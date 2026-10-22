La Fundación Dental Española, SEdO, SEPES y Align Technology se unen para impulsar una visión integral del cuidado del paciente

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La Fundación Dental Española, la Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial (SEdO), la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética (SEPES) y Align Technology se han unido para presentar y difundir en España la nueva Guía para la Odontología Integral, un documento de referencia clínica elaborado por Align.

La iniciativa ha partido de un objetivo compartido: favorecer el intercambio de conocimiento entre disciplinas, promover una visión más integral del cuidado del paciente y ofrecer a los profesionales recursos que les apoyen en su práctica clínica diaria y en la toma de decisiones.

La Guía para la Odontología Integral reúne evidencia científica y recomendaciones de expertos para ofrecer una perspectiva multidisciplinar de la atención odontológica, integrando la ortodoncia, la prótesis y la odontología restauradora en la planificación de tratamientos individualizados. Su desarrollo ha contado con la colaboración de 24 dentistas de 14 países, incluidos dos profesionales españoles, el Dr. Marià Santamaría y la Dra. Anaís Ramírez.

El presidente del Consejo General de Dentistas y de la FDE, Dr. Óscar Castro Reino, ha puesto en valor este trabajo porque, ha dicho, aborda “cómo mejorar la planificación de los tratamientos cuando un paciente necesita una atención que integra distintas áreas de la Odontología”.

En este sentido, ha precisado que la planificación conjunta “permite integrar desde el comienzo los objetivos del movimiento dental y las necesidades de la restauración”, pero también “favorece que las decisiones se adopten con una visión completa del tratamiento y facilita el seguimiento entre los profesionales implicados”, ha explicado.

Además, el presidente del Consejo General y de la FDE ha precisado que la guía pone de manifiesto la estrecha relación entre las distintas áreas de la Odontología en la práctica diaria y la importancia de todas ellas, por lo que ha defendido la existencia de itinerarios formativos regulados, exigentes y evaluables, es decir, de especialidades oficiales en la profesión.

El respaldo de SEDO y SEPES ha reforzado el carácter multidisciplinar de la iniciativa, aportando perspectivas complementarias de la ortodoncia, la prótesis y la odontología restauradora. La guía aborda asimismo la odontología conservadora y mínimamente invasiva y el papel de la digitalización, manteniendo el énfasis en la individualización terapéutica y el criterio profesional.

En ese sentido, el presidente de SEPES, Dr. Guillermo Pradíes, ha afirmado que “esta guía pone de manifiesto que la digitalización ha supuesto un paso decisivo hacia una atención odontológica cada vez más integral y multidisciplinar. Los recursos digitales de hardware y software han ampliado la capacidad de realizar tratamientos cada vez menos invasivos y orientar la ortodoncia hacia los resultados protésicos que se quieran alcanzar, facilitando ambas fases del tratamiento y la predictibilidad de los mismos.”

Desde la perspectiva de la ortodoncia, el presidente de SEdO, Dr. Javier Girón de Velasco, ha destacado también la importancia de este abordaje multidisciplinar: «Esta guía invita a mirar al paciente en su conjunto y a trabajar de forma coordinada. La ortodoncia tiene sus propias indicaciones terapéuticas y puede contribuir, cuando está indicada, a tratamientos que requieren la colaboración de distintas disciplinas. Desde SEDO insistimos en la importancia del diagnóstico, la formación y la planificación individualizada, porque cada paciente tiene unas necesidades diferentes y no existe una solución única aplicable a todos los casos».

Por su parte, Align Technology ha promovido la elaboración de la guía como compañía patrocinadora, reuniendo conocimiento y experiencia clínica internacional en un recurso concebido para apoyar al profesional y contribuir a la evolución de la práctica odontológica.

“En Align entendemos la innovación como un compromiso continuo con los profesionales y con la evolución de la odontología. No se trata solo de desarrollar nuevas tecnologías, sino de contribuir a que el conocimiento, la experiencia clínica y las herramientas digitales se traduzcan en nuevas posibilidades para la práctica diaria. Esta guía representa esa ambición y nuestro compromiso de seguir siendo un socio para los profesionales en la transformación de la odontología y, en última instancia, en la mejora de la experiencia y los resultados de sus pacientes”, ha señalado Fausto Grossi, vicepresidente para España, Italia y Portugal de Align Technology.

La colaboración en torno a esta guía ha puesto de manifiesto el valor de sumar conocimiento, experiencia clínica y diferentes perspectivas para avanzar hacia una odontología más integral, en la que la colaboración entre disciplinas y la toma de decisiones individualizada contribuyan a mantener las necesidades del paciente en el centro.