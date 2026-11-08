La Policía impide protestas violentas por el caso Maricarmen este sábado, hay 200 identificados

La Policía ha impedido este sábado una nueva noche de disturbios en el centro de la ciudad gracias a un operativo que ha terminado con 200 jóvenes identificados. Los convocados, muchos armados, se concentraban en recuerdo de Maricarmen y contra los desahucios.

Los agentes detectaron a los convocados concentrándose en la Plaza de Isabel II, junto al metro de Ópera, a última hora de la tarde, y consiguieron evitar que comenzaran con su protesta no autorizada.

Más de 500 personas habían respondido a la convocatoria por Maricarmen y contra los desahucios pero cuando se disponían a comenzar con la protesta, la Policía les hizo frente y consiguió dispersarlos.

Navajas, puños americanos y palos

Tras ese primer enfrentamiento, los manifestantes se replegaron y reagruparon en Puente de Vallecas, pero fueron detectados de nuevo por la Policía. Entre ellos había numerosos seguidores radicales del Rayo Vallecano, según fuentes policiales.

Los agentes consiguieron detectar al grupo más numeroso de alborotadores en la Avenida de la Ciudad de Barcelona, donde la Policía embolsó a cerca de 200 jóvenes que terminaron desarmados e identificados. Los agentes requisaron a los jóvenes armas de todo tipo, como navajas, palos con pinchos, puños americanos y barras de hierro. No se registró ningún detenido.