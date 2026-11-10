En 1946 EEUU detonó una bomba atómica bajo el agua en Bikini: hundió 8 barcos y dejó casi toda la flota tan radiactiva que al principio solo se podía subir unos minutos

Estados Unidos detonó el 25 de julio de 1946 una bomba atómica bajo el agua, a 27 metros de profundidad, en el atolón de Bikini. La prueba, llamada Baker, hundió ocho barcos de una flota colocada como blanco. Entre ellos estaba el portaaviones USS Saratoga, según la hoja de datos del Mando de Historia y Patrimonio Naval.

Casi toda la flota quedó empapada de agua radiactiva y de restos del fondo de la laguna. Solo se libraron 12 buques y las lanchas varadas en la isla de Bikini. Los demás siguieron varias semanas demasiado contaminados para trabajar a bordo más que un rato.

Más de 90 barcos anclados

Menos de un año después de la bomba de Hiroshima, la Marina quería medir el efecto de un arma así sobre sus buques. El vicealmirante William Blandy dirigió la Operación Crossroads. El relato oficial de la Marina cita entre sus fines el diseño de barcos y la distancia de fondeo.

La flota blanco sumaba más de 90 unidades. Había viejos acorazados estadounidenses, tres buques capturados a Alemania y Japón, cruceros, destructores y submarinos. Algunos llevaban material militar y animales vivos para los experimentos.

Otros 150 barcos alojaban a buena parte de los 42.000 hombres de la operación. En Bikini vivían 165 personas. La Marina las trasladó en marzo de 1946 al atolón de Rongerik con la promesa de que podrían volver.

Una cúpula sobre la laguna

La primera explosión, Able, estalló el 1 de julio a 158 metros de altura y hundió cinco barcos. Su radiactividad duró poco. En un día ya se podía subir a casi todos los supervivientes.

Baker funcionó de otra manera, con el arma colgada bajo una embarcación fondeada en mitad de la flota. Las tripulaciones se retiraron antes a los buques de apoyo, al este del atolón.

Robert Conard era entonces médico de seguridad radiológica de la Marina. En una entrevista conservada por la Armada recordó cómo «esta gran cúpula de agua se elevó desde la laguna». Un barco, añadió, «fue empujado hacia arriba, dentro de esa cúpula de agua», antes de irse a pique.

Siete horas y media del Saratoga

El USS Saratoga acumulaba 98.549 aterrizajes en 17 años de servicio. Había salido de Able con daños menores. Baker estalló a unos 457 metros del portaaviones y lo dejó herido de muerte, según su ficha oficial en el diccionario de buques.

La radiactividad impidió cualquier intento de salvamento. Siete horas y media después, con la chimenea derrumbada sobre la cubierta, el barco desapareció bajo la laguna.

La lista de destinos de la flota incluye al acorazado USS Arkansas y a los submarinos Apogon y Pilotfish. La embarcación LSM-60 quedó destruida por completo. El acorazado japonés Nagato aguantó a flote hasta el 29 de julio, y el dique ARDC-13 se hundió el 6 de agosto.

Turnos medidos en minutos

Hacia el 1 de agosto empezó en serio la descontaminación. Los marineros lavaban el exterior de los buques bajo la vigilancia de monitores con detectores. Al principio, el tiempo seguro a bordo «se medía solo en minutos», señala la hoja de datos.

Tampoco se libró la flota de apoyo. Los organismos marinos del casco y las tuberías de agua de mar acumulaban radiactividad. Conard recordó que hubo que mover a los hombres hacia el centro del barco para dormir.

El 10 de agosto se decidió remolcar a los supervivientes hasta Kwajalein, donde el agua estaba limpia. Allí se hundió el 22 de diciembre el crucero alemán Prinz Eugen. «Al parecer, la explosión atómica había aflojado una de las costuras del barco», dijo Conard.

Doce barcos estaban tan poco contaminados que volvieron a casa con sus tripulaciones. Los demás acabaron hundidos cerca de Bikini, Kwajalein o Hawái entre 1946 y 1948. Ochenta años después, la Marina ya encarga piezas para el portaaviones nuclear William Clinton.

Dosímetros para el 15 %

La norma de la operación fijaba un máximo de 0,1 roentgen al día. Entonces se consideraba una dosis tolerable durante largos periodos. Solo cerca del 15 % del personal recibió alguno de los 18.875 dosímetros de película.

La lectura acumulada más alta, de 3,72 roentgen, correspondió a un monitor de seguridad radiológica. El Estado Mayor Conjunto aplazó una tercera explosión, Charlie, por las dudas sobre la descontaminación. «También aprendimos lo poco que sabíamos», resumió Conard en 1993.

Entre 1947 y 1958 hubo otras 23 detonaciones en Bikini. Los ensayos siguieron en otros escenarios, como Gasbuggy, en Nuevo México. Los habitantes del atolón regresaron en 1970, pero tuvieron que marcharse otra vez en 1978 por la radiación.

Ocho hundidos o doce

Los archivos de la propia Marina no cuadran del todo. La cifra oficial habla de ocho barcos hundidos por Baker. Una nota del relato de la Armada recoge que informes arqueológicos posteriores apuntaron a 12, además de otros cuatro hundidos después a propósito.

También varía la potencia, que la hoja de datos fija en 23 kilotones y otra página de la institución en 21. Las dosis de quienes no llevaron dosímetro proceden de reconstrucciones por ordenador. La exposición real de cada marinero no se conoce con exactitud.

La hoja de datos y el historial de la operación se han publicado en la web del Mando de Historia y Patrimonio Naval de Estados Unidos.

Crédito de la imagen: Marina de Estados Unidos / Naval History and Heritage Command.