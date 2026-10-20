El Sindicato de Estudiantes suspira por incendiar Madrid

El Sindicato de Estudiantes, no es ninguna novedad, está a lo que está: a incendiar las calles y buena muestra de ello son las conversaciones internas en grupos de WhatsApp en las que muchos de sus miembros apuestan por recurrir a la violencia. Tampoco es que coja a nadie por sorpresa, porque este sindicato, tomado por la extrema izquierda, se alimenta de su odio contra el PP madrileño, con Ayuso como enemiga destacada. En todo caso, la textualidad de los mensajes no deja lugar a dudas: Hay que «quemar las calles como en Francia», situando entre sus objetivos para sembrar el terror «el Ayuntamiento, Apple y Starbucks». Y lo explican así: «Si así no nos hacen caso, habrá que probar de otra manera, hasta que la gente se harte y de verdad se líe», asegura uno de los integrantes del grupo, justificando la violencia porque «la gente está hasta los mismos cojones».

En las imágenes que adjuntan se incluyen escenas del incendio del Ayuntamiento de Limoges, asaltos violentos a comercios en Lille y Marsella, y calles arrasadas en el centro de París y Burdeos. Como expresión gráfica de sus intenciones violentas, no está mal. Hay quienes no se esconden: «Con la que se nos viene el 29N ya podemos espabilar y quemar las calles», apremia uno de los jóvenes, mientras otro usuario ironiza: «Ojalá estuviese tan cerca la revolución como dicen los fachas». A lo que otro compañero replica: «La revolución es un mal necesario». El cariz de los mensajes lleva a alguno a pedir prudencia: «Ojalá pudiésemos hacer como en Francia, pero claro, eso hará que nos miren peor». En definitiva, que la calidad del sistema educativo les importa lo justo y lo que más les quita el sueño es que puedan gobernar los «fachas». De ahí que miren a Francia y anhelen replicar en España la violencia que se vive en la nación vecina. Un Sindicato de Estudiantes con tentaciones terroristas.