Quirónsalud consolida su apuesta por la calidad asistencial con cuatro nuevos sellos QH (Quality Healthcare) en sus hospitales

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Quirónsalud refuerza su posicionamiento como uno de los grupos hospitalarios de referencia en calidad asistencial tras la 13ª edición de los Reconocimientos QH (Quality Healthcare), impulsados por la Fundación IDIS. En esta convocatoria, cuatro hospitales del Grupo obtienen por primera vez o mejoran su categoría dentro del programa, mientras que otros cuatro centros han renovado sus sellos, consolidando así el compromiso de la organización con la calidad, la mejora continua y los mejores resultados en salud.

El Hospital Universitario La Luz obtiene por primera vez un Reconocimiento QH, en este caso en la categoría 2 estrellas. Por su parte, el Hospital Universitari Quirónsalud Barcelona, el Hospital Quirónsalud Córdoba y el Hospital Quirónsalud Málaga mejoran su categoría y alcanzan el Reconocimiento QH 3 Estrellas, que muestra el avance de estos centros en la implantación de sistemas de calidad y mejora de sus procesos asistenciales.

Por otro lado, el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y el Hospital Universitario Rey Juan Carlos renuevan el reconocimiento QH 3 Estrellas, mientras que el Hospital Quirónsalud A Coruña y el Hospital Quirónsalud Torrevieja revalidan el sello QH 2 Estrellas, un proceso que debe realizarse periódicamente para mantener la vigencia del reconocimiento.

Estos resultados permiten a Quirónsalud seguir incrementando el número de hospitales distinguidos con el sello QH (hasta la fecha, 13 centros), que avala de manera objetiva el grado de implantación de sistemas de calidad vinculados a la actividad asistencial y reconoce el esfuerzo de los centros sanitarios por avanzar en la excelencia de sus procesos y resultados.

Hospitales de Quirónsalud reconocidos en la 13ª edición QH

Obtención por primera vez

Hospital Universitario La Luz: QH 2 Estrellas

Mejora de categoría

Hospital Universitari Quirónsalud Barcelona: QH 3 Estrellas

Hospital Quirónsalud Córdoba: QH 3 Estrellas

Hospital Quirónsalud Málaga: QH 3 Estrellas

Renovaciones

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz: QH 3 Estrellas

Hospital Universitario Rey Juan Carlos: QH 3 Estrellas

Hospital Quirónsalud A Coruña: QH 2 Estrellas

Hospital Quirónsalud Torrevieja: QH 2 Estrellas

Sobre el Reconocimiento QH

Los Reconocimientos QH (Quality Healthcare), promovidos por la Fundación IDIS, celebran este año su decimotercera edición y se han consolidado como una de las iniciativas de referencia para evaluar y reconocer la calidad asistencial de organizaciones sanitarias públicas y privadas en España.

Este programa analiza el grado de implantación de sistemas de calidad certificados y acreditados en los centros participantes, valorando de forma objetiva su compromiso con la excelencia asistencial, la seguridad del paciente, la mejora continua y la obtención de mejores resultados en salud. Asimismo, pone en valor el trabajo de los profesionales sanitarios y de las organizaciones por ofrecer una atención cada vez más segura, eficiente y centrada en el paciente.

La iniciativa está dirigida a organizaciones asistenciales públicas y privadas que promueven la excelencia y la mejora continua en la calidad de la atención sanitaria, convirtiéndose en un referente para visibilizar el esfuerzo de los centros por avanzar en sus estándares de calidad y reforzar la confianza de pacientes y profesionales.