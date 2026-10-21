Fundación Endesa y el Museo Nacional del Prado acercan la cultura y el arte a casi 1.200 personas en riesgo de exclusión social

El arte puede ser un lugar de encuentro, una vía para expresarse y una forma distinta de relacionarse con el entorno. Desde esa convicción, Fundación Endesa y el Museo Nacional del Prado han celebrado la clausura de la cuarta edición de Marcos de mira, su programa conjunto de educación cultural y acción social dirigido a facilitar el acceso a la cultura a personas en situación de vulnerabilidad.

A lo largo de esta edición, 300 personas de 22 asociaciones y entidades sin ánimo de lucro han recorrido las salas del Museo, conversado en torno a sus obras y participado en talleres artísticos. Con ellas, el proyecto suma ya cerca de 1.200 participantes desde 2022 y consolida una manera más cercana, activa y plural de acceder a la cultura.

El acto de cierre, celebrado en el Auditorio del Museo Nacional del Prado, ha contado con la participación de Miguel Falomir, director del Museo Nacional del Prado; Juan Sánchez-Calero, presidente de Endesa y Fundación Endesa; y Ana Berengena, directora de proyectos de Fundación Endesa. Junto a ellos, representantes de las entidades sociales, artistas, educadores y participantes han compartido los aprendizajes y experiencias que ha dejado el programa.

La jornada ha incluido una mesa redonda con representantes de las entidades participantes, moderada por Ana Moreno, coordinadora general de Prado Educación. El diálogo ha puesto de relieve el valor de la cultura como herramienta para generar confianza, favorecer la participación y crear vínculos entre personas con trayectorias diversas.

Eduardo Machado, beneficiario de la asociación Puerta Abierta, es uno de los 300 participantes de la IV edición de Marcos de Mira. En la mesa redonda organizada por el proyecto puso el acento sobre uno de los puntos fundamentales de la iniciativa, el romper la barrera entre el arte y las personas: “antes cuando caminaba por delante del Museo me preguntaba cuándo podría yo entrar a ver los cuadros. Ahora he pasado de verlos en los libros a disfrutarlos de verdad”.

Por su parte, Violeta Montaño educadora de La Rueca, “esta iniciativa nos permite quitarnos el miedo a crear, usar el arte como un medio de expresión y de transformación”. Cáritas también estuvo presente a través de su portavoz Miguel Ángel Royo, quien destacó la capacidad del proyecto para “humanizar a las personas, permite conectar con nuestra vida interior, entendiendo nuestra propia sensibilidad a través del trabajo en grupo”.

Miguel Falomir, director del Museo Nacional del Prado, ha puesto en valor que “Contribuir a una sociedad más justa, inclusiva y mejor formada es una prioridad para el Prado. El apoyo de Fundación Endesa nos permite convertir este compromiso en acciones concretas, acercar nuestras colecciones a nuevos públicos y hacer de la cultura una herramienta de conocimiento, integración y transformación social”.

Por su parte, Juan Sánchez-Calero, presidente de Endesa y Fundación Endesa, ha señalado que “cuatro ediciones después, Marcos de mira se ha consolidado como un proyecto que deja huella. Gracias al trabajo junto con el Museo del Prado y las entidades sociales, cerca de 1.200 personas han participado en el programa desde su puesta en marcha. Esto refleja el valor de las alianzas cuando comparten un mismo propósito: acercar la cultura a quienes más dificultades tienen”.

Cuatro itinerarios para observar, dialogar y crear

La cuarta edición amplía el programa a cuatro recorridos educativos por la colección permanente del Museo. A “Luz y color” y “Iconografía y simbolismo” se incorporan “Paisaje: el mundo por dentro” y “Personas y personajes”, dos propuestas nuevas que invitan a reflexionar sobre el entorno y sobre las distintas formas de representar a las personas.

Los recorridos combinan la observación y el diálogo ante las obras con talleres prácticos y dinámicas de experimentación. De la mano de artistas contemporáneos y del equipo educativo del Museo, los participantes emplean sus propias vivencias como punto de partida para interpretar el arte, formular preguntas y desarrollar nuevas formas de expresión.

Para muchas de las personas participantes, Marcos de mira representa su primer contacto con un museo. El acompañamiento de las entidades sociales y el enfoque participativo de las actividades permiten que esa primera visita se convierta en una experiencia compartida y en una invitación a volver.

Con esta iniciativa, Fundación Endesa y el Museo Nacional del Prado refuerzan su compromiso con una cultura abierta y accesible, capaz de generar conocimiento, favorecer la inclusión y reconocer la diversidad de miradas que enriquecen el patrimonio común.