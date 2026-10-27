Un operario del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria mata a un vecino mientras pescaba

La Guardia Civil ha detenido a un operario del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por la muerte de un hombre de 73 años, que fue víctima de una agresión mientras pescaba en la playa de El Burrero, en Ingenio.

Los hechos se produjeron el pasado 20 de octubre después de una discusión en uno de los muelles del arenal. El detenido, de 64 años, agredió a golpes a la víctima, que falleció dos días después en el hospital a consecuencia de los golpes.

En un primer momento, se abrió una investigación por un delito de lesiones graves, pero el 22 de octubre, tras el fallecimiento, se empezó a investigar como un delito de homicidio y el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial. Así se desprende de la información publicada por Canarias 7.

Los hechos tuvieron lugar en el entorno del dique sur de la playa de El Burrero, donde. Según publica La Provincia, el trabajador del Ayuntamiento se encontraba realizando trabajos e indicó a la víctima que cambiara de ubicación para pescar. Ante su negativa, comenzó una discusión que derivó en la agresión mortal.

Los testigos de lo ocurrido aseguran que el autor increpó a la víctima y acabó propinándole varios puñetazos. Entonces, ésta perdió el equilibrio y cayó al suelo, pero los golpes no cesaron hasta que intervinieron otros operarios del Ayuntamiento.