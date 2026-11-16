La peligrosa moda del erdafitinib: los adolescentes toman un medicamento contra el cáncer para crecer

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Entre los jóvenes se ha viralizado el uso de erdafitinib, un potente fármaco contra el cáncer con el que pretenden ganar unos centímetros de estatura. Las redes sociales han alimentado esta peligrosa tendencia, conocida como heightmaxxing, que consiste en intentar maximizar la altura por cualquier medio y que está llevando a algunos adolescentes, en su mayoría chicos, a recurrir a prácticas extremas para conseguirlo.

En las últimas semanas han circulado vídeos de adolescentes que reconocen estar utilizando erdafitinib, un medicamento oncológico que no está autorizado para aumentar la estatura. Se trata de un fármaco cuyos efectos sobre el organismo pueden ser especialmente perjudiciales durante la etapa de crecimiento y que puede provocar complicaciones óseas graves.

Hace décadas, diferentes investigaciones clínicas internacionales estudiaron la capacidad de este fármaco para inhibir los receptores FGFR (del 1 al 4), implicados en el desarrollo y crecimiento de distintos tejidos y en la progresión de determinados tumores. Sin embargo, en investigaciones posteriores se observó un efecto inesperado: un aumento de la velocidad de crecimiento de los huesos largos.

Concretamente, según los datos publicados, uno de los pacientes pasó de crecer a un ritmo de 2,6 centímetros al año a superar los 10 centímetros anuales tras comenzar el tratamiento.

El erdafitinib es un medicamento contra el cáncer que se comercializa bajo el nombre de Balversa. La explicación de este fenómeno está relacionada con el FGFR3, un receptor que ayuda a controlar el crecimiento de los huesos. Cuando se activa, limita la proliferación de los condrocitos, las células que forman el cartílago de crecimiento y permiten que los huesos largos aumenten de tamaño durante la infancia y la adolescencia.

Sin embargo, cuando se bloquea su actividad, estas células pueden multiplicarse más de lo habitual y provocar una aceleración del crecimiento de los huesos.

Esta práctica ha ganado especial visibilidad en TikTok, donde se enmarca dentro del fenómeno conocido como looksmaxxing, una tendencia que reúne distintos métodos para mejorar el aspecto físico.

Pero lo que al principio podía parecer una preocupación habitual entre los adolescentes por su apariencia ha terminado convirtiéndose, en algunos casos, en una auténtica obsesión. Algunos jóvenes han llegado a experimentar con medicamentos que necesitan receta médica sin contar con la supervisión de profesionales sanitarios, como es en el caso del erdafitinib.

Entre los efectos secundarios del fármaco se encuentran la diarrea, las náuseas y los problemas en las uñas, que pueden debilitarse, infectarse o incluso desprenderse. A estos efectos se suma uno de los riesgos más importantes del tratamiento: la hiperfosfatemia, que consiste en un aumento excesivo del fosfato en sangre. Esta alteración puede provocar depósitos de minerales en los tejidos blandos y causar problemas de salud que requieren seguimiento médico.

Por todo ello, consumir erdafitinib sin indicación ni supervisión médica supone exponerse a graves riesgos para la salud. Sus consecuencias pueden ir mucho más allá de los efectos secundarios habituales y llegar a provocar complicaciones importantes.