Disfunción eréctil: Ni a los 60 ni a los 80, esta es la edad a la que un hombre puede dejar de tener erecciones

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La disfunción eréctil es la incapacidad persistente o recurrente para conseguir o mantener una erección suficiente para mantener relaciones sexuales satisfactorias. Puede deberse a múltiples factores, entre ellos enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, alteraciones hormonales, determinados medicamentos, consumo de tabaco y alcohol, estrés, ansiedad o dificultades emocionales. En ocasiones, constituye una señal temprana de problemas vasculares, por lo que conviene identificar su causa mediante una valoración médica.

El tratamiento depende del origen y puede incluir cambios en los hábitos de vida, apoyo psicológico cuando existe un componente emocional, ajuste de la medicación responsable y fármacos orales como sildenafilo o tadalafilo. Si estos no son eficaces o están contraindicados, existen otras opciones, como dispositivos de vacío, tratamientos locales o inyecciones intracavernosas y, en casos seleccionados, prótesis de pene. La evaluación individualizada permite elegir la alternativa más adecuada y segura.

¿A qué edad el hombre deja de tener erección?

No hay una edad concreta a la que el hombre deje de tener erecciones. Con los años, la erección suele cambiar. Puede tardar más en aparecer, ser menos firme o necesitar más estimulación. Pero perderla por completo no es una consecuencia inevitable de la edad y, cuando ocurre, suele haber una causa que se puede diagnosticar y tratar.

Lo que sí aumenta con la edad es la disfunción eréctil. Es más frecuente a partir de los 40 años: desde esta etapa, uno de cada dos hombres puede presentar algún grado de disfunción eréctil y, en hombres mayores de 60 años, esta cifra puede acercarse al 60%.

¿Por qué la erección cambia con la edad?

Con el paso de los años, el sistema circulatorio puede verse afectado. Esto puede dificultar el flujo de sangre hacia el pene, que es necesario para conseguir y mantener una erección.

Además, con la edad son más frecuentes algunas enfermedades que también pueden afectar a la función eréctil, como la hipertensión, la diabetes o el colesterol alto. Por eso, el riesgo de tener problemas de erección suele aumentar con los años.

La hipertensión, el colesterol alto, la diabetes y otras enfermedades afectan los vasos sanguíneos. Cuando esto sucede, llega menos sangre a los cuerpos cavernosos del pene, que necesitan un buen flujo para poder tener una erección. Por eso estas enfermedades son algunas de las causas más comunes de la disfunción eréctil, como señala Boston Médical.

Factores psicológicos y emocionales

El estrés, la ansiedad, la autoexigencia y algunas experiencias difíciles del pasado también pueden influir en la erección. En muchos casos, el miedo a «fallar» genera más presión durante las relaciones sexuales. Esto puede crear un círculo difícil de romper; cuanto más se preocupa el hombre por su erección, más difícil puede ser mantenerla.

Problemas de erección a los 50

A partir de los 50 años, los problemas de erección pueden ser más frecuentes y más marcados. En Boston Medical España, 7 de cada 10 pacientes de esta edad que consultan presentan disfunción eréctil moderada o severa. En muchos casos, el problema aparece poco a poco y avanza con el tiempo.

En este grupo también son frecuentes otros problemas de salud, como el sobrepeso, la hipertensión, el colesterol alto y la diabetes. Estas enfermedades pueden afectar a la circulación y dificultar la erección. Para estos casos de origen circulatorio existen opciones como el tratamiento con ondas de choque, que el médico valorará en consulta.

El impacto también es emocional. Casi todos los pacientes de este grupo reconocen que la disfunción eréctil afecta a su autoestima y a su confianza.

¿Hasta qué edad puede tener erección un hombre?

No existe una edad límite. Muchos hombres de 70 y 80 años mantienen erecciones y una vida sexual activa. Con la edad es normal que la erección necesite más estimulación, sea algo menos firme o que pase más tiempo entre una erección y la siguiente. Estos cambios no son lo mismo que la disfunción eréctil.

Se habla de disfunción eréctil cuando la dificultad para conseguir o mantener una erección suficiente para la relación sexual es frecuente y se mantiene en el tiempo. En ese caso, la causa no es sólo la edad; suele haber detrás un problema de circulación, una enfermedad como la diabetes o la hipertensión, algún medicamento o factores emocionales.