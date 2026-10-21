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Reducir el colesterol LDL, conocido popularmente como colesterol malo, es una de las principales estrategias para prevenir las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, alcanzar los niveles recomendados no elimina por completo el riesgo de sufrir una enfermedad coronaria. ¿Por qué ocurre esto? Un equipo de investigadores de la Universidad Tecnológica de Chalmers, en Suecia, ha identificado nuevas pistas biológicas que podrían ayudar a explicar este fenómeno y abrir nuevas vías para mejorar la prevención cardiovascular.

El estudio analizó cerca de 3.000 proteínas presentes en muestras de sangre de aproximadamente 35.000 participantes del proyecto UK Biobank que no tenían antecedentes de enfermedad cardíaca. El objetivo era investigar qué diferencias biológicas podían contribuir a que algunas personas siguieran expuestas a un mayor riesgo cardiovascular incluso cuando sus concentraciones de colesterol LDL se encontraban en niveles saludables.

Los resultados ayudan a profundizar en el denominado riesgo cardiovascular residual: el riesgo que permanece pese a controlar factores conocidos, como el colesterol LDL. La investigación apunta a que los mecanismos relacionados con las partículas que transportan grasas en la sangre podrían desempeñar un papel relevante en el desarrollo de la enfermedad coronaria.

Más allá del colesterol LDL

El colesterol LDL es un factor fundamental en la formación de placas de aterosclerosis, que pueden estrechar las arterias y favorecer la aparición de eventos cardiovasculares. Por eso, reducir sus niveles sigue siendo una medida esencial de prevención.

No obstante, el riesgo cardiovascular depende de múltiples factores y no puede evaluarse únicamente a partir de una cifra de colesterol. Otros componentes del metabolismo de las grasas, los procesos inflamatorios y las características individuales pueden contribuir al riesgo que persiste incluso después de alcanzar los objetivos terapéuticos.

La investigación sueca busca precisamente ampliar el conocimiento sobre estos mecanismos. El análisis de miles de proteínas permite estudiar señales biológicas que podrían ayudar a comprender cómo determinadas partículas que transportan lípidos intervienen en la enfermedad cardiovascular y por qué sus efectos no se explican únicamente por la concentración de colesterol LDL.

Nuevas pistas para mejorar la prevención

Comprender qué procesos biológicos contribuyen al riesgo cardiovascular residual podría ayudar a identificar mejor a las personas que necesitan una evaluación más completa de su salud cardiovascular. También podría facilitar, a largo plazo, el desarrollo de estrategias preventivas más individualizadas.

Sin embargo, identificar asociaciones o mecanismos biológicos no significa que ya exista una nueva prueba diagnóstica o un tratamiento capaz de eliminar ese riesgo. Será necesario seguir investigando para determinar cómo trasladar estos hallazgos a la práctica clínica.

El colesterol sigue siendo una pieza clave

Estos resultados no restan importancia al control del colesterol LDL. La reducción de sus niveles continúa siendo una herramienta esencial para prevenir infartos y otros eventos cardiovasculares. La cuestión es que, en determinadas personas, puede ser necesario considerar también otros factores para obtener una valoración más completa del riesgo.

La investigación abre así una línea de trabajo que busca responder a una pregunta cada vez más relevante en cardiología: cómo identificar y reducir el riesgo cardiovascular que persiste incluso cuando los principales objetivos de prevención parecen estar cumplidos.