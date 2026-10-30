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La Comunidad de Madrid aumentará la inversión en el personal de su sanidad pública en 541,2 millones de euros (+9,24%), hasta alcanzar un total de 5.853 millones, para reforzar la capacidad asistencial y seguir atendiendo mejoras salariales en 2027. De esta cantidad, 35 millones se destinarán a reforzar guardias, noches y festivos, incluido el reconocimiento del sábado como día especial, una medida que beneficiará a más de 60.000 profesionales. Asimismo, más de 22 millones irán destinados a nuevos programas y a la consolidación de actuaciones estratégicas, como el incremento de 6,7 millones —hasta alcanzar los 26,1— para la reducción de las listas de espera quirúrgica (+25,6%).

Estas medidas, recogidas en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de 2027 aprobado hoy por el Consejo de Gobierno, se enmarcan en una inversión récord de 12.178,5 millones de euros, 1.168,9 millones más que en 2026, lo que supone un crecimiento interanual del 10,6% y representa el 37% del presupuesto autonómico.

Atención Primaria e infraestructuras

En Atención Primaria, primer nivel de la sanidad pública madrileña, el presupuesto alcanza casi los 3.178 millones de euros (+9,7%), consolidando su capacidad asistencial y resolutiva gracias al avance de los 21 centros de salud que se encuentran actualmente en construcción o tramitación administrativa. Por su parte, la Atención Hospitalaria recibirá 7.983,4 millones (+10,7%).

El acceso de los madrileños a los medicamentos requerirá una inversión de 1.800 millones de euros, con un crecimiento de 161,4 millones (+9,85%) para la dispensación de recetas. Del mismo modo, otros 1.814 millones se emplearán en la adquisición de material sanitario y productos farmacéuticos (+19%), incluidos fármacos para hacer frente a enfermedades raras metabólicas y medicamentos que mejoran el pronóstico de pacientes con cáncer de páncreas, entre otras patologías.

El gran reto, la prevención

La prevención continúa siendo uno de los grandes retos de la sanidad pública madrileña. Por ello, el Ejecutivo autonómico ampliará el programa de vacunación a lo largo de la vida, al que destinará casi 179 millones de euros, un 24,3% más que en 2026. Esta partida permitirá afrontar la compra de la nueva vacuna frente a la enfermedad neumocócica, que ofrece una mayor protección a los mayores de 60 años. Al mismo tiempo, el Plan Madrileño de Medicina de Precisión y el Programa de Diagnóstico de Proximidad, destinado a ofrecer resultados inmediatos en Atención Primaria y Hospitales de Día, dispondrán de 27,5 millones de euros.

En cuanto a las infraestructuras, se invertirán casi 374 millones de euros en 2027. Entre las actuaciones destacan el avance de las obras de la Ciudad de la Salud, el mayor campus biosanitario de Europa, y los trabajos de renovación y mejora de hospitales como el Gregorio Marañón, el Clínico San Carlos y el 12 de Octubre, en la capital, y el Universitario de Móstoles, entre otros. También se destinarán recursos al Hospital Enfermera Isabel Zendal, a la residencia para pacientes de ELA del antiguo Puerta de Hierro y a la construcción del Hospital de Cuidados y Recuperación Funcional Sierra Norte.

La sanidad pública regional seguirá incorporando equipamiento de alta tecnología para lograr diagnósticos más precisos y ofrecer tratamientos más eficaces y personalizados. Entre las nuevas dotaciones figuran resonancias magnéticas, angiógrafos para cardiología y un ciclotrón para la producción de radiofármacos indispensables en la detección y el tratamiento del cáncer. Además, se reforzará la investigación en nuevos tratamientos para enfermedades neurodegenerativas.

Por último, la red de salud mental continuará mejorando con la puesta en marcha de los nuevos centros de salud mental de Majadahonda y Alcobendas, que cuentan con un presupuesto de 11,5 millones de euros, y la reforma integral del centro de Arganda del Rey. También se impulsará el Espacio Libremente para la población infanto-juvenil y se acometerán renovaciones en los hospitales Rodríguez Lafora, en la capital, y José Germain, en Leganés.