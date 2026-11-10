El Hospital Quirónsalud Clideba realiza con éxito una cirugía para reparar el uréter

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

El Hospital Quirónsalud Clideba de Badajoz ha realizado por primera vez en la sanidad privada extremeña una ureteroplastia laparoscópica, una compleja intervención quirúrgica que permite reparar un estrechamiento del uréter, el conducto encargado de transportar la orina desde el riñón hasta la vejiga. La operación se ha llevado a cabo mediante un abordaje mínimamente invasivo que combina técnicas laparoscópicas y endoscópicas.

La paciente intervenida presentaba una estenosis ureteral, es decir, un estrechamiento de este conducto que dificultaba el paso normal de la orina. Esta alteración estaba provocada principalmente por la cicatrización derivada del proceso inflamatorio de la impactación de un cálculo urinario, conocidos habitualmente como piedras, así como intervenciones anteriores a las que se había sometido para tratarlos.

La cirugía ha sido realizada por los urólogos Jaime Garre, Mario Paul Sánchez y Nuria Cantero, especialistas del Hospital Quirónsalud Clideba, y ha tenido una duración aproximada de dos horas y media.

Una intervención que combina dos técnicas mínimamente invasivas

Como explica el doctor Garre, una de las principales dificultades de este tipo de operaciones es localizar con precisión el segmento del uréter que presenta el estrechamiento para poder repararlo. “Externamente, a simple vista, el uréter puede parecer que no está afectado, lo cual dificulta dar con la localización exacta para conseguir sanearlo”, detalla.

Para conseguirlo, los especialistas han combinado dos procedimientos. Por un lado, han realizado una laparoscopia, técnica que permite acceder a la zona afectada a través de pequeñas incisiones en el abdomen, utilizando una cámara e instrumental quirúrgico específico.

De forma complementaria, han introducido un ureterorrenoscopio flexible digital con una segunda cámara por el interior del uréter mediante una técnica endoscópica. Este procedimiento ha permitido marcar con exactitud la localización de la estrechez, que resultaba difícil de distinguir observando únicamente el conducto desde el exterior.

«La combinación de ambas técnicas nos permite localizar de forma muy precisa el punto en el que se encuentra la obstrucción y actuar directamente sobre la zona afectada», explica el doctor Garre.

Una vez identificado el segmento estrechado, los cirujanos han procedido a seccionar la zona afectada saneando completamente el uréter y a unir nuevamente los extremos para recuperar la continuidad del conducto y permitir el paso adecuado de la orina hacia la vejiga.

En este caso, el estrechamiento afectaba a un segmento corto del uréter, lo que ha permitido unir directamente los extremos sanos del conducto. Si la zona afectada hubiera sido más extensa, habría sido necesario recurrir a un injerto de mucosa oral, es decir, tejido obtenido del interior de la boca, para reconstruir el uréter y recuperar su funcionamiento.

Nuevas técnicas para el tratamiento de patologías urológicas complejas

La realización de esta primera ureteroplastia supone un nuevo avance para el Hospital Quirónsalud Clideba, que continúa incorporando procedimientos quirúrgicos de alta complejidad a su cartera de servicios.

«Este tipo de cirugías requiere una planificación cuidadosa y el dominio de diferentes técnicas quirúrgicas. Poder realizarlas en nuestro hospital nos permite ampliar las opciones de tratamiento para pacientes con problemas urológicos complejos», señala el doctor Garre.

Con esta intervención, el Hospital Quirónsalud Clideba refuerza su apuesta por la incorporación de nuevas técnicas quirúrgicas y la atención especializada, con el objetivo de ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de cada paciente.