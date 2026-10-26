La Guardia Civil desarticula en Sevilla una red de trata sexual con 19 detenidos

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal asentada en Sevilla y vinculada con otros grupos delictivos repartidos por distintas provincias españolas, dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. La operación BONIFAZ se ha saldado con 19 detenidos y 22 mujeres identificadas en diferentes inmuebles utilizados por la red para ejercer la prostitución.

La investigación, desarrollada por el Área de Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Sevilla, comenzó a finales de 2025, cuando los agentes tuvieron conocimiento del caso de una mujer en situación de extrema vulnerabilidad que había conseguido escapar del control de los cabecillas de la organización.

A partir de su testimonio, los investigadores reconstruyeron el sistema empleado por la trama para captar a sus víctimas en países latinoamericanos. Los responsables les ofrecían falsos puestos de trabajo en España para cuidar a personas de avanzada edad, una promesa que servía como reclamo para facilitar su traslado al país.

Deuda de 10.000 € y amenazas a su familia

Una vez en España, las mujeres se encontraban con una realidad muy diferente a la que les habían prometido. Según la investigación, los integrantes de la red les retiraban los pasaportes y les comunicaban que habían contraído una deuda de aproximadamente 10.000 euros por los gastos del viaje, el alojamiento y los trámites de documentación.

La organización utilizaba esa supuesta deuda para someterlas y obligarlas a ejercer la prostitución en viviendas gestionadas por sus miembros. Las coacciones llegaban hasta las amenazas de acabar con la vida de sus familiares en sus países de origen si no cumplían las exigencias de sus explotadores.

El entramado contaba, además, con conexiones con otras organizaciones criminales establecidas en diferentes puntos de España. Estos vínculos permitían trasladar periódicamente a las mujeres entre distintos inmuebles, una estrategia que dificultaba el seguimiento policial y las investigaciones sobre la actividad de los grupos implicados.

El cambio de organización no suponía, sin embargo, el fin de la deuda. Los líderes de las distintas redes asumían las cantidades pendientes y las incrementaban, de manera que las víctimas continuaban sometidas a nuevas exigencias económicas y obligadas a prostituirse para intentar saldarlas.

Registros en Sevilla, Gelves y Jerez

La explotación de la operación se desarrolló en dos fases. La primera tuvo lugar a finales de septiembre y se centró en seis entradas y registros en inmuebles de Sevilla capital, además de actuaciones en Gelves y Jerez de la Frontera. En esta fase fueron detenidas once personas e identificadas quince mujeres que ejercían la prostitución para la organización. Dos de ellas solicitaron protección y fueron acogidas en casas especializadas, tras las gestiones realizadas por los investigadores de la Guardia Civil.

Durante los registros, los agentes intervinieron dos vehículos de alta gama, teléfonos móviles, dispositivos de videovigilancia empleados para controlar a las mujeres, terminales de pago electrónico y documentación contable. También localizaron contratos fraudulentos formalizados con las propias víctimas y 20.000 euros en efectivo.

La segunda fase se llevó a cabo el pasado 2 de octubre con seis registros en inmuebles de Vigo, Mijas (Málaga), Peñíscola y Alzira. Estas actuaciones permitieron detener a otras ocho personas e identificar a siete mujeres más relacionadas con la actividad de la trama. En esta fase se incautaron otros 7.780 euros en efectivo, además de numerosos dispositivos electrónicos y documentación.

La investigación continúa abierta

En total, los 19 detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente como responsables de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, de agresión sexual y de pertenencia a organización criminal.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación debido al volumen de documentación intervenida y al análisis de la información obtenida durante los registros. Los investigadores no descartan nuevas actuaciones policiales para esclarecer por completo el alcance de la red y sus conexiones con otros grupos criminales.