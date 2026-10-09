HM Hospitales inaugura en Tres Cantos un complejo sanitario que dará cobertura a más de 85.000 personas

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HM Hospitales ha inaugurado oficialmente este jueves el nuevo complejo sociosanitario formado por el Hospital Universitario HM Tres Cantos, el undécimo hospital del Grupo HM Hospitales en la Comunidad de Madrid, y la residencia Valdeluz Mayores. Ubicado en el eje norte de la región, este nuevo centro, que funciona desde marzo, nace para responder a las necesidades asistenciales de Tres Cantos y de su área de influencia, estimada en más de 85.000 personas, y cuenta con una amplia capacidad diagnóstica y tecnológica. Se trata de un hospital de proximidad que ya ha generado 126 puestos de trabajo directos. El 80% de las personas contratadas reside en Tres Cantos o en municipios cercanos.

El acto ha contado con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute; la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid; Ana Dávila-Ponce de León; el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno García; y el obispo auxiliar de Madrid, monseñor Vicente Martín Muñoz. Por parte de HM Hospitales han asistido Juan Abarca Cidón, presidente; la Dra. Elena Abarca Cidón, vicepresidenta; Alejandro Abarca Cidón, consejero delegado; el Dr. Cristóbal Belda Iniesta, director general médico; el Dr. Jesús Peláez Fernández, director territorial de HM Hospitales Madrid; y la Dra. Nike Sánchez Martínez, directora médica del Hospital Universitario HM Tres Cantos. También han participado, en representación de Valdeluz y Arpada, Jaime González Rodríguez, presidente de Arpada; Conchita García Alonso, directora general de Valdeluz y Miguel Romero, director de la residencia Valdeluz Mayores Tres Cantos.

Con 9.000 metros cuadrados de superficie construida, el hospital forma parte de un proyecto sanitario integral que ha supuesto una inversión de 55 millones de euros junto con la residencia Valdeluz Mayores. Su puesta en marcha ha reforzado el liderazgo de HM Hospitales en el norte de la Comunidad de Madrid al incorporar a esta zona una nueva infraestructura sanitaria integrada en la red asistencial del Grupo de la que ya formaban parte el Hospital Universitario HM Sanchinarro, los policlínicos HM Valdebebas, HM La Moraleja y HM Las Tablas, y el Hospital de Día HM Nuevo Norte.

Durante su intervención, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha destacado el valor de este nuevo complejo y su apuesta por una atención sanitaria y sociosanitaria coordinada, especialmente dirigida a las personas mayores. «Hablar de HM Hospitales es hablar de excelencia y vanguardia. Este nuevo complejo pone a disposición de los madrileños instalaciones y recursos sanitarios de primer nivel, pero también algo esencial: el cariño y la humanidad de quienes trabajan en ellos, porque la asistencia sanitaria, si no es humana, no lo es». Asimismo, ha reivindicado la colaboración público-privada y el papel de grupos sanitarios como HM Hospitales para afrontar los retos asistenciales: «No se trata solo de añadir años a la vida, sino de dar vida a esos años, y en esa tarea no sobra nadie».

Por su parte, el Dr. Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales, ha señalado que «la apertura del Hospital Universitario HM Tres Cantos representa nuestro compromiso con seguir creciendo allí donde podemos aportar valor a los ciudadanos y contribuir al fortalecimiento de la sanidad madrileña. Este proyecto no sería posible sin la colaboración y el diálogo permanente con la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Tres Cantos y todos los agentes que han participado en su desarrollo. En HM Hospitales creemos firmemente que la cooperación entre instituciones, profesionales y organizaciones sanitarias y sociales es el camino para responder a las necesidades de una sociedad que demanda una atención cada vez más especializada, coordinada y cercana».

Jaime González Rodríguez, presidente de Arpada ha manifestado que la inauguración de este complejo presenta la culminación de un proyecto en el ha trabajado con una visión a largo plazo: «Crear un espacio capaz de responder a los retos actuales y futuros de la atención sanitaria y al cuidado de las personas mayores. Desde Arpada, nos sentimos especialmente orgullosos de haber impulsado junto a HM Hospitales y Valdeluz un modelo innovador que integra salud, atención residencial y calidad de vida en un mismo entorno».

Una amplia capacidad asistencial y tecnológica

El Hospital Universitario HM Tres Cantos es un centro médico-quirúrgico de carácter general que dispone de 45 camas de hospitalización, seis puestos de medicina intensiva y cinco quirófanos. Su infraestructura asistencial se completa con un hospital de día médico-quirúrgico con doce puestos, 45 consultas externas, áreas específicas de observación, espacios destinados a reanimación cardiopulmonar y sala de yesos.

