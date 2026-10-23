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Una técnica mínimamente invasiva que utiliza una solución salina podría convertirse en una alternativa para las personas que sufren síndrome del túnel carpiano y no consiguen aliviar sus síntomas con los tratamientos habituales. Un ensayo clínico publicado en la revista científica Radiology apunta a que el procedimiento puede proporcionar una mejoría sostenida durante al menos seis meses, incluso sin utilizar corticoides.

La investigación, difundida por la Sociedad Radiológica de América del Norte (RSNA), estudió una técnica denominada hidrodisección del nervio mediano, que consiste en inyectar suero fisiológico alrededor del nervio para separarlo de los tejidos que lo rodean y facilitar su movilidad.

El procedimiento se realiza con ayuda de una ecografía, que permite al especialista observar la zona y guiar la aguja con precisión. Según los investigadores, la intervención dura aproximadamente 15 minutos y no requiere anestesia ni ingreso hospitalario.

Para quienes no mejoran con los tratamientos habituales

El síndrome del túnel carpiano aparece cuando el nervio mediano, que atraviesa un estrecho canal de la muñeca, queda comprimido. Esta presión puede provocar dolor, hormigueo, entumecimiento y debilidad en la mano, síntomas que dificultan actividades cotidianas como escribir, sujetar objetos o dormir sin molestias.

Los tratamientos convencionales incluyen férulas, modificaciones de determinadas actividades e infiltraciones de corticoides. Sin embargo, el alivio que proporcionan estas últimas puede ser temporal y su uso también se asocia a posibles efectos adversos.

Para evaluar si el suero fisiológico podía ofrecer resultados duraderos por sí solo, los investigadores compararon tres tratamientos: hidrodisección con solución salina, hidrodisección combinada con un corticoide e infiltración de corticoides sin hidrodisección.

Mejoría mantenida durante seis meses

Los resultados mostraron que los tres grupos experimentaron una mejoría inicial a las cuatro semanas. Sin embargo, a las 12 semanas y a los seis meses, los pacientes tratados mediante hidrodisección mantuvieron o aumentaron la mejoría de los síntomas y de la capacidad funcional, mientras que en el grupo que recibió únicamente corticoides se observó una reaparición de las molestias.

Las ecografías también mostraron una reducción del área transversal del nervio mediano de aproximadamente un 43-46% en los grupos tratados con hidrodisección, frente a una reducción menor en el grupo que recibió solo corticoides.

Otro dato relevante es que añadir corticoides al suero no aportó una mejoría adicional significativa a largo plazo frente a utilizar únicamente la solución salina.

Durante el seguimiento no se observaron complicaciones importantes relacionadas con el procedimiento. No obstante, la ausencia de complicaciones en un estudio de estas dimensiones no permite descartar por completo riesgos menos frecuentes.

Un tratamiento prometedor

Los resultados abren una posible vía para tratar determinados casos de túnel carpiano sin recurrir directamente a procedimientos más invasivos. Los autores plantean que la hidrodisección podría ayudar a aliviar los síntomas y, en algunos pacientes, retrasar o evitar la cirugía.

Sin embargo, la investigación tiene limitaciones: se trata de un ensayo de dimensiones reducidas, con 39 participantes y 63 muñecas evaluadas, y un seguimiento de seis meses. Los propios investigadores consideran necesarios estudios más amplios, realizados en distintos centros y con periodos de observación más prolongados.

Por tanto, aunque la técnica ofrece resultados alentadores, todavía no puede considerarse una solución definitiva ni garantiza el alivio en todos los pacientes. Su idoneidad debe valorarla un especialista en función de la gravedad del síndrome y de las características de cada caso.