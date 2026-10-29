El Hospital Quirónsalud San José incorpora un nuevo procedimiento mínimamente invasivo para tratar la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE)

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La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) afecta a casi el 10% de la población en España, consolidándose como la afección más frecuente del tracto digestivo superior. Aunque se trata de una patología benigna, su carácter crónico y la persistencia de síntomas como el ardor o la regurgitación alteran profundamente la calidad de vida de quienes la padecen.

Hasta un 40 % de los pacientes experimenta síntomas problemáticos incluso tomando las dosis máximas de inhibidores de la bomba de protones (IBP), como el omeprazol. Para este amplio grupo de personas con reflujo refractario, “la llegada de nuevas tecnologías supone una esperanza, pero también exige un análisis clínico riguroso” según la Dra. Teresa Sánchez Rodríguez, especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Quirónsalud San José.

Cuando la medicación de por vida no es una opción o resulta ineficaz, la cirugía busca reconstruir la barrera antirreflujo natural del cuerpo. Tradicionalmente, el estándar de oro ha sido la funduplicatura, un procedimiento que consiste en rodear el esófago con una parte del propio estómago para reforzar el esfínter inferior.

A pesar de su alta efectividad, esta técnica altera la anatomía de la válvula esofágica y suele asociarse a efectos secundarios: disfagia, hinchazón abdominal, gases acumulados e incapacidad para eructar o vomitar.

Reflux Stop™, un procedimiento novedoso y mínimamente invasivo

RefluxStop™ es un dispositivo de última generación que se implanta mediante cirugía laparoscópica (mínimamente invasiva) en la pared del fundus gástrico.

A diferencia de la funduplicatura, este implante no rodea ni comprime el esófago. De este modo, bloquea el ácido, pero permitiendo el paso fluido de la comida.

“Al no ejercer presión sobre el conducto esofágico, RefluxStop™ abre la puerta a pacientes que antes no tenían opciones quirúrgicas seguras. Sin embargo, determinar quién se beneficiará realmente de esta técnica requiere un mapa detallado y un estudio individualizado de la anatomía y fisiología de cada paciente.” señala la Dra. Teresa Sánchez Rodríguez.

Los criterios de indicación médica incluyen:

Trastornos motores del esófago en pacientes con motilidad esofágica ineficaz.

en pacientes con motilidad esofágica ineficaz. Prevención de efectos secundarios: Indicado para quienes buscan eliminar el reflujo sin arriesgarse a sufrir gases, hinchazón o problemas para tragar;

Indicado para quienes buscan eliminar el reflujo sin arriesgarse a sufrir gases, hinchazón o problemas para tragar; Dependencia o intolerancia a los IBP: adultos con ERGE crónica demostrada que no logran un alivio completo con fármacos, experimentan efectos secundarios por su consumo a largo plazo o rechazan medicarse de por vida.

Este procedimiento requiere que el cirujano cuente con una acreditación específica tras superar un período de formación obligatorio, garantizando así la correcta indicación y ejecución de la técnica.

La Dra. Teresa Sánchez Rodríguez subraya que “el éxito definitivo en el control de la ERGE no depende de la popularidad de una técnica, sino de su correcta indicación. Hay que insistir en que un estudio individualizado del paciente —mediante pruebas específicas como la manometría esofágica, la pH-metría y estudios radiológicos— es el único camino para garantizar un resultado excelente.

El Hospital Quirónsalud San José, centro de excelencia materno-infantil

El Hospital Quirónsalud San José se ha convertido en centro de referencia en atención materno-infantil de la sanidad privada madrileña cuyo objetivo es la excelencia en la atención integral a los menores y a su entorno familiar. Cuenta con cirugía neonatal y pediátrica y con todas las especialidades pediátricas.

Gracias a los profundos cambios acometidos en los últimos años – innovación en los equipos médicos y quirúrgico, evolución de las técnicas de tratamiento, incorporación de las últimas tecnologías y modernización de sus instalaciones- hoy brinda una cartera de servicios que cubre la casi totalidad de las especialidades, con equipos de referencia, como Traumatología, Oftalmología, Urología, Dermatología, Endocrinología, Medicina Interna, Cardiología, entre otros, así como un Servicio de Ginecología y Obstetricia de referencia y una prestación puntera en Diagnóstico por la imagen.

El Hospital Quironsalud San José ofrece una Atención de 24 horas en Urgencias pediátricas, ginecológicas y obstétricas, generales y traumatológicas.