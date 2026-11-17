El 21 de junio de 2015, Pedro Sánchez fue proclamado candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno para las elecciones de diciembre de 2015, tras las primarias que un año antes le había ganado a Eduardo Madina.

Como aún era un completo desconocido para la inmensa mayoría de la ciudadanía, le organizaron un acto de presentación pública en el Teatro Circo Price de Madrid.

Detrás de él, en una pantalla gigante, se proyectó una inmensa bandera de España que cubría todo el escenario del teatro. Cuando finalizó su discurso, la única persona que subió al escenario fue Begoña Gómez, completamente vestida de rojo.

Ambos posaron, abrazándose y besándose, delante de la gigantesca bandera de España. A Sánchez aún no se le había ocurrido imitar a los chavistas poniéndose una camiseta roja por encima de su ropa, sino que aún vestía con traje oscuro y corbata roja.

Recordemos que Podemos había dado el campanazo en las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2014 con 5 escaños y casi el 8% de los votos y en las autonómicas de mayo de 2015, solo un mes antes del banderazo del Teatro Price, se habían convertido en la tercera fuerza política a nivel nacional, sumando 118 escaños autonómicos entre las trece comunidades donde se celebraron elecciones.

La idea de dar su discurso delante de una bandera de 12 metros de ancho por 8 de alto fue de Pedro Sánchez, quien dijo que quería reivindicar así un «patriotismo cívico» con el que, claramente, trataba de diferenciarse de Podemos.

Seguramente también fue suya la idea de subir al escenario a la hija de Sabiniano, el proxeneta que hizo fortuna explotando saunas y prostíbulos. El matrimonio abrazado delante de la bandera, al más puro estilo estadounidense, pretendía dar una imagen institucional, patriótica y presidencialista.

Este pasado domingo, Pedro Sánchez ha presentado en Alcorcón el programa electoral del PSOE para las elecciones del próximo día 29 de noviembre y, once años después, ha vuelto a enarbolar aquella bandera de España de la que se había olvidado desde el espectáculo del Teatro Price.

Lo ha hecho, dijo, para pedir el voto a «la gente moderada y constitucionalista». Pero en Alcorcón no tomó la palabra Begoña Gómez, como sí hizo en el inicio de campaña en Sevilla.

Allí la esposa de Pedro Sánchez, a punto de sentarse en el banquillo para que un jurado popular la juzgue por corrupción, de nuevo vestida completamente de rojo, dijo que «estamos un poco cansados de gente que está mal hablando, juzgándonos como personas», mientras los militantes del partido aplaudían enfervorizados, con una María Jesús Montero sentada en primera fila que parecía que iba a darle un patatús de tanto gozo.

Resulta bochornoso que se suba al estrado para usarla electoralmente a cualquier persona que vaya a ser procesada por los delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, como es el caso de Begoña Gómez.

Pero mucho más todavía si esa mujer ha sido, junto a su marido, Pedro Sánchez, «partícipe a título lucrativo del abominable ejercicio de la prostitución».

Prostitución que fue explotada por un proxeneta, suegro del Saunas, que hizo fortuna con el sudor y las lágrimas de los hombres y mujeres a los que explotaba en sus puticlubs y saunas sexuales.

Pero aún provoca más vergüenza ajena ver enarbolar la bandera de España al que se ha asociado con los proetarras de Bildu para sacar a todos los presos de ETA de las cárceles vascas.

El mismo Pedro Sánchez, que pisoteó nuestra bandera concediendo primero el indulto y más tarde la amnistía a todos los golpistas catalanes. El presidente del Gobierno que ha arrastrado por el fango la bandera de España cediendo ante Marruecos todo lo que esos usuarios de Pegasus le han exigido tras invadir Ceuta.

Todo en Pedro Sánchez es falsedad y mentira. Presumir de la imputación de la hija del proxeneta enarbolando la bandera de España es solo el último acto desesperado de un mal comediante.