmetall calcula que la nave dará empleo a más de 100 trabajadores cualificados a medida que crezca la producción.

«En solo ocho meses, transformamos unas instalaciones vacías en una capacidad de fabricación operativa invirtiendo en personas, capacidades e industria británicas», afirmó Rebecca Richards, directora general de Rheinmetall UK.

La empresa prevé, además, usar en la cadena acero británico de Sheffield Forgemasters, una forja de esa ciudad. Con ello reforzaría el suministro nacional y la siderurgia del país.

Challenger 3 y obuses RCH 155

Rheinmetall vincula la planta al Challenger 3, el carro de combate que se fabrica en Telford. También la relaciona con futuras plataformas de artillería.

El Ministerio de Defensa menciona el RCH 155, un obús de 155 milímetros sobre un vehículo blindado de ruedas. Una nota de Rheinmetall de octubre de 2025 fija el contrato del Challenger 3 en 800 millones de libras. Cubre 148 carros y lo ejecuta en Telford Rheinmetall BAE Systems Land, la empresa que Rheinmetall comparte con BAE Systems.

Papperger habló en la inauguración de haber convertido el compromiso de la empresa «en una capacidad de fabricación soberana que reforzará la base industrial de defensa del Reino Unido durante décadas».

La fábrica es el ejemplo más visible del Acuerdo de Trinity House, que Londres y Berlín firmaron en octubre de 2024. El pacto busca estrechar la cooperación de ambos países en defensa. El Gobierno británico la encaja en su plan de inversión en defensa de 298.000 millones de libras en cuatro años.

Londres impulsa a la vez otros programas, como el submarino no tripulado Excalibur que disparó un torpedo pesado estadounidense. En España, Rheinmetall acaba de anunciar la ampliación de su fábrica de munición de Albacete. También negocia con Indra el nuevo obús del Ejército de Tierra.

Producción real aún sin publicar

Los 245 tubos anuales son la capacidad máxima de la nave con los dos calibres juntos. Ni Rheinmetall ni el ministerio han dicho cuántos ha fabricado ya ni qué parte corresponderá a cada calibre. Tampoco han detallado pedidos ni cuánto irá a la exportación.

La fecha del regreso también cambia según la fuente consultada. Streeting habló de la primera vez en veinte años. La nota de mayo de 2025, en cambio, situaba en 2016 la pérdida de esa capacidad en el país.

Los más de 100 empleos y el uso de acero de Sheffield siguen siendo, por ahora, objetivos de la empresa.

La inauguración se ha publicado en la nota de prensa de Rheinmetall del 22 de octubre de 2026.

Crédito de la imagen: Rheinmetall.