A todo ello se suma un servicio de Urgencias operativo las 24 horas del día, con atención a población adulta, pediátrica y traumatológica. El centro también dispone de hospitalización pediátrica, así como de una destacada Unidad del Dolor y una Unidad de Endoscopia Digestiva, además de 36 especialidades médicas y quirúrgicas, entre las que destacan endocrinología, ginecología y obstetricia; y traumatología y cirugía ortopédica. Esta cartera asistencial se completa con una amplia área de consultas externas y servicios diagnósticos.

En el Servicio de Diagnóstico por Imagen, el hospital incorpora resonancia magnética, TAC, radiología con telemando y ecografía. Su Unidad de la Mujer está equipada con ecografía, mamografía y densitometría.

La conectividad forma parte también del modelo asistencial de HM Hospitales. Por este motivo, el nuevo hospital está integrado en la historia clínica electrónica compartida del Grupo y dispone de prescripción electrónica, además de herramientas digitales para la gestión de citas y la comunicación con los pacientes. Estas soluciones permiten al centro disponer de la información clínica necesaria para ofrecer una atención coordinada y, al mismo tiempo, mantenerse conectado con el resto de la red de HM Hospitales.

Un proyecto sociosanitario integrado

La apertura del Hospital Universitario HM Tres Cantos se integra en un modelo de atención más amplio que se complementa con la Residencia Valdeluz Mayores, concebida como un espacio especializado en la atención a las personas mayores, orientado a favorecer su autonomía, bienestar y calidad de vida, además de estar diseñado para garantizar la continuidad asistencial y responder con agilidad ante cualquier necesidad sanitaria.

Su ubicación exacta, anexa al Hospital HM Tres Cantos, permite a los residentes acceder de forma rápida y segura a servicios médicos avanzados, poco habituales en un entorno residencial, una cercanía que aporta tranquilidad a las familias y asegura una coordinación sanitaria más completa y eficaz.

Esta nueva residencia dispone de 8 unidades de convivencia, concebidas como entornos hogareños y personalizados, 130 habitaciones individuales y dobles, y servicios adaptados a las necesidades de sus residentes.

En las instalaciones destacan los amplios salones y comedores, los gimnasios interior y exterior de rehabilitación, las salas polivalentes para terapias y actividades, la sala de estimulación multisensorial, la cafetería, el jardín y las terrazas accesibles en las unidades de convivencia.

Equipo interdisciplinar

La residencia cuenta con un equipo interdisciplinar formado por profesionales de medicina, enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional, psicología, trabajo social, técnico superior en enseñanza y animación sociodeportiva, supervisión, gerocultores, limpieza, mantenimiento y recepción. Para una ocupación máxima, se prevé una plantilla de unos 90 profesionales, que garantizará atención durante las 24 horas del día.

Se disponen servicios especializados en el cuidado de: mayores activos y envejecimiento saludable, alzhéimer y otras demencias, demencias avanzadas y alta dependencia, cuidados de larga estancia, final de vida y cuidados paliativos, rehabilitación funcional, traumatológica y postoperatoria y continuidad asistencial.

Con el fin de prestar cuidados de calidad que preserven la dignidad de la persona, se trabaja en un entorno libre de sujeciones, prestando especial interés a las terapias no farmacológicas como complemento en la atención al mayor, buscando la reducción y eliminación de las sujeciones tanto físicas como farmacológicas.

La Dra. Conchita García, directora general de Valdeluz, ha destacado que: «Valdeluz Tres Cantos nace con la vocación de ofrecer una atención especializada, cercana y personalizada, en un entorno diseñado para que cada mayor pueda mantener su autonomía y preferencias. La integración con HM Hospitales nos permite dar un paso más en nuestro modelo asistencial, facilitando una coordinación sanitaria excepcional y un acceso ágil a recursos médicos que aportan tranquilidad tanto a los residentes como a sus familias».

Este complejo sociosanitario se incorpora también en la red de hospitales universitarios del Grupo HM Hospitales a través de CUHMED, el Centro Universitario de HM Hospitales en Ciencias de la Salud adscrito a la Universidad Camilo José Cela. Esta integración permite combinar la actividad asistencial con la formación de futuros profesionales sanitarios y la investigación, dentro de un modelo que conecta asistencia, docencia y conocimiento.

Con esta última apertura, Valdeluz Mayores opera ya 6 centros (5 de ellos en la Comunidad de Madrid), con más de 1.000 plazas residenciales y un equipo de más de 600 profesionales.

Sostenibilidad y eficiencia

El diseño del nuevo hospital incorpora criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, con medidas como el refuerzo del aislamiento térmico, sistemas de climatización domotizados y de alta eficiencia, y una instalación solar fotovoltaica de aproximadamente 80 kW. El edificio cuenta además con una certificación energética de categoría B.

El Hospital Universitario HM Tres Cantos aspira a convertirse en un centro de referencia para el municipio madrileño y su área de influencia, por su capacidad asistencial, su oferta médico-quirúrgica de alta complejidad y un modelo de atención que combina especialización, tecnología y coordinación entre los distintos ámbitos asistenciales.